«Динамо» забило 12 мячей армейцам. Смолов начал с дубля
Первый матч для Федора Смолова в «Динамо» получился удачным. Впрочем, какой там первый — форвард начинал карьеру в составе бело-голубых, провел в клубе немало лет. Так что это возвращение домой.
Правда, первый заход был не слишком успешный — аренды в «Фейеноорд», «Анжи», «Урал» и всего 4 гола в 77 матчах. Да он в «Локомотиве» за один август прошлого года столько настрелял. Но теперь это опытный боец, который должен добавить мудрости молодой атаке бело-голубых.
Шварц не стал откладывать — включил новичка в стартовый состав в первом же матче на сборах, а тот за отведенный тайм оформил дубль. Пока голы только с пенальти, но их тоже надо забить. К тому же второй 11-метровый форвард сам и заработал, выйдя один на один после тонкой передачи Захаряна.
Нельзя сказать, что взаимодействие Федора с партнерами уже полностью налажено, да и соперник оказался откровенно слаб. Сборная Вооруженных сил Катара до перерыва с трудом переходила центр поля, хотя в ее составе десяток игроков высшего дивизиона страны, а также четверо сборников. Но даже на этом фоне было очевидно, что Смолов станет центром притяжения в атаке — он активно участвовал в подыгрыше, охотно прессинговал, порой делая длинные рывки для отбора мяча. В общем, постоянно был на виду.
Забил сам два гола, поучаствовал и в третьем, пяткой запустив в штрафную Грулева, после прострела которого Жуковскому оставалось только подставить ногу. Грулев же, к слову, заработал и первый пенальти.
При этом понятно, что делать какие-то глубокие выводы пока бессмысленно. До перерыва, скажем, в партнерах у Смолова оказались Жуковский, Сулаквелидзе и Сазонов, фамилии которых что-то говорят лишь узкому кругу поклонников бело-голубых. На этом фоне даже Кутицкий выглядит убедительно — он в РПЛ уже поиграл.
Дело в том, что нужно не только разделить команду на два примерно равных состава, чтобы распределить нагрузку, но и справиться с большими потерями. В Катар не прилетели Шунин, Евгеньев, Лаксальт и Макаров, у которых или простуда, или положительные тесты на ковид. А Лесовой еще не набрал форму после операции.
Что дает шансы молодежи. Участие того же Жуковского вообще не планировалось в сборах основы, но 20-летний атакующий полузащитник «Динамо-2» неплохо себя проявил в Катаре и, по моим данным, должен отправиться и на второй сбор. Он забил третий гол бело-голубых, а во втором тайме катарцы совсем устали — «Динамо» довело счет до двукратного. В итоге 12:0 — дубли Тюкавина, Гладышева и Мазурина, еще по мячу забили Скопинцев, Сазонов и Фомин.
— Серьезно подошли к игре, 90 минут сохраняли интенсивность, концентрацию, скорость. Смолов? Он десять дней здорово работал, в хорошей физической форме, мгновенно влился в коллектив, а сегодняшние два гола для него важны, как для любого футболиста, попадающего в новую команду, — подвел итог матчу Сандро Шварц в прямом эфире «Динамо-ТВ».
В пятницу бело-голубые вернутся в Москву, чтобы 25 января вылететь в Турцию. На втором сборе команду ждет три товарищеских матча.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|16:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7