Острое мнение экс-хавбека сборной России Владимира Быстров а по всем вопросам.

Рыбалка

Быстрову я набрал еще в конце прошлой недели. Внезапно услышал: «Я на рыбалке. В Карелии. Здесь ужасная связь. Давайте созвонимся в понедельник».

Так и сделали. Первый вопрос сорвался с языка сам собой:

— Холод собачий, а вас на рыбалку потянуло. Чего вдруг?

— Настоящего рыбака плохой погодой не испугаешь! Вот и сейчас все отлично прошло. Правда, на Онежском озере в шторм попали. Но это мелочи.

— Вы и зимой рыбачите?

— Конечно. Следующая рыбалка будет уже по льду. Кстати, в прошлом году впервые провалился в полынью. Как раз на Онеге.

— О господи!

— Решили на новое место съездить — и тут нежданчик. Но я успел руки расставить, чтобы с головой под лед не уйти. Быстренько выскочил, добежал до машины, печку врубил. Мокрые вещи скинул, переоделся.

— Еще и накатили?

— Обязательно. В такой ситуации сам Бог велел согреться изнутри. За рулем-то не я был — друг.

— Даже не заболели?

— Обошлось.

— Тогда о футболе. Что, на ваш взгляд, происходит с «Зенитом»?

— Лидеры не готовы. А иностранцы, которых покупали под Лигу чемпионов, не приносят результата. Их брали, чтобы помогали в трудную минуту. Именно в еврокубках, в РПЛ можно и своими силами справиться.

— Вы о Малкоме и Венделе?

— Разумеется. Они должны были дополнить связку Барриос — Дуглас Сантос, которые неплохо смотрятся.

— Вендел совсем не впечатляет?

— Про него даже сказать нечего. Темная лошадка. Вроде бегает, старается, но... Для начала парня нужно вписать в игру. А времени на это нет. Да и вообще не думаю, что Вендел был приоритетным трансфером для «Зенита». Просто не смогли взять тех, кого хотели.

— Зато Малком в какой-то момент вспыхнул.

— Вспыхнуть — это в каждом матче забивать и отдавать голевые. А у Малкома статистика скромная. Мне кажется, у человека, который приехал из «Барселоны», и скорость должна быть повыше, и индивидуальные качества посильнее.

— Все понятно.

— Впрочем, чтобы оценить потенциал Малкома, надо увидеть его в оптимальном состоянии в Лиге чемпионов. Но такой возможности нет второй год. Слишком много травм.

— Ваши слова: «Лидеры «Зенита» не готовы». Устали?

— Да с чего? Они же в РПЛ больше половины матчей проводят вполноги! Для победы над клубами уровня «Ротора» или «Уфы» этого достаточно. Включился минут на 30-40 — и все, результат сделан. Дальше можно поберечься, сэкономить силы.

— Печальная картина.

— О том и речь. Вот поэтому и в еврокубках проблемы. Там-то встречаемся с командами, которые в своих чемпионатах привыкли проводить матчи на максимальных скоростях с первой до последней минуты.

— Игру питерцев с «Арсеналом» видели?

— Фрагменты — я ж на рыбалке был. Странно, что «Зенит» так мало моментов создал. Единственное, что порадовало, — центр обороны, где впервые за долгие годы вышли питерские воспитанники, Прохин и Чистяков. Отличный пример для молодых. Они должны быть более наглыми, никого не бояться, выгрызать свой шанс зубами. Ну и в телефонах поменьше сидеть.

— Верите, что «Зенит» победит на выезде «Брюгге»?

— Хотелось бы. У бельгийцев крепкая команда. Но если «Зенит» выложится на сто процентов, сыграет так, как умеет, — смело, агрессивно, шанс есть.

— Четвертое место в группе станет провалом?

— Конечно. Надеюсь, ребята этого не допустят. Да, в Лиге чемпионов нам пока ловить нечего. Значит, нужно с третьего места выходить в Лигу Европы и там бороться за победу.

— «Краснодар», скатившийся на 10-е место в РПЛ, для вас команда тоже не чужая. С ней что творится?

