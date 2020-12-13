«Краснодар» растоптал «Локомотив». Команда Николича была беспомощна

Встреча двух участников Лиги чемпионов этого сезона завершилась разгромом — 5:0 в пользу «быков».

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

18-й тур

«Краснодар» — «Локомотив» (Москва) — 5:0 (2:0)

Голы: Классон, 5 (1:0). Кабелла, 11 (2:0). Берг, 75 (3:0). Сулейманов, 80 (4:0). Берг, 85 (5:0).

Нереализованный пенальти: Миранчук, 44 (вратарь).

«Краснодар»: Городов, Смольников, Сорокин, Мартынович, Рамирес (Чернов, 82), Олссон, Газинский (Вилена, 64), Кабелла (Сулейманов, 64), Ионов (Вандерсон Масиэл, 60), Классон (Сперцян, 81), Берг.

«Локомотив» (Москва): Гильерме, Живоглядов, Райкович, Чорлука, Рыбус, Магкеев (Иосифов, 73), Крыховяк, Рыбчинский, Игнатьев (Куликов, 46), Эдер, Миранчук.

Предупреждения: Райкович, 38. Сорокин, 52. Классон, 59. Рыбус, 70. Чорлука, 78. Олссон, 90+1.

Судьи: Москалев (Воронеж). Кудрявцев (Санкт-Петербург), Богданов (Верея).

ВАР: Шадыханов (Москва). Лунев (Новосибирск).

13 декабря. Краснодар. Стадион «Краснодар». 9033 зрителя.

«Краснодар» и «Локомотив», пожалуй, две главные «пострадавшие» от Лиги чемпионов команды. В том смысле, что игра на два фронта аукнулась им сильнее всего в плане выступлений в РПЛ. Перед матчем хозяева занимали 10-е место, а гости — 7-е.

И «быки», и железнодорожники на неделе провели заключительные встречи в ЛЧ — и те, и другие на выезде. Число официальных матчей у них в этом сезоне тоже практически одинаковое: 25 — у южан, 24 — у москвичей. При этом разница на поле в воскресенье оказалась просто колоссальной.

«Локомотив» произвел впечатление изможденной, уставшей группы людей, которая к тому же не очень хорошо понимает, что ей нужно делать. И на контрасте «Краснодар» — свежий, бегущий, заряженный, креативный. Хозяева не только быстрее перемещались, но и быстрее думали. У «Локо» же не в своей тарелке оказались даже опытные исполнители вроде Крыховяка, Рыбуса или Миранчука. Отсюда и катастрофические ошибки, приведшие к двум пропущенным голам уже в начале.

? Реми Кабелла переправил мяч в сетку ворот Маринато Гилерме, это шестой гол полузащитника в текущем розыгрыше чемпионата



? #КраснодарЛоко на #МАТЧПРЕМЬЕР

? https://t.co/yH9Ux8Qm1r

? Приложение «МАТЧ!»https://t.co/hIZ2Wyd82j — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 13, 2020

Отсюда и откровенно плохое исполнение пенальти Миранчуком, который, пробивая по центру, даже не посмотрел, завалился ли в один из углов Городов или нет. Хотя Антон этого очевидно ждал — бил не на силу, чтобы мощно и под перекладину, а именно с расчетом на то, чтобы обмануть голкипера.

Можно, конечно, вспомнить про составы. Мол, у «Краснодара» сейчас готовы почти все лидеры и есть возможность даже проводить ротацию, тогда как про «Локомотив» этого не скажешь. Отчасти это, конечно, верно, но именно отчасти. Из по-настоящему важных футболистов у гостей отсутствовал только Зе Луиш — к тому, что травмирован Баринов, все давно привыкли. А так и Чорлука, и Крыховяк, и Миранчук, и Игнатьев — то есть те, кто делал результат в последнее время, — все они были на поле. Ни про одного из 11 человек старта нельзя сказать, что это глухой резервист или совсем уж необстрелянный дублер. Райкович? Его брали как первого запасного, чтобы подменял Чорлуку или Мурило, и логично, что серб имеет постоянную практику.

И при этом, повторю, колоссальная разница между двумя командами, особенно в первом тайме. Хотя, в отличие от матча с «Зальцбургом», главный тренер «Локо» Марко Николич не экспериментировал ни со схемой, ни с тактическими заданиями — привычные для этой осени 4-4-2 с привычными же для всех позициями.

Те же всплески, что случились у красно-зеленых после перерыва, можно скорее объяснить игровой аритмией «Краснодара». Когда это требовалось, «быки» включались и отодвигали игру от своих ворот. Справедливости ради шансы у «Локомотива» возникали — забей Миранчук пенальти перед перерывом, все могло бы, наверное, пойти и по-другому. Да и во втором тайме моменты были — в одном из эпизодов Крыховяк и тот же Миранчук так и не смогли пробить Городова. Но если уж все валится из рук, то до конца.

Почему так происходит — вопрос Николичу. Хотелось бы услышать более глубокое объяснение, чем слова про усталость, кадровые потери, «за полгода команду не построишь» и «создавали моменты, но подвела реализация». Как ни крути, 0:5 — это много. Это резонансно. И это серьезный удар. Какими бы ни были объективные трудности.

Дальше, кстати, не легче — в заключительном перед зимним перерывом туре матч с «Химками». Лучшей командой лиги на отрезке начиная с октября. И фаворитом сейчас в этой паре «Локомотив» точно не видится.

«Краснодар» же второй тур подряд побеждает со счетом 5:0, и о ноябрьском кризисе, когда отставка Мурада Мусаева казалась в какой-то момент логичной и неминуемой, можно забывать. Заканчивают год «быки» домашней встречей с «Уфой», и есть все шансы продлить удачную серию. Весной же гонка за места в еврокубках начнется заново.