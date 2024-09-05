Соболев принесет Семаку головную боль. В «Зените» теперь перебор центрфорвардов

А нужен ли был трансфер?

Трансфер Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит» вызвал не только огромный фурор, но и немало вопросов. Казалось бы, один из лучших российских форвардов переходит в стан чемпиона — что здесь странного? Дело в тактическом контексте. Семак вернулся к структуре 4-3-3 по ходу прошлого сезона и с этой же схемой вошел в новый сезон.

В такой расстановке для центрфорварда только одно место — его занял Матео Кассьерра. Но теперь у него два дорогостоящих конкурента — Лусиано Гонду и Соболев. Размещение трио на поле выглядит проблематичным, поэтому растет риск нехватки игровых минут для кого-то из форвардов. Как Семак будет решать вопрос? Давайте разбираться.

Зачем «Зениту» три центрфорварда

Представим, что «Зенит» останется в текущей конфигурации с одним центрфорвардом. Кассьерру определенно нужно разгружать, и Семак признавался, что клуб выходил на рынок за силовым нападающим еще зимой. Сложно представить, что на Гонду и Соболева потратили больше 20 миллионов евро для роли подмены и эпизодических появлений в старте. И одновременно трудно поддается логике посадка Кассьерры на «банку».

Аргентинец и россиянин мощнее колумбийца, лучше борются на «втором этаже» и продавливают соперников. Но Кассьерра сочетает в себе бомбардирские качества (лучший снайпер прошлого сезона) и отменную связь с остальной командой. Подобную химию с Венделом, Клаудиньо и остальными Гонду с Соболевым только предстоит найти.

К матчу с «Пари НН» Соболев был не готов, а Гонду уже потренировался с командой. Семак представил новое решение: выпустил Лусиано на позиции правого вингера. Но аргентинец располагался там лишь номинально. Гонду постоянно сваливался в центр и часто располагался выше Кассьерры, который отходил в глубину. Справа ширину обеспечивал Караваев. Лусиано показал целеустремленность: нанес семь ударов (пять из штрафной) и забил два мяча.

Представить в подобной роли Соболева можно легко — за годы в «Спартаке» Александр прокачался в подыгрыше настолько, что с сезона-2019/20 отдал в РПЛ 23 результативные передачи (больше только у Дзюбы). Причем часто это не скидки внутри штрафной, а пасы вразрез — 11 из 12 ассистов за последние два сезона Соболев сделал, находясь за пределами штрафной. В «Зените» это качество может быть очень ценным для взлома глухих оборон.

Но этот вариант вряд ли станет полноценным после возвращения Глушенкова. Максим железобетонно займет место правого вингера. Другие варианты размещения также заставят потесниться кого-то из текущего старта. Представить, что кто-то из тройки Клаудиньо — Вендел — Барриос потеряет место в основе, очень сложно. Один из кандидатов — Педро, так как «Зенит» может попробовать сыграть в 4-4-2, где Глушенков и Клаудиньо номинально будут крайними полузащитниками. Естественно, оба будут сваливаться в центр, поэтому Семак столкнется с нехваткой вингеров — за ширину придется отвечать крайним защитникам. Очень атакующий подход, но в некоторых матчах он видится реализуемым.

Главный вопрос в другом — не является ли покупка и Гонду, и Соболева избыточной? Все знают выражение «приятная головная боль», когда у тренера много крутых игроков и ему нужно сделать выбор. Есть ощущение, что у Семака другой случай — приятного в этих тактических муках пока не видно.

Перед матчем в Нижнем тренер сказал, что не разделяет игроков на основу и запас, каждые выходные играют лучшие в составе на конкретный момент. Возможно, Семак будет активно ротировать нападающих, что позволит избежать конфликтов. Но важно не нарушить перестановками командную химию — и Гонду, и Соболев вливаются в коллектив по ходу сезона, времени для адаптации нет, а оно нужно.

Александр Соболев. Фото Константин Золин

А нужен ли Соболев?

Когда случился трансфер Гонду, казалось, Соболев останется в столице. Аргентинец подходит под типаж Александра — высокий (189 см), хорошо играет головой и штампует голы в штрафной. Лусиано проявлял себя и в подыгрыше — в Аргентине он был одним из лучших по передачам, обводкам и собранным фолам, после которых состоялся удар по воротам (3,38 — количество подобных действий за матч). Гонду также успешно исполнял роль центрфорварда.

При этом Лусиано только 23 года — есть время развиться в еще более классного игрока. Так зачем же нужен Соболев?

Вполне возможно, перед нами проект «Дзюба 2.0». Артем приходил в «Зенит» как классный форвард, но его трансформация в многогранного нападающего, дважды подряд выигравшего гонку ассистентов РПЛ, началась именно в Петербурге. У Соболева есть все предпосылки пройти такую же трансформацию и стать ключевым игроком «Зенита».

Соболев на протяжении нескольких лет показывал стабильно высокий уровень в «Спартаке». Были и кризисные периоды, но даже несмотря на конфликты с тренерами, Александр сохранял результативность.