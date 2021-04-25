«Спартак» обратился к ЦСКА после победы в дерби: «Привет, конюшня. Ну, как твои дела?»

Пресс-служба «Спартака» обратилась к ЦСКА после победы над армейцами в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ со счетом 1:0.

«Привет, конюшня. Ну, как твои дела?» — говорится в публикации в официальном Twitter красно-белых.

Привет, конюшня. Ну как твои дела? — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) April 25, 2021

Ранее «Спартак» отпраздновал победу над ЦСКА роликом в стиле Mortal Kombat.