В «Динамо» новый форвард — Артур Гомес. Он казнил «Тоттенхэм» в Лиге чемпионов
«Динамо» укрепило атаку 26-летним бразильцем Артуром Гомесом. Нападающий приехал из «Крузейро» за 5,5 миллиона евро — крупнейшая сумма, которую бело-голубые заплатили в это трансферное окно.
Где играл
Артур оказался в «Крузейро» прошлым летом — до этого он два года играл в Португалии, в том числе в «Спортинге». В Лиссабоне бразилец выступал весь сезон-2022/23, после чего вернулся на родину. Первый европейский вояж нельзя назвать стопроцентно успешным: в «Эшториле» он не показал топовой результативности (3+5 по системе «гол плюс пас»), а после перехода в «Спортинг» превратился в игрока ротации. Однако с лиссабонским клубом связаны едва ли не главные моменты в карьере бразильца: осенью 2022-го он провел три матча в Лиге чемпионов и в двух из них забил — «Тоттенхэму» и «Айнтрахту». Причем ворота лондонцев Артур поразил всего через минуту после выхода на замену, а «Спортинг» победил 2:0.
Гомес — воспитанник «Сантоса». На пути к его основе он рубился в арендах за «Шапекоэнсе» и «Атлетико Гойяненсе». Дольше всего нападающий играл как раз в родной команде — сыграл 97 матчей, в которых набрал 13 очков по системе «гол плюс пас». Во время выступления за молодежку клуба он вызывался в сборную Бразилии U-17.
Как провел последний сезон
В минувшем сезоне бразилец не всегда выходил в основе «Крузейро» и с трудом набирал форму. За весь год он собрал всего 9 (5+4) голевых действий в 39 матчах — даже защитник Вильям провел сезон более результативно (6+9). В «Крузейро» Артур чаще всего играл на позициях левого вингера или оттянутого нападающего.
На каких условиях пришел в «Динамо»
Инсайды о скорой покупке бразильца появились за несколько дней до трансфера. 6 сентября Артур прошел медобследование, а уже на следующий день «Динамо» объявило о сделке. Сумма — 5,5 миллиона евро, контракт подписан на пять лет.
С кем будет конкурировать
Правоногий вингер в основном концентрируется на левом фланге атаки, однако может расположиться на любой позиции у чужих ворот. После травмы Вячеслава Грулева у бело-голубых возникли проблемы в нападении. На левом фланге бразилец будет конкурировать с Муми Нгамале. Если бразильца рассматривают на другие позиции, то ему придется состязаться с Константином Тюкавиным, Хорхе Карраскалем, Бителло, Денисом Макаровым, Ярославом Гладышевым и Эль-Мехди Маухубом.
Дебютировать за новую команду Артур может уже 15 сентября — в этот день «Динамо» в РПЛ примет «Ахмат».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|7
|5
|2
|0
|18-1
|17
|
2
|Краснодар
|7
|4
|3
|0
|9-3
|15
|
3
|Локомотив
|7
|5
|0
|2
|15-10
|15
|
4
|Спартак
|7
|4
|2
|1
|10-3
|14
|
5
|ЦСКА
|7
|4
|1
|2
|15-4
|13
|
6
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|11-6
|13
|
7
|Ростов
|7
|3
|2
|2
|13-13
|11
|
8
|Рубин
|7
|3
|1
|3
|11-12
|10
|
9
|Динамо Мх
|7
|2
|2
|3
|3-6
|8
|
10
|Кр. Советов
|7
|2
|0
|5
|6-13
|6
|
11
|Пари НН
|7
|2
|0
|5
|6-15
|6
|
12
|Оренбург
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
13
|Химки
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
14
|Акрон
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Ахмат
|7
|0
|5
|2
|4-10
|5
|
16
|Факел
|7
|1
|1
|5
|3-14
|4
|13.09
|20:15
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|14.09
|12:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|14.09
|14:15
|
Факел – Пари НН
|- : -
|14.09
|16:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|14.09
|16:30
|
Акрон – Химки
|- : -
|14.09
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|15.09
|14:15
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|15.09
|19:00
|
Динамо Мх – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1