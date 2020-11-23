Обозреватель «СЭ» подвел промежуточные итоги РПЛ.

Кубок прогресса — «Сочи» и «Ахмату», аплодисменты — Федотову и Талалаеву

Почти все лидеры и их преследователи в последнем туре первого круга сыграли вничью, сохранив те расклады наверху таблицы, что сложились к ноябрьскому перерыву на сборные. Это тотальное миролюбие обманчиво. В матчах «Ахмат» — «Зенит» и «Спартак» — «Динамо» огонь полыхал до последних секунд, и команды играли на победу. «Сочи» должно быть особенно досадно, что он не увез с 3-й Песчаной улицы три очка — из всех клубов, разделивших очки, южане больше других наиграли на победу. И это над единоличным лидером лиги по итогам круга!

Есть среди наших футбольных людей такое поверье, что где середину чемпионата встретишь — плюс-минус там его и закончишь. Так вот, сейчас турнирная ситуация настолько размыта и непредсказуема, что предсказать нельзя вообще ничего. Кроме того, пожалуй, что десятка сильнейших команд страны определена, а вылететь могут лишь команды, занимающие места с 11-го по 16-е места. Шесть очков, разделяющие 10-е и 11-е места, теоретически вполне преодолимы, практически же, если посмотреть на названия этих команд, — едва ли. Хоть делай на остаток сезона два турнира — первой десятки и второй шестерки. «Краснодар» с «Рубином», правда, на три очка отстали от ведущей восьмерки, но нет сомнений, что их уровень и потенциал значительно круче, чем у тех, кто расположился ниже.

Ну а выше — даже не плотность, а безумная толкотня у пьедестала без малейшего соблюдения социальной дистанции. Между 1-м и 8-м местами — каких-то восемь очков! А между 1-м и 3-м — и вовсе три.

Коронавирусный год, во время которого в футболе меньше стабильности, чем когда-либо, спровоцировал невероятное количество зигзагов: команды швыряет по таблице в сравнении с прошлым сезоном, как утлое суденышко во время шторма. Судите сами.

Сразу две команды по сравнению с июльской итоговой таблицей сезона-2019/20 поднялись аж на шесть строчек. Их можно назвать временными обладателями «кубка Прогресса» — был в советские времена такой трофей. «Сочи» и «Ахмат» совершили синхронные прыжки — соответственно с 12-го места на 6-е и с 13-го на 7-е. У них одинаковое количество очков — по 24 — и всего три очка от еврокубкового четвертого места. Персональные аплодисменты — их главным тренерам Владимиру Федотову и Андрею Талалаеву, при далеко не выдающихся составах поставившим двум южным клубам очень интересную игру.

И в 15-м туре эта игра воплотилась во всей красе. Встретившись с двумя лидерами, ЦСКА и «Зенитом», особенно «Сочи», да и «Ахмат» тоже, по игре вполне могли победить. И футбол показывали не то что не «автобусный», а смелый, агрессивный, темповой и абсолютно самодостаточный. Федотова, принявшего команду из Сочи минувшей зимой, летом ничуть не смутил уход Кокорина и Мостового, а потом и травма явного лидера Нобоа. Талалаев, возглавивший грозненцев в межсезонье, ухитрился за такой ничтожный срок перевернуть их стилистически. «Ахмат» выиграл уже те же семь матчей, что за весь прошлый сезон!

Давно никто так не возил ЦСКА в чемпионате, как «Сочи» целыми отрезками матча. Момент за моментом, шикарный переход от обороны к атаке, при котором армейская полузащита словно становилась невидимой... Будь у Антона Заболотного, для которого в плане реализации продолжился матч с Сербией, чуть больше мастерства, он сделал бы хет-трик. Да, Игорь Акинфеев совершил один суперсейв после его удара под перекладину. Но, пробив мимо при выходе один на один, Заболотный в прыжке ударил ногой в рекламный щит. А не попав по мячу головой после навеса-прострела Терехова, форвард уже просто зашелся истерическим смехом. Играет-то он правильно — открывается, бьется и выигрывает единоборства, не прячется за чужие спины, прессингует. Только с голами беда.

