«Локо» разочаровал. Команда проигрывает, надо вперед бежать, а сил почему-то нет..."

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин — о победе в дерби с «Локомотивом» (3:1).

«Смолов стремился к сотому голу всю карьеру»

— День рождения Льва Ивановича Яшина для динамовцев удался?

— «Динамо» победило по делу, превзошло соперника по всем статистическим показателям. «Локо» все еще в яме и на себя совсем не похож.

— Однако для «Динамо» все начиналось весьма тревожно. Кто виноват в быстром голе?

— Да вся команда несет ответственность.

— А куда побежал Даса?

— Я бы сейчас не стал кого-то обвинять. Так получилось. У команды было 89 минут, чтобы все исправить. Она это и сделала.

— Сотый гол Смолова — большое событие?

— Да, конечно. Федор к этому показателю стремился всю свою карьеру.

— Правильно ли отменен гол Захаряна?

— Не знаю... Мне не понятно, зачем нужен ВАР.

— Поясните, пожалуйста.

— Вот я смотрел сегодня матч «Факел» — «Ростов». Судья просто уничтожил Воронеж! Сначала игроку желтую показал, потом пошел смотреть в монитор и достал красную карточку. За что? Там вообще фола не было — Дмитриев в мяч сыграл! И зачем нужны такие арбитры, которые не имеют своего мнения? Им все время что-то навязывают...

— Как вам в целом игра Захаряна? Он все-таки своего добился или тут нужно прежде всего «благодарить» Едвая?

— Арсен не расклеился после отмененного гола. Забил второй. В чем проблема? Оживает ли Захарян в последних играх? Да вся команда сегодня смотрелась интересно. «Локо» надо было отыгрываться, а инициативой владели бело-голубые.

«Сезон для «Локо» уже потерян»

— Не поздновато ли выпустили Тюкавина?

— Константин вышел на 10 минут, обострял, имел моменты, сделал пенальти. Тюкавин — острый форвард, всегда может что-то придумать.

— «Локомотив» разочаровал? Не увидели просвета?

— Ну смотрите. Команда проигрывает. Надо идти вперед, как-то отмобилизоваться. А у железнодорожников нет сил, что ли... С чем это связано? С физической подготовкой к сезону или с чем-то еще? Надо внутри находиться.

— Перевод Баринова в центр обороны себя не особо оправдал?

— Дмитрий — опытный игрок. Его ставят на эту позицию, так как он посильнее остальных. Сегодня «Локо» пропустил три мяча. Но я бы точно не винил в этом Баринова. Два пенальти... Штрафной, рикошет. Стечение обстоятельств.

— Миранчук растворился сегодня на поле?

— Антон мне в целом нравится. Это качественный исполнитель. Но футбол — командная игра. Одному ему тяжеловато.

— Какие перспективы у такого «Динамо» Йокановича?

— Только время покажет. Да, сегодня бело-голубые смотрелись прилично. Но давайте дождемся матчей с более сильными соперниками.

— То есть победа над «Локомотивом» не показательна?

— Да.

— Кто вытащит «Локомотив» из ямы? У Галактионова получится?

— Понятно, что сезон уже потерян. Но, думаю, «Локомотив» не та команда, которая должна переживать за свое будущее. Кто должен возглавить железнодорожников? Не знаю... Как говорится, руководству виднее.