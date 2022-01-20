«Динамо» забило 12 мячей армейцам. Смолов начал с дубля

Бело-голубые обыграли сборную Вооруженных сил Катара — 12:0

Первый матч для Федора Смолова в «Динамо» получился удачным. Впрочем, какой там первый — форвард начинал карьеру в составе бело-голубых, провел в клубе немало лет. Так что это возвращение домой.

Правда, первый заход был не слишком успешный — аренды в «Фейеноорд», «Анжи», «Урал» и всего 4 гола в 77 матчах. Да он в «Локомотиве» за один август прошлого года столько настрелял. Но теперь это опытный боец, который должен добавить мудрости молодой атаке бело-голубых.

Шварц не стал откладывать — включил новичка в стартовый состав в первом же матче на сборах, а тот за отведенный тайм оформил дубль. Пока голы только с пенальти, но их тоже надо забить. К тому же второй 11-метровый форвард сам и заработал, выйдя один на один после тонкой передачи Захаряна.

Нельзя сказать, что взаимодействие Федора с партнерами уже полностью налажено, да и соперник оказался откровенно слаб. Сборная Вооруженных сил Катара до перерыва с трудом переходила центр поля, хотя в ее составе десяток игроков высшего дивизиона страны, а также четверо сборников. Но даже на этом фоне было очевидно, что Смолов станет центром притяжения в атаке — он активно участвовал в подыгрыше, охотно прессинговал, порой делая длинные рывки для отбора мяча. В общем, постоянно был на виду.

Забил сам два гола, поучаствовал и в третьем, пяткой запустив в штрафную Грулева, после прострела которого Жуковскому оставалось только подставить ногу. Грулев же, к слову, заработал и первый пенальти.

При этом понятно, что делать какие-то глубокие выводы пока бессмысленно. До перерыва, скажем, в партнерах у Смолова оказались Жуковский, Сулаквелидзе и Сазонов, фамилии которых что-то говорят лишь узкому кругу поклонников бело-голубых. На этом фоне даже Кутицкий выглядит убедительно — он в РПЛ уже поиграл.

Дело в том, что нужно не только разделить команду на два примерно равных состава, чтобы распределить нагрузку, но и справиться с большими потерями. В Катар не прилетели Шунин, Евгеньев, Лаксальт и Макаров, у которых или простуда, или положительные тесты на ковид. А Лесовой еще не набрал форму после операции.

Что дает шансы молодежи. Участие того же Жуковского вообще не планировалось в сборах основы, но 20-летний атакующий полузащитник «Динамо-2» неплохо себя проявил в Катаре и, по моим данным, должен отправиться и на второй сбор. Он забил третий гол бело-голубых, а во втором тайме катарцы совсем устали — «Динамо» довело счет до двукратного. В итоге 12:0 — дубли Тюкавина, Гладышева и Мазурина, еще по мячу забили Скопинцев, Сазонов и Фомин.

— Серьезно подошли к игре, 90 минут сохраняли интенсивность, концентрацию, скорость. Смолов? Он десять дней здорово работал, в хорошей физической форме, мгновенно влился в коллектив, а сегодняшние два гола для него важны, как для любого футболиста, попадающего в новую команду, — подвел итог матчу Сандро Шварц в прямом эфире «Динамо-ТВ».

В пятницу бело-голубые вернутся в Москву, чтобы 25 января вылететь в Турцию. На втором сборе команду ждет три товарищеских матча.