«Что обидного в слове физрук?» Быстров — об интервью Черчесова, «Зените», «Краснодаре» и «Спартаке»
Рыбалка
Быстрову я набрал еще в конце прошлой недели. Внезапно услышал: «Я на рыбалке. В Карелии. Здесь ужасная связь. Давайте созвонимся в понедельник».
Так и сделали. Первый вопрос сорвался с языка сам собой:
— Холод собачий, а вас на рыбалку потянуло. Чего вдруг?
— Настоящего рыбака плохой погодой не испугаешь! Вот и сейчас все отлично прошло. Правда, на Онежском озере в шторм попали. Но это мелочи.
— Вы и зимой рыбачите?
— Конечно. Следующая рыбалка будет уже по льду. Кстати, в прошлом году впервые провалился в полынью. Как раз на Онеге.
— О господи!
— Решили на новое место съездить — и тут нежданчик. Но я успел руки расставить, чтобы с головой под лед не уйти. Быстренько выскочил, добежал до машины, печку врубил. Мокрые вещи скинул, переоделся.
— Еще и накатили?
— Обязательно. В такой ситуации сам Бог велел согреться изнутри. За рулем-то не я был — друг.
— Даже не заболели?
— Обошлось.
«Зенит»
— Тогда о футболе. Что, на ваш взгляд, происходит с «Зенитом»?
— Лидеры не готовы. А иностранцы, которых покупали под Лигу чемпионов, не приносят результата. Их брали, чтобы помогали в трудную минуту. Именно в еврокубках, в РПЛ можно и своими силами справиться.
— Вы о Малкоме и Венделе?
— Разумеется. Они должны были дополнить связку Барриос — Дуглас Сантос, которые неплохо смотрятся.
— Вендел совсем не впечатляет?
— Про него даже сказать нечего. Темная лошадка. Вроде бегает, старается, но... Для начала парня нужно вписать в игру. А времени на это нет. Да и вообще не думаю, что Вендел был приоритетным трансфером для «Зенита». Просто не смогли взять тех, кого хотели.
— Зато Малком в какой-то момент вспыхнул.
— Вспыхнуть — это в каждом матче забивать и отдавать голевые. А у Малкома статистика скромная. Мне кажется, у человека, который приехал из «Барселоны», и скорость должна быть повыше, и индивидуальные качества посильнее.
— Все понятно.
— Впрочем, чтобы оценить потенциал Малкома, надо увидеть его в оптимальном состоянии в Лиге чемпионов. Но такой возможности нет второй год. Слишком много травм.
— Ваши слова: «Лидеры «Зенита» не готовы». Устали?
— Да с чего? Они же в РПЛ больше половины матчей проводят вполноги! Для победы над клубами уровня «Ротора» или «Уфы» этого достаточно. Включился минут на 30-40 — и все, результат сделан. Дальше можно поберечься, сэкономить силы.
— Печальная картина.
— О том и речь. Вот поэтому и в еврокубках проблемы. Там-то встречаемся с командами, которые в своих чемпионатах привыкли проводить матчи на максимальных скоростях с первой до последней минуты.
— Игру питерцев с «Арсеналом» видели?
— Фрагменты — я ж на рыбалке был. Странно, что «Зенит» так мало моментов создал. Единственное, что порадовало, — центр обороны, где впервые за долгие годы вышли питерские воспитанники, Прохин и Чистяков. Отличный пример для молодых. Они должны быть более наглыми, никого не бояться, выгрызать свой шанс зубами. Ну и в телефонах поменьше сидеть.
— Верите, что «Зенит» победит на выезде «Брюгге»?
— Хотелось бы. У бельгийцев крепкая команда. Но если «Зенит» выложится на сто процентов, сыграет так, как умеет, — смело, агрессивно, шанс есть.
— Четвертое место в группе станет провалом?
— Конечно. Надеюсь, ребята этого не допустят. Да, в Лиге чемпионов нам пока ловить нечего. Значит, нужно с третьего места выходить в Лигу Европы и там бороться за победу.
«Краснодар»
— «Краснодар», скатившийся на 10-е место в РПЛ, для вас команда тоже не чужая. С ней что творится?