Осмелевший чемпионат и такой же лидер

Футбол двух этих клубов вдохнул кислород в середину таблицы, увеличив число команд, на которые хочется смотреть. Так же как и чуть повыше — «Динамо», которое и с прежним осторожным футболом вышло в еврокубки (правда, ненадолго там задержалось), а с новым, при Сандро Шварце, в последних четырех турах привлекло в российском футбольном мирке всеобщий интерес. Две московско-«немецкие» команды РПЛ, бело-голубые и в еще большей степени красно-белые, тоже поднялись по сравнению с прошлым сезоном: «Спартак» Доменико Тедеско — с 7-го на 3-е место, «Динамо» — с 6-го на 4-е.

Ну а самые крутые ступеньки, на промежуточную вершину, покорились ЦСКА — с 4-го на 1-е. И если забыть о матче с «Сочи», это абсолютно закономерно. Парни Виктора Гончаренко находятся сейчас там, где в соответствии с качеством своего футбола и должны находиться. Третий сезон в нынешнем составе дал армейцам тот самый всплеск, который должна обеспечивать кадровая стабильность в сочетании с высокой внутренней конкуренцией. На них почти всегда приятно смотреть. И вообще, первый круг нынешнего чемпионата порадовал увеличением числа команд, которые не боятся играть в футбол. Разный по схемам и содержанию, но не трусливый, не тот, от которого безудержно клонит ко сну. Разве от футбола «Рубина» Леонида Слуцкого затоскуешь? Да ни в коем случае. А между тем команда из Казани — только десятая. Она на том же месте, на котором закончила прошлый сезон. Ясно при этом, что большинство позиций в «Рубине» качественно не продублированы, и поэтому потеря любого футболиста (допустим, Деспотовича) приводит к фатальным последствиям, а значит, игра казанцев в лучшие дни очень интересна, но уязвима.

Если «Рубин» остался десятым, то «Ростов» сохранил позицию на пять строк выше. Надо отдать должное и Валерию Карпину, который вывел «Ростов» по итогам круга на пятое место, потеряв шесть игроков на распродаже перед закрытием трансферного окна. Честно говоря, не думаю, что команда поднимется выше, да и игра ростовчан не столь выразительна, как в прошлом году, — но очевидно, что Карпин выжимает из них максимум.

В то же время, если возвращаться к стихийности нынешних времен, то сразу три команды опустились по сравнению с итоговой таблицей прошлого сезона на шесть и более строчек — скорее, уместны даже глаголы «грохнулись», «рухнули». Рекордсмен тут с семью ступеньками вниз — «Уфа», завершившая прошлый сезон с Вадимом Евсеевым девятой, а сейчас плетущаяся последней. Сегодня, правда, уфимцы могут на одну строчку подняться. Но только победа над «Химками» по-настоящему вернет команду Рашида Рахимова в гонку за выживание. Однако и она не возвратит в клуб Шамиля Газизова — человека, который, как теперь понятно, был первоочередным гарантом былого процветания «Уфы».

ЛЧ пожирает «Краснодар» и «Локо». Но в падении виноваты и они сами

Но если падение «Уфы», лишившейся Газизова, можно было хоть как-то предвидеть, то представить, что аж на шесть ступенек вниз могут кубарем слететь участники Лиги чемпионов «Локомотив» и «Краснодар», было невозможно. Тем не менее они сейчас соответственно восьмые и девятые. При этом оба в 15-м туре, воспользовавшись паузой в главном еврокубке, наскребли с миру по нитке — по 1:0 — у пустоватых ныне «Арсенала» и «Тамбова», но по игре ничего не показали. А как врубится сейчас по новой еженедельный хард-рок Лиги чемпионов — жди очередных потерь очков внутри страны.

