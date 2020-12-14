ЦСКА падает. «Спартак» нервничает. «Зенит» лидирует

Поражение красно-белых от «Сочи» (0:1) и ничья армейцев с «Уралом» (2:2) позволили действующему чемпиону оторваться от преследователей перед заключительным туром в этом году. У сине-бело-голубых появились все шансы уйти на зимнюю паузу с комфортным преимуществом.

Было четкое ощущение, что последние два тура перед зимовкой окажут большое значение на ход чемпионской гонки. Пока все так и получается.

Матч «Зенит» — «Спартак», и без того имевший бы огромные резонанс и значение, сейчас становится судьбоносным для итога всего сезона. После поражения от «Сочи» красно-белым нужно умереть, но не уступить в Санкт-Петербурге. В противном случае отставание от питерцев составит уже шесть очков. Это — много. И это, несмотря на довольно лояльный календарь весной (только два дальних выезда — в Ростов-на-Дону и Грозный, плюс поездка в Тулу, остальные встречи в Москве), будет означать крах почти всех надежд на титул. Пресловутая перчатка сгорит в воздухе, как новогодний фейерверк.

А уж после того скандала, что прогремел в Сочи, игра на «Газпром Арене» обретает еще одну подоплеку, хотя, казалось бы, куда уж больше. Срыв, настигший Доменико Тедеско, его не красит. С другой стороны, этому можно найти если не оправдания, то объяснения. Что бы ни говорил глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц про корректное судейство, к работе рефери Игоря Панина хватает вопросов. Вот, например, некоторые моменты:

— Маммана в первом тайме дважды бьет ногой Джикию, но не фиксируется даже фол, не говоря уже про карточки;

— вместо желтой карточки Цаллагову показывается предупреждение Тедеско;

— никак не рассматривается момент с попаданием мяча в руку Цаллагову в концовке первого тайма после удара Ларссона. В телетрансляции, кстати, тоже — несколько раз повторили вынос мяча Новосельцевым, хотя апелляции спартаковцев относились уже к продолжению эпизода.

И это только моменты в первом тайме. На мой взгляд, тут есть от чего завестись и закипеть — при том, что гол Ларссона после подсказки ВАР Панин отменил справедливо.

Что еще не очень понятно, так это поднявшаяся волна «он приехал к нам в страну, что он себе позволяет, пусть ведет себя культурно». Повторю, Тедеско переборщил с эмоциями. Но если устроить такой челлендж, то каждый из нас с ходу назовет трех российских тренеров — действующих или временно безработных, — регулярно прыгающих по технической зоне и орущих матом на судей, своих игроков и соперников. Возможно, немец «наработал» на дисквалификацию (тут КДК разберется, как всегда справедливо и беспристрастно), но морализаторских поучений такого рода никак не заслужил.

Но то, что Тедеско на нервах и они у него натянуты до предела, — факт. Свидетельство тому — не только этот срыв, но и довольно жесткие слова в адрес Крала, чей обрез привел к голу Нобоа. Хотя обычно Доменико в публичном пространстве защищает своих футболистов до последнего. И в этом смысле матч с «Зенитом» будет, конечно, огненным.

Тогда как Сергей Семак, к чьему будущему после фиаско в Лиге чемпионов начали возникать вопросы, имеет все шансы встретить Новый год с высоко поднятой головой. Ведь помимо «Спартака» очки потерял еще и ЦСКА, позволивший «Уралу» сравнять счет в самой концовке. Сейчас армейцы отстают от «Зенита» на четыре балла, но им играть в гостях с «Ростовом», и сценарий, что питерцы уйдут на зимовку, имея «+6» и «+7» от главных конкурентов, представляется вполне реальным. И это уже станет калькой с прошлого сезона и прямой дорогой к третьему подряд титулу Питера.