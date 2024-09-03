Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Суперниндзя
Главная
Казахстан
Футбол

Сегодня, 12:45

Кержаков покинул «Кайрат» перед матчем с «Зенитом». Тренер проработал всего три месяца

Александр Кержаков покинул пост главного тренера «Кайрата»
Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александр Кержаков.
Фото ФК «Кайрат»
Зарубежная карьера у легенды российского футбола пока не складывается.

Что случилось

Во вторник, 3 сентября, казахстанский «Кайрат» объявил об уходе Александра Кержакова с поста главного тренера. Контракт с 41-летним российским специалистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Вместе с Кержаковым клуб покинули и его ассистенты - Владимир Казаков и Руслан Аджинджал.

Александр Кержаков. Кержакову ставили задачу попасть в восьмерку, он отставал на два очка. Почему сербский «Спартак» расстался с тренером?

Как при нем играла команда

Кержаков возглавил алмаатинцев 29 мая. Под его руководством «Кайрат» провел 12 матчей, в половине из которых победил. На данный момент команда лидирует в чемпионате Казахстана, опережая ближайших преследователей на одно очко. При этом в июле Александра признали лучшим тренером месяца в лиге.

Из Кубка Казахстана клуб вылетел еще до назначения Кержакова. Вместе с тем «Кайрат» продолжает борьбу за Кубок лиги — там он дошел до полуфинала, где уступил в первом матче «Женису». В последнем туре чемпионата бывший клуб Кержакова уступил на своем поле середняку — «Астане» (0:1).

Как отреагировал Кержаков

После ухода из тренер выступил с заявлением:

— Вчера утром я подал в отставку, - приводит слова Кержакова «Чемпионат». - Для меня это было непростое решение, потому что хотел продолжать работать здесь. Мы добились очень серьезного прогресса в игровом плане, показывали хорошие результаты. С нами впервые за долгое время «Кайрат» стал лидировать в турнирной таблице и за шесть туров до конца чемпионата имеет реальные шансы финишировать первым. Но для меня как для главного тренера есть ситуации, которые считаю недопустимыми и непозволительными в работе. Подробностями делиться не буду, пусть они останутся внутри клуба. Команде и ребятам желаю побед и удачи.

Футболисты «Кайрата».
Фото ФК «Кайрат»

Как складывается его карьера

Лучший бомбардир в истории «Зенита» и сборной России в роли тренера пока не так успешен. В 2022 году Кержаков покинул «Нижний Новгород» и начал зарубежную карьеру. В кипрской «Кармиотиссе» Александр проработал менее двух месяцев, в сербском «Спартаке» — пять, в «Кайрате» — три.

Отставка Кержакова произошла накануне товарищеского матча с его бывшим клубом — 8 сентября «Кайрат» дома примет «Зенит».

Александр Кержаков
Футбол
ФК Кайрат
Читайте также
Умер самый титулованный борец-вольник в истории Александр Медведь
Украинец назвал российского атлета «недоразумением» на Паралимпиаде
Покупательница квартиры Долиной подала встречный иск на певицу
Актюркоглу еще может перейти в «Спартак», легенда ЦСКА ищет новый клуб. Трансферные новости РПЛ
Названы две самые распространенные схемы мошенничества
ХАМАС опубликовало видео с Александром Лобановым и другими погибшими заложниками
Популярное видео
Стартует 17-й сезон КХЛ
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
От ЦСКА стоит ждать сюрпризов
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Дубль Лусиано, победы «Спартака» и ЦСКА: видео голов 7-го тура 31 августа
Артем Лукоянов и Кирилл Петров ушли из «Ак Барса» в «Юнисон»
Папин vs Валера / Джонсон vs Тернер — реванш: прямой эфир
Антон Сизов — об уходе из «Торпедо» из-за Ларионова
Петунин: травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
Разин увел команду с льда после тяжелой травмы Вовченко
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Новости
RSS RSS
Все новости