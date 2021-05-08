Нулевая ничья в Химках не устроила никого из соперников.

Тинькофф чемпионат России. Премьер-лига. 29-й тур

«Локомотив» (Москва) — «Динамо» (Москва) — 0:0

«Локомотив» (Москва): Гильерме, Живоглядов, Мурило, Пабло, Рыбус, Игнатьев (Магкеев, 17), Баринов, Жемалетдинов (Миранчук, 46), Куликов, Камано (Смолов, 46), Зе Луиш (Лисакович, 81).

«Динамо» (Москва): Лещук, Варела, Евгеньев, Ордец, Скопинцев, Шиманьски, Моро, Фомин (Нойштедтер, 76), Захарян, Тюкавин (Грулев, 46), Лесовой (Нжи, 85).

Предупреждения: Тюкавин, 15. Захарян, 18. Жемалетдинов, 27. Ордец, 31. Живоглядов, 82.

Удаление: Ордец, 73 (грубая игра, вторая ж.к.).

Судьи: Кукуян (Сочи). Лунев (Новосибирск), Богданов (Верея).

ВАР: Шадыханов. Шаламберидзе (оба — Москва).

8 мая. Химки. Стадион «Арена Химки».

11 побед подряд одержал «Локомотив» в первых 11 матчах 2021 года. Все восхищались преображением красно-зеленых: ромбом от Марко Николича, голами Смолова, второй молодостью Гильерме... Но было очевидно и то, что «Локомотиву» везет. Реализацию железнодорожники показывали сумасшедшую, а их соперники часто не забивали верные моменты.

Наступило 2 мая. «Локомотив» уничтожили в Санкт-Петербурге, где от гостей с самого начала отвернулась удача — вспомните попадание Мухина в перекладину и спорный первый гол сине-бело-голубых. Но 1:6 посреди победной серии — это всегда аномалия. Было понятно, что железнодорожники не превратятся в пепел, тем более их мотивация оставалась на высоком уровне. И это всего лишь одно поражение.

Правда, это поражение стоило «Локомотиву» второго места, ведь «Спартак» после 28-го тура обошел соседей в борьбе за путевку в Лигу чемпионов. Вот оно, следствие невероятной плотности вверху турнирной таблицы РПЛ: можно уничтожать все живое на своем пути, но одно поражение катапультирует тебя из зоны главного еврокубка в третий.

Матч с «Динамо» был для «Локомотива» шансом доказать, что катастрофа в Санкт-Петербурге — случайность и он все еще остается серьезной угрозой для «Спартака». Но магия куда-то пропала. В первом тайме «Локомотив» растворился и забил гол лишь с нарушением правил. Тоже в какой-то степени показательно, ведь точный удар Камано сперва засчитали, а уже затем ВАР исправил ошибку арбитра Кукуяна — гвинеец явно нарушил правила на Ордеце.

Перед игрой можно было сказать, что «Локо» повезло, ведь основной вратарь «Динамо» Шунин получил травму, а вместо него вышел его вечный дублер Лещук. И играл голкипер бело-голубых неуверенно — в том числе его действия в конце первого тайма привели к отмененному голу Камано. Однако в итоге Лещук сыграл на ноль и явно стал одним из героев встречи — на 75-й минуте он отбил удар Зе Луиша в упор.

Лещук еще не дал забить Миранчуку со штрафного, Мурило попал в штангу, так что «Локомотив» вправе обижаться на фортуну — в матче с «Динамо» она точно была на стороне бело-голубых. На удаление Ордеца гостям едва ли стоит жаловаться.

А вот сокрушаться по поводу потерянных очков стоит и «Динамо». Эти 0:0 можно назвать трагедией для всех — нейтральные болельщики не увидели ни голов, ни зрелища, а соперники потеряли важные очки. «Динамо» теперь точно не попадет даже в Лигу конференций на следующий сезон, а «Локомотив» вновь оступился и рискует по итогам тура отпустить «Спартак» уже на три очка. По личным встречам у красно-зеленых преимущество, и сейчас они формально вторые, но это слабое утешение. Более того, теперь на расстоянии одного очка от «Локо» находятся «Рубин» с «Сочи», так что команда Николича может вообще финишировать пятой.

В последнем туре «Локомотиву» принимать «Урал» (на этот раз не в Химках, а в Черкизове), но до этого красно-зеленым еще предстоит финал БЕТСИТИ Кубка России с «Крыльями Советов». И что сейчас важнее для «Локо» — непонятно. Команда, которая еще неделю назад была неуязвима, резко побледнела и может закончить чемпионат на пятом месте.