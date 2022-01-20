SMM-залп по ЦСКА. В шоке не только Наташи. Колонка Казакова

Авторская колонка известного тележурналиста, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах — о скандале, вызванном видеопрезентацией новичка армейцев Юсуфа Языджи.

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин сказал в недавнем интервью, что никогда не носит красного из-за отношения к «Спартаку» — и тут же ему предъявили старые фото, где он не только в красном, но и в красном спартаковском. Нам объяснили, что майка от друга семьи, что ее надели родители, но вопрос был ведь не в этом. Не «почему надел», а «ведь говорил, что не носил никогда».

Как ни странно, именно эта история сформировала в тот день присутствие бело-голубых в информационном пространстве — больше, чем что-либо из случившегося в этом году. Равно как и недолго провисевший пост ЦСКА, представляющий Языджи, взорвал медиаполе, но более шумно, так что прокатилось по Европе и дошло до Бразилии.

Um dos piores v?deos da hist?ria para apresentar um jogador.



CSKA apresentou assim o turco Yusuf Yaz?c?.



Uma troca de mensagens pelo Instagram, que fica sem resposta. Isso at? o CSKA escrever que na R?ssia tem muitas Natashas (prostitutas, na g?ria local).



Ent?o ele aparece. pic.twitter.com/lxrijIsmSd — F?bio Aleixo (@fabiopaleixo) January 19, 2022

Возмущение болельщиков красно-синих, равно как и насмешки фанатов других команд, возникает из-за клубного контента не первый год. Перед постом о Языджи была съемка тиктокерши, станцевавшей в форме ЦСКА на газоне стадиона тверк — после чего ПФК пообещал, что подобное не повторится. Перед этим появилась программа «Куклы», на один из выпусков которой, не сдержавшись, отреагировал «Зенит» — выложил пост, где лев-маскот закрывает глаза от стыда после «шутки» куклы Акинфеева в разговоре с куклой Гончаренко:

— Самый быстрый игрок этой команды — Карпов. Ты бы видел, как он на сборах за пивом бегает.

Но если те случаи — дело внутреннее, то презентация Языджи наделала шума. Настолько, что даже пошли разговоры, мол, пост удален по личному указанию председателя совета директоров ПФК Максима Орешкина. Нет, публикацию снял гендиректор ЦСКА Роман Бабаев. Точно так же, как и осенью с фанатами после видео с тверком общался тоже он.

Случившееся интересно не только масштабом скандала. Видео про много Наташ, которое западные СМИ описали, используя слово «проститутки», оказалось резонансным. Но не настолько, как было бы в ином обществе. История возмущения Анны Семенович репликой Владимира Быстрова про «отрезать сиськи» так и сошла на нет — без суда и извинений.

Профессия SMM-щика в спорте сопряжена с прогулкой по тонкому льду. Она предъявляет куда больше требований, чем кажется. Почти нет людей, которые учились бы этому в серьезных заведениях — там, где расскажут, что можно, что нельзя, где та самая грань допустимого. В итоге все часто крутится вокруг шуток из «Квартета И» или «Иронии судьбы». И это еще в лучшем случае.

«Спартак» провожает экс-гендиректора Шамиля Газизова мемом из «Симпсонов». Приезд итальянского новичка в «Арис» отыгрывается картинкой доставки пиццы (клуб кипрский, но делали SMM тоже наши люди). И до какого-то момента это сходит с рук, заставляя коллег искать похожие, но свои способы самовыражения.

Классно шутить — вершина профессии.

Получается у единиц. Подражать пытаются многие. SMM, как и ролики клубов с пародией на кино, — часто это ведь от нереализованной мечты, сформировавшейся под влиянием кинематографа, телевидения или эстрады. Когда хочется уйти от клише, придумать что-то особенное.

В ЦСКА придумали. Отстранение всех причастных сопоставимо разве что с увольнением всех сотрудников медиадепартамента «Локомотива» в марте прошлого года — когда в РЖД не стали разбираться, посчитав попавшую в соцсети общую фотографию репутационным ударом.

Вопрос, как теперь выходить клубу из этой истории, не самый сложный. Со временем появится другой контент, случившееся забудется.

И совсем другой вопрос — что происходит, если медиаполе можно держать только после скандала? Пусть и чисто имиджевого.

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