— Во-первых, сказались кадровые трудности — травмы, болезни. Иногда на поле приходилось выпускать не тех, кто этого действительно заслуживал, а людей, просто оказавшихся под рукой. Во-вторых, от легионеров нет отдачи, которой все ждут. Один обиделся, что его в основу не включили, другой еще какую-то причину нашел. Там недобежал, здесь... В-третьих, тренер не самый опытный. Только сейчас, попав в Лигу чемпионов, Мусаев начинает понимать, что и как. Когда надо состав передернуть, где пораньше сделать замену, где попозже.
— В последнем матче с «Химками» «Краснодар» уже был в боевом составе. И снова «баранка».
— Там нет лидера, который способен повести за собой. Объяснить, что и с «Химками» все должны биться от ножа, не думая о том, что через три дня Лига чемпионов. Кабелла пытается взять на себя роль вожака, но нужна поддержка. Плюс необходим классный форвард.
— Одного Берга маловато.
— Швед забивает, но в силу возраста уже не может выполнять большой объем работы. Или убежать в контратаку, когда команде тяжело. Берг хорош в пределах штрафной. Мне вообще непонятны последние приобретения «Краснодара». Городов, Марков, Ионов, Чернов... Эти футболисты при всем уважении не для борьбы за чемпионство.
— Между прочим, с «Севильей» Городов отыграл надежно, в пропущенных мячах не виноват.
— Да я не против Городова. Но какой смысл брать 34-летнего вратаря, когда есть Сафонов и опытный Синицын? Пусть третьим номером будет молодой Адамов или кто-то из академии. Надо же и о перспективе думать.
— Перепалка Кайо и Газинского во время матча с «Севильей» поразила?
— Рабочий момент. Другое дело, зачем устраивать все это в Лиге чемпионов, да еще в разгар атаки соперника?! Даже если партнер навалил, сначала отработай за него, добеги, потом разбирайся. Такие эпизоды говорят об атмосфере в команде. Коллектива нет, каждый сам по себе. Друг за друга на поле никто не бьется. Отсюда и 10-е место.
— Вы же знакомы с Газинским. Казалось, парень очень спокойный.
— В жизни — да. А в игре Газик заводится с пол-оборота.
— Вспоминаю ваш вопрос Шапи после первого матча с «Севильей»: «Вы бегаете там на тренировках? Рывочки делаете?» Полагаете, «Краснодар» плохо готов функционально?
— Там как было? Шалимов поздравил Шапи с прекрасным голом. Вот я и решил поинтересоваться, мол, кроме отработки штрафных еще что-то на тренировках делаете? А «физика»... Из-за сраного коронавируса все пошло наперекосяк, многие не знают, как в таких условиях готовить команду. Наверное, поэтому столько травм.
«Спартак»
— Радимов уверен, что «Спартаку» по итогам сезона медали не светят. Разделяете мысль?
— Пока главная фишка «Спартака» — контратаки. Если штаб во главе с Тедеско разнообразит игру, начнет отрабатывать и другие тактические варианты, команда окажется в тройке. Но если все останется как сейчас, в призерах вряд ли удержится.
— Тедеско слишком предсказуем?
— Огромное внимание уделяет обороне. Там все строго, в любом матче — пять защитников. Мне больше нравится стиль, который начал прививать «Динамо» другой немец, Шварц. Футбол атакующий, даже немножко безбашенный, зато смотреть одно удовольствие.
— Это точно.
— «Спартак» тоже всегда ассоциировался с красивым футболом, атакующим. Теперь от него почти ничего не осталось. Жаль. Да, иногда можно выйти и в пять защитников, и в семь. Но не в каждом же матче! Вспоминаю «Зенит» времен Спаллетти. Не всегда мы показывали яркий футбол. Тут многое зависит от лидеров. Если видят, что команда не в лучшем состоянии, можно прямо на поле кое-что подкорректировать.
— Например?
