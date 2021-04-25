«Спартак» обратился к ЦСКА после победы в дерби: «Привет, конюшня. Ну, как твои дела?»
20:06
Пресс-служба «Спартака» обратилась к ЦСКА после победы над армейцами в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ со счетом 1:0.
«Привет, конюшня. Ну, как твои дела?» — говорится в публикации в официальном Twitter красно-белых.
Привет, конюшня. Ну как твои дела?— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) April 25, 2021
Ранее «Спартак» отпраздновал победу над ЦСКА роликом в стиле Mortal Kombat.
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 27-й тур. Дерби «Спартак» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры
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