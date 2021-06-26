«Зад может быть очень важным инструментом в арсенале футболиста». Нестандартный взгляд на игру нового тренера «Ахмата»

Новый тренер «Ахмата» Яя Туре в колонке для издания The Athletic рассказывает, каким аспектам игры должен уделять внимание футболист, чтобы добиться успеха.

Перед тем как попасть в «Манчестер Сити», я поиграл в Бельгии, Украине, Греции, Франции и Испании. Совершенно разные лиги, где исповедуют абсолютно разные стили игры. Но АПЛ отличает от всех остальных европейских лиг высочайший уровень требований к твоей физической форме.

Когда ты впервые оказываешься в АПЛ, то динамика и скорость игры, количество жестких единоборств, особенно в центре поля, могут тебя удивить. В Англии соперник атакует тебя, когда ты владеешь мячом, каждую секунду со всех сторон. С первых минут тебя пытаются подавить физически. Посмотреть, как ты чувствуешь себя в жесткой борьбе.

В Испании, когда я получал мяч от защитника, мне казалось, что у меня есть секунд 10 на то, чтобы принять решение. В Англии у тебя гораздо меньше времени. Может, секунды три, а потом ты уже ведешь единоборство. Так что в первых матчах за «Сити» у меня возникли проблемы. Я получал мяч от защитника, стоя спиной к центральному кругу, как вдруг... БАМ! Соперник влетал в меня, сносил, отбирал мяч. Так происходило в первых матчах. Я не могу пожаловаться на свои габариты, но в каждой игре находился кто-то, кто превосходил меня. Я даже засомневался в себе: «Что я здесь делаю? Здесь просто невозможно играть!»

И тут мне помог один из физиотерапевтов команды. Он объяснил мне очень простую вещь: «Ты и так большой парень. Но ты должен научиться справляться с давлением и не пасовать под плотной опекой. Нужно укрепить тебя, чтобы ты лучше держал удар. Нужно поработать над силой твоих бедер и ягодиц».

Это может звучать смешно, но зад может быть очень важным инструментом в арсенале футболиста.

Я уверен, что многие видели матч сборных Англии и Шотландии на Евро-2020. Мне бросилось в глаза, как четко в полузащите играл шотландец Джон Макгинн. Он получал мяч от защитников и не терял контроль, даже находясь под очень жестким прессингом.

Если вы пристальнее изучите фотографии самого Макгинна, то заметите, какие сильные у него ноги и бедра. Он получал мяч и, чувствуя соперника за спиной, искусно прикрывал мяч корпусом, чтобы сохранить контроль и продолжить атаку. Для этого он использовал свои ягодицы. Это давало ему возможность оттеснить соперника, отрезать его от мяча.

На этом турнире было достаточно игроков, которые владеют этим приемом в совершенстве.

Болельщики «Сити» могут помнить момент из манчестерского дерби в 2018 году. Рахим Стерлинг получил мяч у углового флага в концовке встречи. Его атаковали два или три соперника, но он сохранил контроль. И все благодаря низкому центру тяжести и умелой работе бедрами. Еще один наглядный пример умения работать задницей на поле.

Когда я играл в «Сити», то называл Рахима Коротышкой. Но у него настолько сильные ноги, что в таких ситуациях, как я описал выше, мяч у него отобрать очень сложно. Я помню, каким он пришел в стан «горожан». И на моих глазах происходила его удивительная трансформация.

Харри Кейн также всегда выделяется умелой работой корпусом. Защитникам очень тяжело подобраться к нему.

Но есть и другой пример — Н'Голо Канте. Это довольно миниатюрный футболист, но если он занимает правильную позицию, то отобрать мяч без фола у него очень сложно. Бороться против него — это как бить ногой по камню, не самые приятные ощущения.

Поль Погба — полная его противоположность. Высокий, даже долговязый. Но как только он получает мяч, видно, как он старается пошире расставить ноги и закрыть мяч корпусом. Примерно так же действует другой игрок сборной Франции — Карим Бензема. Я два раза в жизни играл против Карима. И он пугающе хорош при игре спиной к воротам соперника.

