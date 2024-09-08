Дебют Соболева в «Зените»: много работы в подыгрыше, но без голов. А у Лусиано — снова дубль
«Зенит» в Алма-Ате провел товарищеский матч с «Кайратом». Главным событием игры стал дебют форварда Александра Соболева, перешедшего в клуб из «Спартака» в конце августа. Матч завершился победой сине-бело-голубых со счетом 4:3.
Без дерби Кержаковых
Игру с «Кайратом» изначально анонсировали как встречу братьев Кержаковых. И если Михаил вышел в стартовом составе «Зенита», то Александр в игре участия не принимал — за пять дней до матча он ушел с поста главного тренера алмаатинцев. Впрочем, братья все равно пересеклись в отеле перед игрой.
Красивый жест
«Зенит» вышел на матч в особенных футболках, оформленных в цветах блокадной ленты с надписью «Город-герой Ленинград». Этот жест — дань памяти жертвам блокады города, которая началась 8 сентября 1941 года. Клуб сообщил, что эти футболки будут подписаны и выставлены на аукцион. Все вырученные средства передадут пострадавшим в Курской области.
Тимощук и Аршавин на поле
Помимо Кержакова в стартовом составе «Зенита» вышел и другой ветеран — Анатолий Тимощук. 43-летний тренер сине-бело-голубых вышел на поле с капитанской повязкой, а в составе «Кайрата» появилась еще одна легенда «Зенита» — 43-летний заместитель гендиректора клуба Андрей Аршавин. Это красивый ход, ведь они выступали за оба клуба.
Аршавин сыграл 13 минут и запомнился одним сольным проходом в фирменном стиле, а Тимощук провел на поле чуть дольше — примерно половину тайма Анатолий выжигал опорную зону и на 20-й минуте был заменен.
Результативный матч
Игра получилась голевой. До перерыва забил Ерохин с передачи Вендела, а во втором тайме Кассьерра удвоил преимущество гостей. «Кайрат» ответил двумя голами: на 54-й минуте Артур срезал мяч в свои ворота после прохода Жоао Пауло, а затем Станоев сделал счет 2:2.
Но «Зенит» все равно вырвал победу. Во втором матче подряд дубль оформил новичок сине-бело-голубых Лусиано Гонду: в своей дебютной игре он дважды забил в ворота «Пари НН». Окончательный счет в добавленное время установил Швырев — 3:4.
85 минут дебютанта
Матч получился зрелищным, однако главным событием его стал не гол, а первый матч Соболева в «Зените». Экс-нападающий «Спартака» не играл с июля, так как был отстранен от тренировок Деяном Станковичем, но, несмотря на это, Александр провел 85 минут на поле.
В первом тайме Соболев был не слишком заметен и чаще действовал в оттяжке. После перерыва Сергей Семак изменил структуру нападения — экс-спартаковец стал играть в центре атакующего трио с Кассьеррой и Лусиано. Уже на 46-й минуте Александр пробил по воротам. Соболев напрямую поучаствовал во втором голе: вратарь «Кайрата» Устименко отразил его удар головой, сразу после чего Кассьерра добил мяч в сетку. На исходе часа Соболев вывел Артура на удар, но тот не попал в створ.
Новичок «Зенита» так и ушел с поля без гола, но в той или иной степени поучаствовал в каждой из четырех результативных атак: где-то стал частью голевой комбинации, где-то — стянул на себя внимание соперников.
При этом форвард подвергся оскорблениям фанатов «Зенита», приехавших на игру.
Петербуржцы победили со счетом 4:3, но это был товарищеский матч. Полноценный дебют ждет Соболева в ближайшую субботу, когда «Зенит» отправится в гости к ЦСКА в рамках РПЛ.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|7
|5
|2
|0
|18-1
|17
|
2
|Краснодар
|7
|4
|3
|0
|9-3
|15
|
3
|Локомотив
|7
|5
|0
|2
|15-10
|15
|
4
|Спартак
|7
|4
|2
|1
|10-3
|14
|
5
|ЦСКА
|7
|4
|1
|2
|15-4
|13
|
6
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|11-6
|13
|
7
|Ростов
|7
|3
|2
|2
|13-13
|11
|
8
|Рубин
|7
|3
|1
|3
|11-12
|10
|
9
|Динамо Мх
|7
|2
|2
|3
|3-6
|8
|
10
|Кр. Советов
|7
|2
|0
|5
|6-13
|6
|
11
|Пари НН
|7
|2
|0
|5
|6-15
|6
|
12
|Оренбург
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
13
|Химки
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
14
|Акрон
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Ахмат
|7
|0
|5
|2
|4-10
|5
|
16
|Факел
|7
|1
|1
|5
|3-14
|4
|13.09
|20:15
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|14.09
|12:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|14.09
|14:15
|
Факел – Пари НН
|- : -
|14.09
|16:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|14.09
|16:30
|
Акрон – Химки
|- : -
|14.09
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|15.09
|14:15
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|15.09
|19:00
|
Динамо Мх – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1