— Во-первых, сказались кадровые трудности — травмы, болезни. Иногда на поле приходилось выпускать не тех, кто этого действительно заслуживал, а людей, просто оказавшихся под рукой. Во-вторых, от легионеров нет отдачи, которой все ждут. Один обиделся, что его в основу не включили, другой еще какую-то причину нашел. Там недобежал, здесь... В-третьих, тренер не самый опытный. Только сейчас, попав в Лигу чемпионов, Мусаев начинает понимать, что и как. Когда надо состав передернуть, где пораньше сделать замену, где попозже.

— В последнем матче с «Химками» «Краснодар» уже был в боевом составе. И снова «баранка».

— Там нет лидера, который способен повести за собой. Объяснить, что и с «Химками» все должны биться от ножа, не думая о том, что через три дня Лига чемпионов. Кабелла пытается взять на себя роль вожака, но нужна поддержка. Плюс необходим классный форвард.

— Одного Берга маловато.

— Швед забивает, но в силу возраста уже не может выполнять большой объем работы. Или убежать в контратаку, когда команде тяжело. Берг хорош в пределах штрафной. Мне вообще непонятны последние приобретения «Краснодара». Городов, Марков, Ионов, Чернов... Эти футболисты при всем уважении не для борьбы за чемпионство.

— Между прочим, с «Севильей» Городов отыграл надежно, в пропущенных мячах не виноват.

— Да я не против Городова. Но какой смысл брать 34-летнего вратаря, когда есть Сафонов и опытный Синицын? Пусть третьим номером будет молодой Адамов или кто-то из академии. Надо же и о перспективе думать.

— Перепалка Кайо и Газинского во время матча с «Севильей» поразила?

— Рабочий момент. Другое дело, зачем устраивать все это в Лиге чемпионов, да еще в разгар атаки соперника?! Даже если партнер навалил, сначала отработай за него, добеги, потом разбирайся. Такие эпизоды говорят об атмосфере в команде. Коллектива нет, каждый сам по себе. Друг за друга на поле никто не бьется. Отсюда и 10-е место.

— Вы же знакомы с Газинским. Казалось, парень очень спокойный.

— В жизни — да. А в игре Газик заводится с пол-оборота.

— Вспоминаю ваш вопрос Шапи после первого матча с «Севильей»: «Вы бегаете там на тренировках? Рывочки делаете?» Полагаете, «Краснодар» плохо готов функционально?

— Там как было? Шалимов поздравил Шапи с прекрасным голом. Вот я и решил поинтересоваться, мол, кроме отработки штрафных еще что-то на тренировках делаете? А «физика»... Из-за сраного коронавируса все пошло наперекосяк, многие не знают, как в таких условиях готовить команду. Наверное, поэтому столько травм.

— Радимов уверен, что «Спартаку» по итогам сезона медали не светят. Разделяете мысль?

— Пока главная фишка «Спартака» — контратаки. Если штаб во главе с Тедеско разнообразит игру, начнет отрабатывать и другие тактические варианты, команда окажется в тройке. Но если все останется как сейчас, в призерах вряд ли удержится.

— Тедеско слишком предсказуем?

— Огромное внимание уделяет обороне. Там все строго, в любом матче — пять защитников. Мне больше нравится стиль, который начал прививать «Динамо» другой немец, Шварц. Футбол атакующий, даже немножко безбашенный, зато смотреть одно удовольствие.

— Это точно.

— «Спартак» тоже всегда ассоциировался с красивым футболом, атакующим. Теперь от него почти ничего не осталось. Жаль. Да, иногда можно выйти и в пять защитников, и в семь. Но не в каждом же матче! Вспоминаю «Зенит» времен Спаллетти. Не всегда мы показывали яркий футбол. Тут многое зависит от лидеров. Если видят, что команда не в лучшем состоянии, можно прямо на поле кое-что подкорректировать.

— Например?

