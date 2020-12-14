Итоги 17-го тура чемпионата России. А в 18-м будет безумие.

Если забыть на минуту о выступлении наших клубов в еврокубках, а сосредоточиться исключительно на РПЛ, то чемпионат-то получается весьма и весьма любопытный. Пусть далеко не всегда выходит зрелище для гурманов, но интрига закручена — ого-го.

Да и разве в топ-чемпионатах всегда так уж огненно? Многие динамовские болельщики, например, в пятницу решили посмотреть на отданного в аренду Максимилиана Филиппа — благо встречу «Вольфсбург» — «Айнтрахт» показывали по федеральному каналу. Так после окончания встречи развернулась дискуссия: это было на уровне «Ротор» — «Уфа» или все-таки ближе к середнякам ФНЛ. Понятно, говорилось с долей преувеличения, но совсем небольшой. Да и от игры «МЮ» с «Ман Сити» на следующий день легко можно было задремать.

В России же точно было не до сна в целом ряде матчей. «Сочи» со «Спартаком» и игру выдали интересную, а потом еще столько вокруг навертели, что страсти пылают до сих пор. Компромат на компромат, слово Бородина на слово Тедеско, включилась даже самая тяжелая артиллерия в лице Бориса Ротенберга. Не хватило только спича Леонида Федуна. Но он уже после матча этих команд в первом круге высказался в «СЭ» так, что потянет на цитату года, если не десятилетия.

Что касается игры, как бы спартаковцам ни хотелось напирать на выигранный процент владения мячом, на общее количество ударов, но по настоящим голевым моментам «Сочи» соперника превзошел. Да и в створ ворот москвичи пробили лишь один раз. У противоположных Максименко приходилось порой выручать команду, выуживать мяч в ногах Дуганджича, а Терехов не попадал из выгоднейшей позиции. Нобоа же в очередной раз показал свое мастерство, уложив мяч в уголок.

Так один российский специалист переиграл немецкого. А спустя пару часов эта же история произошла и в Питере, где Сергей Семак одолел Сандро Шварца. Кирилл Новиков, к слову, год назад потерпел первое свое поражение в «Динамо» после мощной беспроигрышной серии именно от «Зенита» в гостях. И в следующем противостоянии уже выиграл у Семака, сделав ставку на максимальную плотность и перекрытие всех свободных зон. Теперь «Динамо» Шварца решило посоперничать с питерцами в чистом поле, вероятно, в надежде на усталость соперника после еврокубков. И поплатилось.

А третий тренер-иностранец — Марко Николич — в этом туре вообще был разгромлен в Краснодаре Мурадом Мусаевым. 0:5 — это самое крупное поражение «Локо» в чемпионатах России. То есть в историю тренер уже успел вляпаться. А ведь совсем недавно было 1:5 от «Динамо».

И мы можем в очередной раз наблюдать, как все быстро меняется в футболе. Еще вчера Николич был едва ли не на коне, достойно сражаясь с «Баварией» и «Атлетико», когда Семак и Мусаев в весьма позорном стиле уступали «Брюгге» да «Севилье». Тогда молодых российских специалистов не списывал на берег только ленивый.

Прошла пара недель, и что мы видим? Семак на уверенном первом месте в РПЛ, а в случае победы в среду над «Спартаком» вообще сможет вздохнуть полной грудью перед уходом на зимнюю паузу.

Мусаев же — единственный, кто прорвался в евровесну. После чего сыграл вничью с «Челси» в Лондоне, а в РПЛ дважды подряд выиграл со счетом 5:0 — у «Ротора» и «Локо». Извините, Мурад Олегович, недооценили. И хотя большое количество травмированных, из-за чего «Краснодар» нынче на восьмом месте — это тоже ответственность тренерского штаба, но приехавший из Англии специалист по физподготовке этот пробел пытается устранить. Пока получается отлично.

Где-то прибыло — где-то убыло. О Николиче мы сказали, хотя в опросах болельщиков «Локомотива» главным виновным видят Василия Кикнадзе. А вот в ЦСКА поклонники клуба все больше и больше недовольны Виктором Гончаренко. Уже три четверти голосуют за отставку тренера.

И здесь тоже все меняется очень быстро, ведь первый круг армейцы закончили на чистом первом месте. А потом — поражение от «Рубина», ничьи с «Химками» и «Уралом». В последнем случае не помогло даже то, что ЦСКА не взял на еврокубковый выезд в Хорватию лидеров — Влашича, Фернандеса, Магнуссона, дал им отдохнуть. Неудивительно, что именно Гончаренко теперь считается первым в РПЛ претендентом на отставку (не будем забывать и о провале в Лиге Европы). Впрочем, и здесь тоже, как в случае с Семаком и Мусаевым, все может быстро развернуться.

Тем более интригующим будет последний тур года. Календарь теперь составляется с помощью программы, разработанной в Высшей школе экономики, но летом даже вручную так соперников никто не подобрал бы.

Первое место играет со вторым («Зенит» — «Спартак»), четвертое — с третьим («Ростов» — ЦСКА), шестое — с пятым («Сочи» — «Динамо»)!

Да и внизу борьба очень плотная. Последние четыре клуба идут друг за другом с разницей в один балл. О скуке в РПЛ точно говорить не приходится.