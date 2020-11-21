Судейство Карасева в Грозном — что это было?
Карасев и пенальти в ворота «Зенита»
На 52-й минуте Сергей Карасев ошибочно назначил пенальти в ворота гостей и вынес предупреждение зенитовцу Дмитрию Чистякову. Судья принял такое решение спустя три минуты после случившегося в штрафной площади сине-бело-голубых, отреагировав на вмешательство видеоассистентов Станислава Васильева и Дмитрия Чельцова и посмотрев видеозапись.
У наших экспертов возникли два вопроса.
1. Нарушил ли правила Чистяков и были ли у Карасева основания наказать его 11-метровым ударом? Нанес ли зенитовец удар правой рукой сопернику или Владимир Ильин «подлез» под руку Чистякова?
2. Можно ли считать бездействие Карасева, поначалу не назначившего пенальти, явной и очевидной ошибкой? Если нет, то на каком основании произошло вмешательство видеоарбитров?
Намного больше тех, кто задает первый вопрос и считает, что назначение пенальти — ошибка.
Карасев и Ракицкий
На 77-й минуте арбитр не применил дисциплинарную санкцию к защитнику гостей Ярославу Ракицкому. Тот сорвал перспективную атаку грозненцев, сбив Артема Поляруса. Но судья ограничился назначением штрафного удара и не вынес нарушителю предупреждение. Для Ракицкого оно стало бы вторым, и он покинул бы поле. Вторую желтую карточку игрок в итоге получил — за то, что наступил шипами на ногу соперника. Но произошло это в самом конце встречи.
Карасев и Садулаев
На 80-й и 87-й минутах Карасев дважды не вынес предупреждение 99-му номеру грозненской команды Лечи Садулаеву. Тот сначала сбил Андрея Мостового, сорвав атаку гостей, а затем в безрассудной манере атаковал в прыжке сзади Далера Кузяева, рискуя нанести тому травму. В первом случае судья поначалу даже не зафиксировал фол и только затем назначил штрафной удар, как бы уступив своему второму ассистенту Максиму Гаврилину.
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