В то же время списывать все грехи железнодорожников и «быков» на Еврокубок — дешевое оправдание. ЛЧ просто ярче высветила все кадровые недоработки, которые допустил их менеджмент. В частности, на ключевых позициях в центре обороны. «Краснодар», ко всему прочему, накрыл и ковид, в частности, выбивший из строя на всю первую часть Лиги чемпионов (а соответственно, на те же недели чемпионата) Реми Кабелла, однозначно ключевую фигуру в выходе «быков» в групповой турнир. Если вы еще не забыли, француз забил ПАОК в обоих матчах. Не было все это время еще одного лидера атак — Вандерсона. Час от часу не легче: теперь какое-то время придется обходиться без Матвея Сафонова, которому желаю скорейшего выздоровления.

Команда же Марко Николича вызвала у публики симпатию внятной игрой против «Зальцбурга», «Баварии» и «Атлетико», но 1:5 от «Динамо» — не тот результат, который битвы в Европе должны оправдывать. Тем более что с максимальной долей вероятности в ЛЧ «Локо» сможет претендовать еще на какие-то очки только в домашнем матче с «Зальцбургом». Трудно представить, что в Мюнхене и Мадриде красно-зеленые чем-то разживутся. Ничьи в Австрии и дома с «Атлетико» сами по себе, конечно, неплохи, но велика ведь опасность, что команда останется по итогам группового турнира с нулем побед.

Будем надеяться, что этого не произойдет. А вот ожидаемые многими перемены в верхушке «Локомотива» после известия об уходе пока еще председателя совета директоров клуба Анатолия Мещерякова с поста статс-секретаря РЖД, уже, похоже, неизбежны. Уход человека, который инициировал назначение Василия Кикнадзе, наотмашь бьет по позициям самого гендиректора. В кулуарах усиливаются разговоры о том, что зимой сбудется мечта фанатов «Локо», и уйти придется и ему.

Разговор о победах в Европе не только «Локомотива», но и всех наших участников еврокубков, которые пока позорнейшим образом в 12 матчах групповых турниров ЛЧ и ЛЕ по шесть раз сыграли вничью и проиграли. Вчера «Спартак» напомнил всем о 4:1 у лондонского «Арсенала» ровно 20 лет назад — и это ведь было уже во втором групповом турнире, после выхода из первого с четырьмя победами.

И тогда вообще выход из группы был нормой. В 2002-м и 2003-м два года подряд это делал семинский «Локо», громивший «Интер». То есть трижды за четыре сезона в начале нулевых нашим клубам удалось то, что во второй половине 2010-х они не могут сделать уже пять лет. Не говоря уже о том, что ЦСКА и «Зенит» выиграли Кубок УЕФА.

Без провалов, конечно, не обходилось и тогда, но успехи их нивелировали. Сейчас же мы все больше задаемся вопросом, куда катится наш футбол. Может быть, свежая тенденция, которую олицетворяют «Ахмат», «Сочи» и «Динамо», распрямит по-старушечьи загнувшуюся и кряхтящую РПЛ?

Долетевшая перчатка «Спартака» и неожиданные проблемы «Зенита»

А начинался сезон с виртуальной перчатки, брошенной Газизовым «Зениту». На днях в программе Нобеля Арустамяна глаза гендиректора «Спартака» заиграли веселыми огоньками, когда ему о том напомнили: тогда, мол, надо мной смеялись — а теперь?

Теперь смеха, конечно, нет. Два очка, отделяющие «Спартак» от «Зенита» — точно для него не повод, да и очный матч закончился закономерной ничьей. Газизов дает понять, что ему нужно было как-то отреагировать на замечания в адрес красно-белых со стороны руководителей «Зенита» (имя Александра Медведева не упоминалось, но подразумевалось), и он это сделал.

Все бы хорошо, если бы не игра человека, который эту перчатку олицетворял, — Александра Кокорина. Точнее, отсутствие этой игры, помноженное теперь еще и на факт «залипания» в компьютерной игре до 3.30 утра, то есть не самого профессионального отношения к режиму. Это не веселые тусовки с напитками, конечно, но и не образец поведения игрока, которому нужно набирать кондиции. Впрочем, уговариваю сам себя, а заодно и вас, что нужно все-таки запастись терпением и дождаться весеннего Кокорина — после сборов. Но если уж и тогда...

