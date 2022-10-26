«В 90-е чуть не умер от передозировки. Уже посинел, перестал дышать...» Страшная история от экс-футболиста сборной
Он поиграл в «Зените», «Динамо», «Торпедо», а также в китайском «Баокане», французском «Сент-Этьене» и швейцарской «Лозанне». Провел 17 матчей за сборную России и забил четыре мяча. Из них два — в 1999-м на «Стад де Франс».
Жизнь Панова полна драматичных событий. Причем он ничего не скрывает. В 2009 году в «Разговоре по пятницам» рассказал и о своих проблемах с законом, и о том, как в юности сидел на наркотиках.
— В «Торпедо» жизнь свела вас с футболистом Бугаевым. Глядя на его проделки, узнавали себя в юности?
— Да вы что! Запить на неделю, испариться из команды — такого даже я себе не позволял. С Бугаевым меня сравнивать не надо. Леша — хороший парень и толковый игрок. Если б не болезненная тяга к выпивке, добился бы многого.
— В киевском «Динамо» с такими игроками обходились просто — «зашивали».
— В «Зените» было то же самое. «Зашили» Бабия — и он пару сезонов нормально играл. Но когда «расшивался» — караул. Для меня это вообще за гранью понимания. Водочки можно накатить. Но чтобы неделями гудеть, а потом звать на помощь докторов — это перебор.
— Да и вы не паинька. Мы ведь читали в книжке Игоря Рабинера воспоминания Бориса Рапопорта.
— Ха-ха. Очень интересно.
— Процитируем: «Сколько крови у нас Панов попил! Я человек терпеливый, но под конец его учебы в школе «Зенита» не мог на Сашу смотреть. Доходило до того, что, когда он приезжал из Колпина, мы просили его показать руки — чтобы проверить, нет ли там следов от шприца с наркотиком».
— Это правда. Со мной были сложности. К шестнадцати годам все перепробовал, и наркотики тоже. Но вовремя вырулил. Понял, что мне надо в этой жизни, а что — нет. Сосредоточился на футболе.
— Страшнее наркотиков ничего нет?
— Ничего. В 90-е эта зараза накрыла всю Россию. В моем дворе пятеро полегло. Начинали с чего-то легкого, травы, но почти все приходили к тяжелым наркотикам. Мы же глупые были пацаны. Незаметно втянулся.
— Как вы-то остановились?
— Чуть не умер. Передозировка героина.
— Ну и судьба у вас, Саша.
— Уже посинел, перестал дышать. Вытащил с того света приятель, который оказался рядом. Делал искусственное дыхание. Но я ничего не помню. Отключился, и все. Потом открыл глаза, встал как ни в чем не бывало. А парень рассказал, что произошло. Вот это была последняя капля.
— Как спасаться от ломки?
— Единственный способ — глушить алкоголем. Надо вышибать одну заразу другой.
— Пили много?
— Не то слово. К наркотикам-то тянуло, что говорить. Где-то недели две было тяжело, затем в больницу угодил с воспалением легких. О футболе уже не думал. Спасибо тренеру дубля «Зенита» Виталию Лебедеву, который обо мне не забыл. Звонил, приглашал на тренировки. Как-то я пришел, дотронулся до газона и понял, что больше всего хочу играть. Отправился на год в Китай. Поехали на турнир, я там назабивал — и китайцы предложили контракт. Позвонил домой: «Мама, я остаюсь здесь». Платили там очень хорошо. Но главный стимул был вырваться из той среды. За год полностью очистился. В Китае всю дурь из меня выбили. Вернулся другим человеком.
— И сейчас открыто можете обо всем говорить.
— Да. Никому не пожелаю пройти через то, что я испытал. Ребята, не связывайтесь с наркотой. Слезть удается немногим. Я был бы так рад вычеркнуть из жизни тот период — столько здоровья угробил, столько как игрок потерял...
— Едва в тюрьму не угодили.
— Влип в историю. Провожали товарища в армию. Я не особо налегал на спиртное, а вот друзья напились до безумия. В автобусе их накрыло. Доехали до конечной. Смотрим — поддатый мужик спит, выходить не хочет. Стали тормошить — а тот, не поняв, принялся бузить. Я вышел из автобуса, смотрю: следом вылетает этот мужик, за ним мои друганы. Начали его лупить всей оравой.
— И вы приложились?
— Нет. Я-то еще соображал, но вразумить остальных было нереально. Потом кто-то додумался снять с мужика куртку — а тут и милиция подоспела. Быстренько нас приняли.
— Сколько светило?
— По статье — шесть лет. Разбой с нанесением телесных повреждений. Счастье наше, мужик оказался другом отца одного из ребят. Вместе на заводе работали. Забрал заявление, дело закрыли, и всех отпустили.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|11
|3
|0
|43-5
|36
|
2
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|36-16
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|28-15
|26
|
4
|Ростов
|14
|7
|5
|2
|25-20
|26
|
5
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
|27-20
|24
|
6
|Ахмат
|14
|7
|2
|5
|22-21
|23
|
7
|Динамо
|14
|6
|5
|3
|24-17
|23
|
8
|Сочи
|14
|6
|2
|6
|22-29
|20
|
9
|Оренбург
|14
|6
|1
|7
|24-33
|19
|
10
|Урал
|14
|5
|1
|8
|15-24
|16
|
11
|Кр. Советов
|14
|3
|5
|6
|15-21
|14
|
12
|Н. Новгород
|14
|3
|4
|7
|17-25
|13
|
13
|Факел
|14
|1
|9
|4
|17-24
|12
|
14
|Локомотив
|14
|3
|3
|8
|17-29
|12
|
15
|Химки
|14
|2
|3
|9
|13-28
|9
|
16
|Торпедо
|14
|1
|3
|10
|7-25
|6
|28.10
|17:00
|
Оренбург – Факел
|- : -
|29.10
|14:00
|
Динамо – Химки
|- : -
|29.10
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|- : -
|29.10
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|30.10
|14:00
|
Кр. Советов – Н. Новгород
|- : -
|30.10
|14:00
|
Сочи – Урал
|- : -
|30.10
|16:30
|
Спартак – Торпедо
|- : -
|30.10
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|13
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2