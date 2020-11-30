Бывший хавбек «Локомотива» Юрий Дроздов — об итогах 16-го тура РПЛ.

— Все участники еврокубков тур завалили. Два очка на четверых, ни одного забитого мяча. Есть объяснение?

— Усталость. Не столько физическая, сколько психологическая. По себе знаю — еврокубки отнимают очень много эмоций. После таких матчей окунаешься в чемпионат России, а запал уже не тот. Включаешь морально-волевые, но этого все равно не хватает.

— Кто из евроквартета выглядел хуже всех?

— «Зенит». Нельзя строить игру в атаке на одном футболисте, должно быть какое-то разнообразие. У тренерского штаба плана Б нет. Дзюба измотан. Азмун, вышедший на замену во втором тайме, пока не в лучших кондициях — и все, впереди у действующего чемпиона ничего не получается.

— Других форвардов в распоряжении Семака сейчас нет.

— Отсюда вопрос — и к тренеру, и к руководству клуба: почему вместо покупки нападающего берут за 20 миллионов Вендела, хотя полузащита и так прилично укомплектована? Где логика?

— Малком — провальный трансфер?

— Да, абсолютно бессмысленный. От футболиста, купленного за 40 миллионов, ждешь совсем другой отдачи. А Малком в РПЛ ничем не выделяется. Его уже изучили, спокойно перекрывают. Игрок среднего уровня. Вот Халк на поле рвал и метал. Пусть иногда заигрывался, передерживал мяч, но бразильца до сих пор с теплотой вспоминают. Потому что и забивал, и отдавал. А Малком... Да Сутормин ничем не хуже!

— «Краснодар» в минувшем туре тоже разочаровал?

— Игра-то у команды поставлена. Свой почерк, с контролем мяча порядок. Хромает реализация. С одним Бергом, которому 34 года, сезон не вытянешь. Ари только восстановился, да и он уже не мальчик. Игнатьева продали. Ну и кому забивать? «Краснодару» нужен хороший нападающий. Уровня Деспотовича, который за «Рубин» почти в каждом туре мячи кладет. Даже на одной ноге — в прямом и переносном смысле. Настоящий форвард-киллер!

— Кто-то считает, что Мусаев «поплыл».

— Нет-нет, «Краснодар» — команда управляемая. Ее подкосили травмы и болезни. А график плотный. Но сейчас лидеры возвращаются в строй, набирают форму, так что со временем все наладится. Просто зимой надо усилить две позиции — центр обороны и нападение.

— Андрей Талалаев победу «Химок» над «Краснодаром» прокомментировал так: «На данный момент по качеству игры подмосковная команда — одна из сильнейших в РПЛ». Согласны?

— В «Химках» нет звезд, но команда очень организованная, сплоченная. За счет игровой дисциплины, характера и самоотдачи может справиться с кем угодно. Матч против «Краснодара» это показал. После гола Конате ребята не ушли в глухую оборону, а продолжали действовать агрессивно, прессинговали до самого конца. Уверен, с такой игрой борьба за выживание «Химкам» точно не грозит.

— Из участников Лиги чемпионов в этом туре ярче всех смотрелся «Локомотив»?

— Да. В Грозном в обороне не отсиживался, создавал моменты. Но чтобы забивать, нужны соответствующие исполнители. А Миранчук приболел, Смолов травмирован, Зе Луиш вышел на 15 минут... Рыбчинский, Куликов, Магкеев очень стараются, но по уровню мастерства до лидеров «Локомотива» пока не дотягивают.

— А что случилось в Казани с ЦСКА?

— В игре армейцев все завязано на Влашиче, а он явно подустал. Проводит по 90 минут что в РПЛ, что в Лиге Европы. Хорвату нужна передышка. То же самое касается Чалова и других футболистов, на которых за последнее время выпала слишком большая нагрузка. Например, в атаке выбор есть, можно проводить ротацию. Но Гайч и Шкурин почему-то мало играют. Ну а «Рубин» выглядел посвежее, свой момент во втором тайме использовал и спокойно довел матч до победы.

— Как вам «Спартак», который выиграл впервые за четыре тура?

— Там неплохой подбор футболистов, в каждом матче чувствуется заряженность на победу. В этом заслуга Тедеско, который невероятно эмоционален. Козыри «Спартака» — быстрые атаки и стандарты. Думаю, из призовой тройки команда уже не выпадет.

— С «Ротором» Кокорин провел лучший матч за «Спартак»?

— Пожалуй. Заработал пенальти, сам же и реализовал. Много двигался, работал на команду. Видно, прибавляет. Не забывайте — человек 11 месяцев в тюрьме отсидел! Поставьте себя на его место...

— Боже упаси.

— И все-таки — представьте, что вы целый год не прикасаетесь к перу. Потом садитесь писать, а буквы путаются. Вот и Кокорину пришлось начинать фактически с нуля. Плюс травмы выбивали из колеи. Да и к новым партнерам нужно притереться, понять требования тренера. Но форвард хороший, у меня в Кокорине сомнений нет. Думаю, «Спартаку» он принесет больше пользы, чем Малком «Зениту».

— Когда же случится первая победа России в Лиге чемпионов?

— В ближайшем туре. Правда, на «Зенит» надежды мало. Просто не вижу, за счет чего можно обыграть на выезде «Брюгге». Вот «Локомотив» должен одолеть «Зальцбург». Надеюсь, и «Краснодар» наконец-то порадует. «Ренн» — команда крепкая, но не «Челси» и не «Севилья». Надо брать три очка и занимать третье место в группе.