Сегодня после матча «Уфа» — «Химки» завершится половина чемпионата России. К промежуточному финишу первыми пришли армейцы, но их отрыв от преследователей минимален.

Статистика — за армейцев

У футбольной России — особенный путь. У нас даже система «осень-весна» со своими изысками. Обычно в тех странах, где играют по такой же схеме и есть зимний перерыв, он наступает после конца первого круга. Классический пример — Германия. Хотя сейчас там по понятным причинам паузы не будет: сжатый календарь не оставляет для нее места. У нас же середина чемпионата проходит как бы между прочим — до «каникул» еще три-четыре тура.

Но все равно это знаковая отсечка, вокруг которой можно выстраивать самые разные наблюдения. Все сыграли друг с другом по одному разу — никаких оговорок про календарь, как это может быть в декабре перед зимовкой: что, мол, у кого-то он оказался легче сейчас, но весной играть со всеми лидерами, или наоборот.

Так вот, ЦСКА — победитель первого круга. Последний раз такое случалось в сезоне-2015/16, по итогам которого красно-синие взяли титул. И пока больше золото не завоевывали. Может, конечно, и ничего особенного, но есть убийственная статистика: с тех пор как чемпионат России перешел на нынешнюю систему розыгрыша, победитель первого круга почти всегда оставался первым и на финише. Да и в переходном турнире-2011/12 такое произошло. Единственное исключение — РПЛ-2013/14, когда половина дистанции осталась за «Зенитом», однако ЦСКА выдал весной серию из десяти побед подряд.

Матч #ЦСКАсочи окончен. Победить не смогли, но остались на первом месте в таблице pic.twitter.com/Xcc5WBwSor — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) November 22, 2020

Понятно, что нынешнее лидерство еще ничего армейцам не гарантирует. Конкуренты близко, а красно-синим предстоит три недели кряду совмещать матчи РПЛ с Лигой Европы, пытаясь там решить задачу по выходу из группы. А что будет весной, предсказать по известным причинам сейчас совершенно невозможно — горизонт планирования сузился как никогда.

Да и вообще, количество очков, набранных ЦСКА за первый круг, — 32 — наименьшее из тех, что было у лидера после перехода на «осень-весна». Столько же в сезоне-2017/18 заработал «Локомотив», но обычно запас побольше. Рекорд же принадлежит «Спартаку» Массимо Карреры — 37 очков.

«Зенит» потерял хватку?

Понятно, что можно нацепить розовые очки и говорить про возросшую конкуренцию, но очевидно, что никто из лидеров сейчас не в порядке. Это, конечно, никакое не открытие, и про причины говорилось уже много раз, смысла повторяться нет. Но столь скромное число очков у победителя первого круга — еще одно подтверждение.

Могло быть еще меньше, и тогда случился бы абсолютный минимум. «Сочи» в матче с ЦСКА смотрелся даже интереснее, и, реализуй в середине второго тайма Заболотный хотя бы один из трех моментов, южане вполне могли победить. Форвард, кстати, вновь показал, что классно читает игру и здорово умеет открываться, но вот с завершением — беда. То же самое, кстати, можно сказать и про его выступление в Белграде за сборную России. В этом смысле Антон напоминает Александра Ширко, игравшего за «Спартак» в конце 1990-х. Будь тогда народ так же интернетизирован, Ширко стал бы главным героем мемов той эпохи. У Александра тоже имелись феноменальное чутье на гол, отличное понимание ситуаций на поле и умение открываться, но моменты он порол нещадно.

С другой стороны, в туре не выиграл никто из первой четверки. «Зенит» потерял очки, дважды ведя в счете в Грозном, а отдохнувший Дзюба смотрелся куда хуже, чем две недели назад против «Краснодара». Питерцы, кстати, в четвертый раз в чемпионате не смогли победить, забив первыми. А была ведь еще и игра с «Лацио». Для сравнения: в прошлом сезоне сине-бело-голубые себе такого в РПЛ не позволяли — если «Зенит» открывал счет, то всегда брал три очка. Тоже ведь показательно.

Зобнин — русский Стиви Джи

Дерби между «Спартаком» и «Динамо», судя по отзывам, многим понравилось. При том, что, на мой взгляд, красно-белые играли вдесятером — Кокорин опять растворился на поле. Много вопросов и к Мозесу — да, нигериец снова хорошо проявил себя в ряде эпизодов атаки, но вот в обороне вновь не предстал образцом надежности.

Хорошо, что есть Зобнин, исполнивший в концовке номер в стиле Стивена Джеррарда — даже дриблинг оказался удивительно похож на тот, что показывал капитан «Ливерпуля». А по значению для команды Роман вполне сравним с тем, что значил Стиви Джи для красных.

Что касается «Динамо», то его преображение в последних турах — 10 очков из 12 возможных — под руководством Сандро Шварца лично у меня вызывает один не слишком веселый вопрос. Что же у нас за лига такая, что приезжает малоизвестный тренер из Германии и начинает ее просто разрывать? На мой взгляд, это не странная ситуация. Хотя к самому Шварцу ноль претензий. А то, что он активно доверяет молодежи, в частности 18-летнему Тюкавину и 17-летнему Захаряну, вызывает только симпатию.

Понятно, что по совокупности со сборной и еврокубками это не лучшая осень российского футбола. Но при всем при этом первый круг РПЛ дал мощную интригу. И вот это здорово!