— Допустим, тренер хочет, чтобы мы постоянно атаковали, прессинговали, а ты чувствуешь — ноги не бегут. Значит, надо сыграть от обороны. Вот приехали в Краснодар на матч с «Кубанью». Лето, жарища, дышится тяжело. Еще на разминке поняли — никакого прессинга сегодня не получится. Ни в первые 15 минут, ни в последние. Нужно просто отойти назад, действовать на контратаках. Зырянов в центральном круге собрал костяк, человек пять, все объяснил. Спокойненько перестроились — и победили.

Сборная

— Что удивило больше — жесткое интервью Черчесова или заявление ЦСКА по мотивам?

— Ни то ни другое. Черчесов после крупного поражения был на взводе, сказал то, что думает. А в ЦСКА сразу отреагировали, защитили своего футболиста. Так чему удивляться?

— Называть главного тренера сборной физруком — не перебор?

— Да что обидного в слове «физрук»? Это еще не худший вариант, поверьте.

— По Миранчукам и Чалову позицию Черчесова разделяете?

— Футболисты, которые вышли против Молдавии, такого соперника должны за Можай загонять! Тогда все поймут, что их не зря вызвали в сборную. А мы что увидели?

— Заболотный бездарен?

— Почему? Когда Антон в хорошем физическом состоянии, приносит много пользы. Бежит, прессингует, отрабатывает в обороне, вверху снимает почти все мячи. Но это не Месси, который может накрутить пятерых и зарядить в «девятку». У Заболотного иные козыри. Начнет Чалов давать такой же объем работы, играть будет он, а не Антон. Даже если перестанет забивать.

— Весной в сборной о высказываниях Черчесова уже никто не вспомнит?

— Что вы! Эту тему еще долго будут муссировать. Особенно после неудачных матчей. Задача футболистов — не поддаваться на провокации журналистов, а выходить на поле и доказывать.

Эксперт

— Василий Березуцкий в эксперты на ТВ не рвется. Говорит: «Скукотища!» Вы его понимаете?

— Нет. Мне не скучно.

— Неужели в радость смотреть по четыре матча в день?

— Нормально. От этого не устаю. Я и за ФНЛ слежу. Там периодически такие пенальти назначают — волосы дыбом! В РПЛ странностей тоже хватает. Меня, например, жутко раздражает, когда команды тянут время. Да, это маленькие футбольные хитрости. Обычно к ним прибегают в конце матча. Соперник посвежее и мастеровитее, а ты уже наелся, никуда не успеваешь.

— Логично.

— А у нас некоторые с первых минут начинают время тянуть! Медленно-медленно идут за мячом, каждый стандарт подолгу разыгрывают... Арбитры почему-то не реагируют. Вот смотрел недавно встречу «Уфа» — «Химки». Во втором тайме — пятнадцать пауз, куча замен, обсуждение спорных моментов. Знаете, сколько судья добавил?

— Сколько?

— Две минуты! Сижу и думаю: что за бред? Или он просто на самолет опаздывал? Когда дал финальный свисток, Беленов сразу к рефери рванул. Судя по жестикуляции, с тем же вопросом: почему так мало прибавил? А тот даже отвечать не стал, с гордо поднятой головой удалился под трибуны.

— Был в этом году матч, который с трудом досмотрели до конца?

— Нет. Другие сложности возникают. Надо определить лучшего игрока матча, а кандидатов не видно. Счет 0:0, все смотрятся непонятно как, не рискуют. Ни ударов, ни моментов. Вцепились в очко и держатся за него до последних секунд.

— Как быть?

— В такой ситуации выбираю молодого футболиста. Ему приз нужнее. Придаст уверенности.

— Еще вариант — отдать награду кому-то из друзей.

— Нет-нет, по дружбе в эфире только «прибить» могу.

— Обижаются?

— Раза три-четыре было. Звонили, писали: «Володя, ну зачем ты так про меня?» Отвечаю: «Играй лучше — станет меньше критики». Я всегда стараюсь быть объективным. Если футболист, вышедший на замену, идет по полю пешком, не отрабатывает в обороне, для меня это дикость. Могу вспылить. Или в момент удара кто-то задницей к мячу поворачивается. Тоже закипаю. Из-за таких мелочей матчи и проигрываются!

— Как телевизионные начальники восприняли ваш бенефис в студии после матча «Севилья» — «Краснодар»?

