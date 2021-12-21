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Звезды РПЛ под пальмами на Мальдивах и в Дубае, Крыховяк в джунглях, Заболотный прокатился с горки: как отдыхают футболисты клубов РПЛ

Сегодня, 14:45
Гжегож Крыховяк, Федор Чалов, Антон Заболотный. Фото Instagram
Гжегож Крыховяк, Федор Чалов, Антон Заболотный. Фото Instagram
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В середине декабря у футболистов РПЛ наступил зимний перерыв, во время которого они могут восстановить свои силы, отдохнуть и провести время со своими семьями. Предлагаем посмотреть кто и как проводит зимнюю паузу в чемпионате России.

Антон Шунин помогает детям играть на белоснежном пляже на берегу моря

Кристиан Нобоа купается в водах Карибского моря

Супруга Александра Ерохина Ника делится моментами отдыха на Мальдивах

Артур Юсупов поедает мороженое в Дубае и купается в бассейне на вершине небоскреба

Федор Чалов лакомится кокосами, сидя под пальмой

Гжегож Крыховяк осуществил свою мечту в Африке и увидел горилл в национальном парке

Иван Новосельцев показал свой оригинальный загар и поделился атмосферным видео на фоне живописных видов Мальдивских островов

Денис Глушаков с женой Ксенией Коваленко также выбрали для отдыха райские пляжи и песок Мальдив

Иван Ордец отдыхает не только на мальдивских пляжах, но и ездит на морские прогулки

Тонни Вилена отправился в Париж и сфотографировался на фоне Эйфелевой башни

И, конечно же, Антон Заболотный и его катание с сыновьями — видео стало мемом

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Материалы сюжета: РПЛ: зимняя пауза 2021 / 2022 в чемпионате России, главные события, новости и материалы, сборы клубов премьер-лиги