— Допустим, тренер хочет, чтобы мы постоянно атаковали, прессинговали, а ты чувствуешь — ноги не бегут. Значит, надо сыграть от обороны. Вот приехали в Краснодар на матч с «Кубанью». Лето, жарища, дышится тяжело. Еще на разминке поняли — никакого прессинга сегодня не получится. Ни в первые 15 минут, ни в последние. Нужно просто отойти назад, действовать на контратаках. Зырянов в центральном круге собрал костяк, человек пять, все объяснил. Спокойненько перестроились — и победили.
Сборная
— Что удивило больше — жесткое интервью Черчесова или заявление ЦСКА по мотивам?
— Ни то ни другое. Черчесов после крупного поражения был на взводе, сказал то, что думает. А в ЦСКА сразу отреагировали, защитили своего футболиста. Так чему удивляться?
— Называть главного тренера сборной физруком — не перебор?
— Да что обидного в слове «физрук»? Это еще не худший вариант, поверьте.
— По Миранчукам и Чалову позицию Черчесова разделяете?
— Футболисты, которые вышли против Молдавии, такого соперника должны за Можай загонять! Тогда все поймут, что их не зря вызвали в сборную. А мы что увидели?
— Заболотный бездарен?
— Почему? Когда Антон в хорошем физическом состоянии, приносит много пользы. Бежит, прессингует, отрабатывает в обороне, вверху снимает почти все мячи. Но это не Месси, который может накрутить пятерых и зарядить в «девятку». У Заболотного иные козыри. Начнет Чалов давать такой же объем работы, играть будет он, а не Антон. Даже если перестанет забивать.
— Весной в сборной о высказываниях Черчесова уже никто не вспомнит?
— Что вы! Эту тему еще долго будут муссировать. Особенно после неудачных матчей. Задача футболистов — не поддаваться на провокации журналистов, а выходить на поле и доказывать.
Эксперт
— Василий Березуцкий в эксперты на ТВ не рвется. Говорит: «Скукотища!» Вы его понимаете?
— Нет. Мне не скучно.
— Неужели в радость смотреть по четыре матча в день?
— Нормально. От этого не устаю. Я и за ФНЛ слежу. Там периодически такие пенальти назначают — волосы дыбом! В РПЛ странностей тоже хватает. Меня, например, жутко раздражает, когда команды тянут время. Да, это маленькие футбольные хитрости. Обычно к ним прибегают в конце матча. Соперник посвежее и мастеровитее, а ты уже наелся, никуда не успеваешь.
— Логично.
— А у нас некоторые с первых минут начинают время тянуть! Медленно-медленно идут за мячом, каждый стандарт подолгу разыгрывают... Арбитры почему-то не реагируют. Вот смотрел недавно встречу «Уфа» — «Химки». Во втором тайме — пятнадцать пауз, куча замен, обсуждение спорных моментов. Знаете, сколько судья добавил?
— Сколько?
— Две минуты! Сижу и думаю: что за бред? Или он просто на самолет опаздывал? Когда дал финальный свисток, Беленов сразу к рефери рванул. Судя по жестикуляции, с тем же вопросом: почему так мало прибавил? А тот даже отвечать не стал, с гордо поднятой головой удалился под трибуны.
— Был в этом году матч, который с трудом досмотрели до конца?
— Нет. Другие сложности возникают. Надо определить лучшего игрока матча, а кандидатов не видно. Счет 0:0, все смотрятся непонятно как, не рискуют. Ни ударов, ни моментов. Вцепились в очко и держатся за него до последних секунд.
— Как быть?
— В такой ситуации выбираю молодого футболиста. Ему приз нужнее. Придаст уверенности.
— Еще вариант — отдать награду кому-то из друзей.
— Нет-нет, по дружбе в эфире только «прибить» могу.
— Обижаются?
— Раза три-четыре было. Звонили, писали: «Володя, ну зачем ты так про меня?» Отвечаю: «Играй лучше — станет меньше критики». Я всегда стараюсь быть объективным. Если футболист, вышедший на замену, идет по полю пешком, не отрабатывает в обороне, для меня это дикость. Могу вспылить. Или в момент удара кто-то задницей к мячу поворачивается. Тоже закипаю. Из-за таких мелочей матчи и проигрываются!
— Как телевизионные начальники восприняли ваш бенефис в студии после матча «Севилья» — «Краснодар»?