Первый круг «Спартак» закончил тремя матчами без побед, и хорошо еще, что с «Динамо» Роман Зобнин одиночным геройством не позволил случиться поражению. Этот спад Доменико Тедеско и его команде надо как можно быстрее преодолевать — иначе рассеется та уверенность в себе, которая проросла у команды по ходу первого круга. В последние недели спартаковцы перестали выгрызать то, что раньше им на морально-волевых удавалось. И кадровые проблемы — в частности, с чистым опорником и «десяткой» — начали вылезать слишком уж выпукло.

«Зенит» же оказался совсем не тем, каким его предполагали увидеть до начала сезона. Это произошло не сразу — сейчас уже мало кто помнит, что первые четыре тура питерцы выиграли с общим счетом 10:2. Потом были четыре ничьих, два поражения (столько же, сколько за весь прошлый сезон) и зачастую блеклый, монотонный, лишенный интенсивности и агрессии футбол. Сергей Семак, видимо, понимая это, все время экспериментирует со схемами, но с переменным успехом. А неудачи в Лиге чемпионов еще сильнее выбивают почву у команды из-под ног. И уж совсем она разверзнется, если в ближайшем туре ЛЧ питерцы проиграют в Риме «Лацио» и потеряют если не математические, то реалистические шансы выйти в плей-офф.

Увереннейшая — 15 очков от ближайшего конкурента — победа в прошлогоднем первенстве, очень похоже, усыпила бдительность чемпиона последних двух лет. Глубина состава и присутствие многочисленных звезд российского розлива позволяют сине-бело-голубым не опуститься до уровня «Локомотива» и «Краснодара», но сравнения с собой прежними они не выдерживают. Достаточно посмотреть, как «Ахмат» раз за разом отбирал и перехватывал у них мяч на чужой половине поля, и только невысокое исполнительское мастерство не позволило грозненцам гораздо лучше воспользоваться этими шансами. Хотя следует сказать и о том, что пенальти, с которого «Ахмат» сравнял счет, многим, в том числе и мне, не показался очевидным.

А тут еще и нефутбольный скандал с Артемом Дзюбой (в матче с «Ахматом» только один раз сверкнувшим, а на остальное время пропавшим с радаров) и отбирание у него в пользу Деяна Ловрена капитанской повязки. Мне не кажется нормальной ситуация, когда капитаном действующих чемпионов страны становится человек, который в команде без году неделя. К тому же легионер. Понятно, что хорват быстро завоевал уважение, пришел из «Ливерпуля», где выиграл Лигу чемпионов; что два года назад он выступал в «Лужниках» в финальном матче нашего домашнего чемпионата мира...

И тем не менее непонятно: неужели настолько отсутствует в «Зените» внутрикомандная иерархия, что капитаном может легко стать человек, находящийся в команде четыре месяца? По-моему, это среди прочего говорит о том, что в ней не все в порядке. Да и эмоциональное воздействие Дзюбы на коллектив таково, что, когда потерян он, подавленность витает и вокруг.

Тем не менее вряд ли найдется хотя бы один человек даже из самых яростных хейтеров «Зенита», который на вопрос: «Может ли эта команда стать чемпионом?» — сразу ответит отрицательно. У сине-бело-голубых есть запас прочности. Очень вовремя был подписан контракт с Далером Кузяевым, сейчас лучшим у зенитовцев, поскольку основа устала, а он длительное время пропустил и только набрал форму.

Все проблемы «Зенита», однако, на пользу интриге чемпионата. Как говорил в свое время после пропущенных питерцами мячей Геннадий Орлов, «Что ж, тем интереснее будет смотреть футбол!»

Главное, чтобы было что смотреть. Еврокубки вгоняют нашего зрителя, привыкшего по ним мерить уровень чемпионата, в глубокую тоску. И все же целая группа неожиданных команд заставляет верить в то, что слухи о смерти российского клубного футбола несколько преувеличены.