Суд Абу-Даби освободил из-под стражи Умара и Усмана Нурмагомедовых

Уголовный суд Абу-Даби смягчил наказание восьми участникам массовой драки с участием российских бойцов Усмана и Умара Нурмагомедовых и постановил освободить их из-под стражи, сообщила пресс-служба судебного департамента Абу-Даби.

«Уголовный суд Абу-Даби смягчил наказание восьми осужденным за массовую драку в гостинице. Ранее назначенное наказание заменено на штраф в размере 150 тысяч дирхамов ОАЭ (около 41 тысячи долларов) для каждого участника инцидента. Такое решение принято после взаимного отказа участников драки от претензий и призыва потерпевшего к властям Абу-Даби освободить осужденных», — говорится в заявлении ведомства.

11 ноября в одном из отелей Абу-Даби произошла массовая драка с участием Усмана Нурмагомедова, бывшего чемпиона UFC Мераба Двалишвили и их окружения. Позднее сообщалось, что среди задержанных находился и Умар Нурмагомедов.

13 ноября суд приговорил восьмерых фигурантов дела к шести месяцам заключения и штрафам. Еще двое участников конфликта, Двалишвили и борец Саба Лазишвили, были освобождены из-под стражи.

После вынесения приговора Двалишвили публично обратился к властям ОАЭ с просьбой освободить задержанных.