— Понятия не имею. Мне никто ничего не говорил.
— Но обращаются к вам теперь исключительно Володька?
— (Смеется.) Да и раньше так было. Но сейчас чаще. Чуть что — сразу: «Володька!» Отношусь спокойно.
— С Шалимовым вы тогда во взглядах не сошлись. При выключенных камерах продолжили дискуссию?
— Мы часто спорим. И до эфира, и после. Каждый отстаивает свою точку зрения. Это нормально. То же самое происходило в «Краснодаре», когда Игорь Михайлович тренером работал, а я еще играл.
— За полтора года телевизионных эфиров вам ни разу за высказывания не прилетало?
— Нет. Мой главный принцип — говорить то, что думаю. Подстраиваться не умею. Да и не хочу. Я такой, какой есть. Кому-то не нравится? Могу не приходить.
— С цензурой на ТВ вообще не сталкивались?
— Когда ВАР только-только ввели, просили поменьше высказываться на эту тему. А лучше вообще не упоминать. Из-за каких-то контрактных обязательств. Но я все равно говорил то, что считал нужным, ни на кого не оглядываясь. Претензий не возникало.
Кержаков
— Вы были ассистентом Кержакова в юношеской сборной. В сентябре он возглавил «Томь». С собой звал помощником?
— Да. Но пока я не готов уделять футболу 24 часа в сутки. Как и проводить много времени вдали от семьи. А в Томск ее не перевезешь — у детей школа.
— Как Кержаков воспринял отказ?
— Без обид. Мы постоянно на связи.
— Вы-то его не отговаривали?
— С какой стати?
— Предпоследнее место «Томи» не смущало?
— Ничуть. В любом случае для тренера, работавшего с юношеской сборной, ФНЛ — шаг вперед. А в таблице все поправимо.
— Ну и как вам «Томь» имени Кержакова?
— Ох, и оба вратаря, и защитники там порой такое творят! Даже не знаю, как это назвать. В ФНЛ вообще море необъяснимых ошибок.
— Недавний матч с «Чертаново» превратился в комедию. У «Томи» в начале второго тайма удалили вратаря Вавилина. Запасного в заявке не оказалось, и в рамку отправился защитник Илья Зуев.
— Кстати, отыграл неплохо. За 40 минут пропустил всего раз, и то с пенальти. Но «Томь» все равно уступила — 1:2.
— Вы остались в штате РФС?
— А я и не был. В юношеской сборной работал без контракта.
— Что теперь с той командой?
— Она прекратила существование после того, как УЕФА из-за пандемии отменил финальный раунд чемпионата Европы.
— Обидно.
— Да уж. Одно утешение — ушли непобежденными.
— Кто из вашей сборной может в ближайшее время заиграть в РПЛ?
— Все пацаны примерно одного уровня. Кто-то уже привлекается в молодежную сборную. Но Криштиану Роналду среди них точно нет.
— В Томске Кержаков переболел коронавирусом. В легкой форме?
— Относительно. Лежал с высокой температурой, трясло. Сейчас все в порядке.
— Вас-то «корона» не зацепила?
— Пока держусь. В отличие от друзей и знакомых. Но в больницу никого из них не увозили, лечились дома.
— С тех пор как играть закончили, «Зенит» предлагал вам работу в структуре клуба?
— Ни разу.
— И Аршавин, получивший в августе серьезную должность в клубе, не звал?
— Звал, не звал... Какой смысл об этом говорить, если сейчас я работаю на «Матч ТВ»? А что будет дальше, посмотрим.
— С Денисовым-то дружба сохранилась?
— Конечно. Но о Гарике не расспрашивайте. Не хочет, чтобы о нем говорили.
— Завершив карьеру, Денисов перебрался с семьей в Москву. Вы для себя такой вариант рассматривали?
— Никогда. Еще играя в «Спартаке», понимал — не мой город. Работать в Москве хорошо. Жить лучше в Питере. А если и переезжать, то к морю. Но не сейчас, ближе к старости. Вот тогда с бокальчиком вина сядешь на берегу — и будешь кайфовать...
Опрос
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю