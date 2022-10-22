«Локо» разочаровал. Команда проигрывает, надо вперед бежать, а сил почему-то нет..."
«Смолов стремился к сотому голу всю карьеру»
— День рождения Льва Ивановича Яшина для динамовцев удался?
— «Динамо» победило по делу, превзошло соперника по всем статистическим показателям. «Локо» все еще в яме и на себя совсем не похож.
— Однако для «Динамо» все начиналось весьма тревожно. Кто виноват в быстром голе?
— Да вся команда несет ответственность.
— А куда побежал Даса?
— Я бы сейчас не стал кого-то обвинять. Так получилось. У команды было 89 минут, чтобы все исправить. Она это и сделала.
— Сотый гол Смолова — большое событие?
— Да, конечно. Федор к этому показателю стремился всю свою карьеру.
— Правильно ли отменен гол Захаряна?
— Не знаю... Мне не понятно, зачем нужен ВАР.
— Поясните, пожалуйста.
— Вот я смотрел сегодня матч «Факел» — «Ростов». Судья просто уничтожил Воронеж! Сначала игроку желтую показал, потом пошел смотреть в монитор и достал красную карточку. За что? Там вообще фола не было — Дмитриев в мяч сыграл! И зачем нужны такие арбитры, которые не имеют своего мнения? Им все время что-то навязывают...
— Как вам в целом игра Захаряна? Он все-таки своего добился или тут нужно прежде всего «благодарить» Едвая?
— Арсен не расклеился после отмененного гола. Забил второй. В чем проблема? Оживает ли Захарян в последних играх? Да вся команда сегодня смотрелась интересно. «Локо» надо было отыгрываться, а инициативой владели бело-голубые.
«Сезон для «Локо» уже потерян»
— Не поздновато ли выпустили Тюкавина?
— Константин вышел на 10 минут, обострял, имел моменты, сделал пенальти. Тюкавин — острый форвард, всегда может что-то придумать.
— «Локомотив» разочаровал? Не увидели просвета?
— Ну смотрите. Команда проигрывает. Надо идти вперед, как-то отмобилизоваться. А у железнодорожников нет сил, что ли... С чем это связано? С физической подготовкой к сезону или с чем-то еще? Надо внутри находиться.
— Перевод Баринова в центр обороны себя не особо оправдал?
— Дмитрий — опытный игрок. Его ставят на эту позицию, так как он посильнее остальных. Сегодня «Локо» пропустил три мяча. Но я бы точно не винил в этом Баринова. Два пенальти... Штрафной, рикошет. Стечение обстоятельств.
— Миранчук растворился сегодня на поле?
— Антон мне в целом нравится. Это качественный исполнитель. Но футбол — командная игра. Одному ему тяжеловато.
— Какие перспективы у такого «Динамо» Йокановича?
— Только время покажет. Да, сегодня бело-голубые смотрелись прилично. Но давайте дождемся матчей с более сильными соперниками.
— То есть победа над «Локомотивом» не показательна?
— Да.
— Кто вытащит «Локомотив» из ямы? У Галактионова получится?
— Понятно, что сезон уже потерян. Но, думаю, «Локомотив» не та команда, которая должна переживать за свое будущее. Кто должен возглавить железнодорожников? Не знаю... Как говорится, руководству виднее.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Ростов
|14
|7
|5
|2
|25-20
|26
|
3
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
4
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
5
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
|27-20
|24
|
6
|Динамо
|14
|6
|5
|3
|24-17
|23
|
7
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
8
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|14
|3
|4
|7
|17-25
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Факел
|14
|1
|9
|4
|17-24
|12
|
14
|Локомотив
|14
|3
|3
|8
|17-29
|12
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|0 : 2
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|1 : 1
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|1 : 3
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|13
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|14
|1
|2