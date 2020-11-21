«Краснодар» прервал черную серию. «Быки» обыграли «Тамбов» после череды неудач

«Быки» победили «волков» в 15-м туре РПЛ

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига. 15-й тур

«Краснодар» — «Тамбов» — 1:0 (1:0)

Гол: Кабелла, 17.

«Краснодар»: Городов, Смольников (Рамирес, 67), Мартынович, Чернов, Сорокин, Ионов, Газинский (Вилена, 76), Кабелла, Классон (Камболов, 68), Уткин (Олссон, 68), Сулейманов (Ари, 75).

«Тамбов»: Рыжиков, Рыбин (Килин, 78), Шахов, Шляков, Ароян, Каплиенко, Грицаенко, Карасев, Костюков, Чуперка (Кабахидзе, 87), Карапетян.

Предупреждения: Сорокин, 32. Ионов, 33. Каплиенко, 35. Ароян, 49. Мартынович, 52. Костюков, 56. Камболов, 70. Рыбин, 71. Грицаенко, 79. Рамирес, 90.

Удаления: Сорокин, 60. Ароян, 64.

Судьи: Лапочкин. Веретешкин (оба — Санкт-Петербург), Ширяев (Ставрополь).

ВАР: Любимов (Санкт-Петербург). Воронцов (Ярославль).

21 ноября. Краснодар. Стадион «Краснодар».

«Краснодар» — один из главных неудачников текущего розыгрыша РПЛ. Постоянные кадровые проблемы повлекли за собой провальные результаты. Чего только стоит последняя серия из трех поражений подряд! А если добавить Лигу чемпионов, то череда проигрышей растянулась уже на пять встреч.

Перед «Тамбовом» — снова потеря. И какая! Голкипер Матвей Сафонов еще в расположении сборной России сдал сомнительный тест на коронавирус. В заявку на 15-й тур РПЛ он не попал.

Впрочем, здоровы легионеры «быков», отвечающие за креатив и те самые краснодарские комбинации накоротке. Это — Виктор Классон и Реми Кабелла.

У «Тамбова» свои проблемы. Какие — догадаться легко: финансовые. Клуб уже был оштрафован на 50 тысяч рублей за невыплату зарплаты своим работникам. Впрочем, на мотивации игроков такие ситуации не всегда сказываются негативно. Вспомните хотя бы «Анжи» Магомеда Адиева. Вот и здесь сильнейшие — на месте.

Планы на игру были стандартными. У «Тамбова» — низкий блок по расстановке 5-3-2. Лучший тому пример — четверо футболистов «волков» на линии своих ворот после удара Чернова.

У «Краснодара» — интенсивный прессинг и попытки взломать насыщенную оборону соперника. Часто в начальной стадии атаки использовались длинные передачи, а в завершающей — комбинации накоротке с участием Ионова, Чернова, Шапи и Кабелла. Последний выделялся гибридной позицией (везде в атаке), дриблингом и скоростью. Неудивительно, что именно он и забил гол.

Кстати, был повод вновь посетовать на центральных защитников «быков», хоть Кайо и не попал даже в заявку. Костюков забил гол при попустительстве Сорокина и Мартыновича (на месте центрального защитника оказался негодовавший по этому поводу Смольников). Однако мяч был отменен из-за офсайда — решение принималось долго с участием ВАР.

Второй тайм — неожиданно высокий прессинг «Тамбова». Казалось, Городов и защитники «быков» даже нервничали, пытаясь разыгрывать мяч накоротке. Возможно, гости отыгрались бы, но игру спутали два удаления: сначала — Сорокина, через 3 минуты — Арояна. Очень логичные вторые желтые карточки, заработанные на самых активных футболистах соперников. Сорокин завалил Костюкова, Ароян — Кабелла.

Самое яркое событие второго тайма — возвращение на поле Ари. Впервые с марта 2020 года! Хорошая практика перед Лигой чемпионов.

Итог

«Краснодар» прервал неудачную серию и получил положительный заряд перед игрой с «Севильей». «Быки» — девятые, но с надеждами на лучшее благодаря возвращению кадров.

А «Тамбов» доказал: будут биться, несмотря на финансовые проблемы. Иначе бы Костюков так не носился по полю. Иначе бы не было столь высокого прессинга. Все — на характере, как у голкипера Рыжикова, совершившего шесть спасений.