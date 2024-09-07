Самый дорогой новичок бело-голубых этим летом.

«Динамо» укрепило атаку 26-летним бразильцем Артуром Гомесом. Нападающий приехал из «Крузейро» за 5,5 миллиона евро — крупнейшая сумма, которую бело-голубые заплатили в это трансферное окно.

Где играл

Артур оказался в «Крузейро» прошлым летом — до этого он два года играл в Португалии, в том числе в «Спортинге». В Лиссабоне бразилец выступал весь сезон-2022/23, после чего вернулся на родину. Первый европейский вояж нельзя назвать стопроцентно успешным: в «Эшториле» он не показал топовой результативности (3+5 по системе «гол плюс пас»), а после перехода в «Спортинг» превратился в игрока ротации. Однако с лиссабонским клубом связаны едва ли не главные моменты в карьере бразильца: осенью 2022-го он провел три матча в Лиге чемпионов и в двух из них забил — «Тоттенхэму» и «Айнтрахту». Причем ворота лондонцев Артур поразил всего через минуту после выхода на замену, а «Спортинг» победил 2:0.

Гомес — воспитанник «Сантоса». На пути к его основе он рубился в арендах за «Шапекоэнсе» и «Атлетико Гойяненсе». Дольше всего нападающий играл как раз в родной команде — сыграл 97 матчей, в которых набрал 13 очков по системе «гол плюс пас». Во время выступления за молодежку клуба он вызывался в сборную Бразилии U-17.

Артур Гомес и генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров. Фото ФК «Динамо»

Как провел последний сезон

В минувшем сезоне бразилец не всегда выходил в основе «Крузейро» и с трудом набирал форму. За весь год он собрал всего 9 (5+4) голевых действий в 39 матчах — даже защитник Вильям провел сезон более результативно (6+9). В «Крузейро» Артур чаще всего играл на позициях левого вингера или оттянутого нападающего.

На каких условиях пришел в «Динамо»

Инсайды о скорой покупке бразильца появились за несколько дней до трансфера. 6 сентября Артур прошел медобследование, а уже на следующий день «Динамо» объявило о сделке. Сумма — 5,5 миллиона евро, контракт подписан на пять лет.

С кем будет конкурировать

Правоногий вингер в основном концентрируется на левом фланге атаки, однако может расположиться на любой позиции у чужих ворот. После травмы Вячеслава Грулева у бело-голубых возникли проблемы в нападении. На левом фланге бразилец будет конкурировать с Муми Нгамале. Если бразильца рассматривают на другие позиции, то ему придется состязаться с Константином Тюкавиным, Хорхе Карраскалем, Бителло, Денисом Макаровым, Ярославом Гладышевым и Эль-Мехди Маухубом.

Дебютировать за новую команду Артур может уже 15 сентября — в этот день «Динамо» в РПЛ примет «Ахмат».