— Понятия не имею. Мне никто ничего не говорил.

— Но обращаются к вам теперь исключительно Володька?

— (Смеется.) Да и раньше так было. Но сейчас чаще. Чуть что — сразу: «Володька!» Отношусь спокойно.

— С Шалимовым вы тогда во взглядах не сошлись. При выключенных камерах продолжили дискуссию?

— Мы часто спорим. И до эфира, и после. Каждый отстаивает свою точку зрения. Это нормально. То же самое происходило в «Краснодаре», когда Игорь Михайлович тренером работал, а я еще играл.

— За полтора года телевизионных эфиров вам ни разу за высказывания не прилетало?

— Нет. Мой главный принцип — говорить то, что думаю. Подстраиваться не умею. Да и не хочу. Я такой, какой есть. Кому-то не нравится? Могу не приходить.

— С цензурой на ТВ вообще не сталкивались?

— Когда ВАР только-только ввели, просили поменьше высказываться на эту тему. А лучше вообще не упоминать. Из-за каких-то контрактных обязательств. Но я все равно говорил то, что считал нужным, ни на кого не оглядываясь. Претензий не возникало.

— Вы были ассистентом Кержакова в юношеской сборной. В сентябре он возглавил «Томь». С собой звал помощником?

— Да. Но пока я не готов уделять футболу 24 часа в сутки. Как и проводить много времени вдали от семьи. А в Томск ее не перевезешь — у детей школа.

— Как Кержаков воспринял отказ?

— Без обид. Мы постоянно на связи.

— Вы-то его не отговаривали?

— С какой стати?

— Предпоследнее место «Томи» не смущало?

— Ничуть. В любом случае для тренера, работавшего с юношеской сборной, ФНЛ — шаг вперед. А в таблице все поправимо.

— Ну и как вам «Томь» имени Кержакова?

— Ох, и оба вратаря, и защитники там порой такое творят! Даже не знаю, как это назвать. В ФНЛ вообще море необъяснимых ошибок.

— Недавний матч с «Чертаново» превратился в комедию. У «Томи» в начале второго тайма удалили вратаря Вавилина. Запасного в заявке не оказалось, и в рамку отправился защитник Илья Зуев.

— Кстати, отыграл неплохо. За 40 минут пропустил всего раз, и то с пенальти. Но «Томь» все равно уступила — 1:2.

— Вы остались в штате РФС?

— А я и не был. В юношеской сборной работал без контракта.

— Что теперь с той командой?

— Она прекратила существование после того, как УЕФА из-за пандемии отменил финальный раунд чемпионата Европы.

— Обидно.

— Да уж. Одно утешение — ушли непобежденными.

— Кто из вашей сборной может в ближайшее время заиграть в РПЛ?

— Все пацаны примерно одного уровня. Кто-то уже привлекается в молодежную сборную. Но Криштиану Роналду среди них точно нет.

— В Томске Кержаков переболел коронавирусом. В легкой форме?

— Относительно. Лежал с высокой температурой, трясло. Сейчас все в порядке.

— Вас-то «корона» не зацепила?

— Пока держусь. В отличие от друзей и знакомых. Но в больницу никого из них не увозили, лечились дома.

— С тех пор как играть закончили, «Зенит» предлагал вам работу в структуре клуба?

— Ни разу.

— И Аршавин, получивший в августе серьезную должность в клубе, не звал?

— Звал, не звал... Какой смысл об этом говорить, если сейчас я работаю на «Матч ТВ»? А что будет дальше, посмотрим.

— С Денисовым-то дружба сохранилась?

— Конечно. Но о Гарике не расспрашивайте. Не хочет, чтобы о нем говорили.

— Завершив карьеру, Денисов перебрался с семьей в Москву. Вы для себя такой вариант рассматривали?

— Никогда. Еще играя в «Спартаке», понимал — не мой город. Работать в Москве хорошо. Жить лучше в Питере. А если и переезжать, то к морю. Но не сейчас, ближе к старости. Вот тогда с бокальчиком вина сядешь на берегу — и будешь кайфовать...