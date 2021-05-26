Смолов бездельничает вместо Евро, Карпин качается. Как отдыхают футболисты РПЛ

Не всем футболистам российской премьер-лиги повезло получить вызов в сборные для подготовки к чемпионату Европы. Чем же они занимаются?

Ярослав Ракицкий наконец-то может провести время с семьей.

В связи с закрытием границ Артем Ребров отправился отдыхать в... Дагестан. И рассказывает, насколько же это круто. Никакие Мальдивы не нужны.

Сергею Рыжикову отдыхать некогда. Он теперь подрабатывает у Евгения Савина в ФК «Красава».

Валерий Карпин решил подкачаться на отдыхе в Дубае и встретил в тренажерном зале Сергея Паршивлюка. Мир тесен?

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Наиль Умяров завершил сезон свадьбой. Избранницей спартаковца стала Алина Сабирова.

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Себастьян Дриусси еще до конца чемпионата улетел в Аргентину. С тех пор и расслабляется.

Джордан Ларссон готовится стать отцом. Будущие родители решили заранее узнать пол ребенка — будет мальчик.

Каждый отпуск Юрий Газинский проводит на стиле.