Говоря про нападающих, конечно, не могу не отметить Ромелу Лукаку. Возможно, он лучший в этом аспекте прямо сейчас. Мы видели, как он расправлялся с защитой сборной России в первом матче на чемпионате Европы. Имея опыт игры в Англии, после переезда в Италию он вышел на новый уровень.

Но в сборной Бельгии я хотел бы поговорить про другого игрока. Эдена Азара.

Это даже в каком-то роде стало шуткой, насколько большая у него попа. Но это важно для его стиля игры. Азар настолько опасен, когда мяч у него, что нужно давать ему минимум времени на принятие решения. Поверьте, я узнал это на личном опыте. Но когда мяч только идет к Эдену, он уже чувствует, с какой стороны атакует соперник. Он выжидает оптимальный момент и блокирует его своей пятой точкой. Этот «удар» заметно отбрасывает защитника, а также придает импульс самому Азару, который разгоняется вперед.

По этому навыку я могу сравнить с ним Антуана Гризманна, Луиса Суареса или Серхио Агуэро. Но стоит признать, что Азар все равно уникален. То, как он контролирует мяч под давлением, как он защищает его бедрами, как умеет молниеносно развернуться или поменять траекторию движения... просто потрясающе.

К несчастью для «Реала», последнее время его мучают травмы. Но это часть игры. Надеюсь, в следующем сезоне болячки не будут его донимать и мы снова увидим того Азара, которым восхищались в «Челси».

Когда ты умеешь умно работать бедрами, то сопернику становится очень сложно отобрать у тебя мяч.

Конечно, здесь еще нужно обращать внимание на манеру работы судей.

К примеру, в Испании я еще не обладал этим важным навыком в совершенстве. Но там арбитры судят борьбу более строго. В Англии же гораздо более контактный и жесткий футбол. Так что я уже не мог рассчитывать на то, что зафиксируют фол, если меня откидывали от мяча.

В Англии действительно работают над этим. Тренер по физподготовке даже разработал для меня специальную систему упражнений. Не буду вдаваться в подробности, но основной упор был сделан на приседания. Это заметно укрепило мои бедра и зад.

Сейчас в команде очень важна роль физиотерапевтов. Они помогают футболистам укреплять свое тело. Что, в свою очередь, позволяет тебе снизить риск получения травмы.

Когда я только попал в «Сити», то после некоторых столкновений у меня случался болевой шок. Потом мышцы могли болеть больше недели. Иногда боль была такой сильной, что казалось, что я не смогу продолжить матч или выйти на следующую встречу. Но на второй год после плотной работы с физиотерапевтами мое тело вышло на новый уровень. Я стал гораздо проще переносить силовую борьбу.

Теперь, сам став тренером, я стараюсь донести эти мысли до нового поколения футболистов. Хотя основные истины остаются неизменными. Ты должен уметь контролировать мяч, работать обеими ногами, быстро принимать решения.

Умение работать обеими ногами особенно важно, когда ты принимаешь мяч спиной к воротам соперника. Большой мастер умеет оценить, с какой стороны его атакует защитник, и развернуться в любую сторону. Тот же Эден Азар. Это двуногий футболист. Выставил зад, развернулся в любую сторону и продолжил атаку.

Присмотритесь к этому аспекту. Но научитесь различать физическую мощь и технику. Мощный футболист укрывает мяч корпусом и дает себе больше времени для принятия решения. Техничный футболист работает бедрами, чтобы быстро уйти из-под давления.

Когда я играл за «Барселону», то не так часто пользовался этим приемом. Во-первых, я всегда был одним из самых крупных футболистов на поле. К тому же судьи часто свистели фолы в такой борьбе. Но вот Хави и Андрес Иньеста гораздо чаще играли корпусом, особенно когда работали с мячом на ограниченном пространстве.

Ваша техника может сделать вас сильнее, а ваша сила может помочь вашей технике. Я знаю футболистов, которые думали, смотря на Андреса: «Да я просто могу откинуть его от мяча». Но эта задача на деле оказывалась намного сложнее. Он почти идеально прикрывал мяч корпусом.

Я уже не говорю о Лионеле Месси. Он так ловко работает с мячом, что у соперника даже нет времени и возможности затащить его в силовую борьбу.

В общем, обращайте внимание на то, как игрок работает пятой точкой, когда получает мяч.

Это очень полезный навык, о котором никто не говорит.