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Судейство

Судейство Карасева в Грозном — что это было?

Александр Бобров
Александр Бобров
Заместитель шефа отдела футбола
Сегодня, 19:15
21 ноября. Грозный. «Ахмат» — «Зенит» — 2:2. Главный арбитр встречи Сергей Карасев (второй слева). Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит» «Ахмат» — «Зенит». «Ахмат» — «Зенит». «Ахмат» — «Зенит».
21 ноября. Грозный. «Ахмат» — «Зенит» — 2:2. Главный арбитр встречи Сергей Карасев (второй слева). Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Во втором тайме матча 15-го тура «Ахмат» — «Зенит» (2:2) бригада арбитров приняла ряд странных решений в ключевых эпизодах, повлияв на ход игры
Ахмат — Зенит
21&nbsp;ноября. Грозный. &laquo;Ахмат&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 2:2. Форвард питерцев Артем Дзюба (справа) во&nbsp;второй игре подряд вышел без капитанской повязки.Дзюба отдохнул, но промолчал. «Зенит» потерял два очка в Грозном

Карасев и пенальти в ворота «Зенита»

На 52-й минуте Сергей Карасев ошибочно назначил пенальти в ворота гостей и вынес предупреждение зенитовцу Дмитрию Чистякову. Судья принял такое решение спустя три минуты после случившегося в штрафной площади сине-бело-голубых, отреагировав на вмешательство видеоассистентов Станислава Васильева и Дмитрия Чельцова и посмотрев видеозапись.

У наших экспертов возникли два вопроса.

1. Нарушил ли правила Чистяков и были ли у Карасева основания наказать его 11-метровым ударом? Нанес ли зенитовец удар правой рукой сопернику или Владимир Ильин «подлез» под руку Чистякова?

«Ахмат» — «Зенит».
«Ахмат» — «Зенит».

2. Можно ли считать бездействие Карасева, поначалу не назначившего пенальти, явной и очевидной ошибкой? Если нет, то на каком основании произошло вмешательство видеоарбитров?

«Ахмат» — «Зенит».
«Ахмат» — «Зенит».

Намного больше тех, кто задает первый вопрос и считает, что назначение пенальти — ошибка.

«Ахмат» — «Зенит».
«Ахмат» — «Зенит».

Карасев и Ракицкий

На 77-й минуте арбитр не применил дисциплинарную санкцию к защитнику гостей Ярославу Ракицкому. Тот сорвал перспективную атаку грозненцев, сбив Артема Поляруса. Но судья ограничился назначением штрафного удара и не вынес нарушителю предупреждение. Для Ракицкого оно стало бы вторым, и он покинул бы поле. Вторую желтую карточку игрок в итоге получил — за то, что наступил шипами на ногу соперника. Но произошло это в самом конце встречи.

Карасев и Садулаев

На 80-й и 87-й минутах Карасев дважды не вынес предупреждение 99-му номеру грозненской команды Лечи Садулаеву. Тот сначала сбил Андрея Мостового, сорвав атаку гостей, а затем в безрассудной манере атаковал в прыжке сзади Далера Кузяева, рискуя нанести тому травму. В первом случае судья поначалу даже не зафиксировал фол и только затем назначил штрафной удар, как бы уступив своему второму ассистенту Максиму Гаврилину.

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