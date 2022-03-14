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«Спартак» движется поступательно. Умяров прибавляет, Промес оживает». Мнение Егора Титова

Титов оценил игру Умярова и Промеса в матче «Спартак» — «Краснодар» — 1:2
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Квинси Промес.
Фото ФК «Спартак»
Бывший капитан «Спартака» Егор Титов — о матче с «Краснодаром» (1:2).
Россия. Тинькофф Премьер-лига. 21-й тур
13 мар, 19:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
1:2
Краснодар
Голы
Сперцян, 5 (0:1), Промес, 38 (1:1), Сперцян, 86 (1:2)
Спартак
Селихов Кофрие (Зобнин, 90) Жиго Айртон Джикия Мозес (Хлусевич, 64) Бакаев (Ларссон, 75) Мартинс Умяров (Соболев, 90) Николсон Промес
Краснодар
Сафонов Сорокин Мартынович Чернов Манелов (Газинский, 73) Петров Ионов (Якимов, 90+6) Черников Сперцян Кривцов Ильин (Попов, 90+1)
Предупреждения
Умяров 43’, Николсон 44’  -  Черников 31’
Судьи
Кукуляк (Калуга) Большаков (Санкт-Петербург) Иванов (Кострома)
ВАР
Москалев (Воронеж) Данченко (Уфа)

— Можно в какой-то степени провести параллели со вчерашним дерби ЦСКА — «Локомотив», — говорит Титов. — Ведь многие заранее отдавали победу армейцам, однако железнодорожники полтора тайма смотрелись здорово, имели хорошие моменты.

Если говорить о матче «Спартак» — «Краснодар», то тут нужно отдать должное молодым игрокам гостей. Ребята ввиду отъезда легионеров получили такой шанс и, надо признать, им воспользовались. Сначала победили «Урал», теперь — «Спартак».

 
13&nbsp;марта. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; 1:2. Евгений Кукуляк. «Спартак» снова недоволен судейством. Что произошло в Тушине?

Я бы не назвал сегодняшний результат громкой сенсацией. Нынешний «Спартак» пока еще сам до конца не понимает, на что он способен. Мне очень понравился предыдущий матч с «Динамо». Классный футбол, отличная реализация моментов! Да, в какой-то степени после него у некоторых болельщиков закралась надежда, что теперь мы стабильно начнем набирать очки. Однако «Краснодар» доказал, что можно добиваться результата и без легионеров, только россиянами. Шесть очков из шести!

«Спартак», уверен, свои очки еще наберет, победы впереди. Думаю, сегодняшнее поражение станет некой отправной точкой. Хотел сказать, что красно-белые вряд ли попадут в еврокубки. Но сейчас на эту тему трудно рассуждать, всё в тумане... Поэтому остается верить, что команда будет показывать зрелищный, атакующий футбол. Предпосылки к этому прослеживаются.

Евгений Чернов, Эдуард Сперцян и&nbsp;Егор Сорокин.

Главное — есть мастеровитые исполнители. Рано говорить о том, какой футбол ставит Ваноли. Давайте все же подождем. Итальянец очень эмоционален, пытается зажечь подопечных. Нынешний «Спартак» играет по схеме 3-5-2. Новый тренер произвел перестановки в составе. Мы видим, что роль столба теперь выполняет не Соболев, а Николсон. Зобнин остается в запасе. То есть Ваноли строит игру вокруг других футболистов.

 
Лука Каттани. «Я очень зол и недоволен судейством!» Огненный Каттани — после поражения от «Краснодара»

Меня радует, что он рассчитывает на Умярова, который, считаю, прибавляет. Единственная моя просьба к нему, чтобы он старался играть вполоборота и первым (максимум вторым) касанием двигал мяч вперед. Надеюсь, что и Бакаев продолжит прогрессировать. Они с Николсоном сотворили потрясающий гол! Жаль, что судьи усмотрели микроскопический офсайд.

Если проанализировать последние игры москвичей при Ваноли, то в целом видно, что команда двигается поступательно. Многие уже стали говорить, что «Спартак» начал тускнеть. Отнюдь! Красно-белые создают моменты, забивают. Не все голы засчитывают, но тем не менее. Промес начал оживать! Да, появляется всякая информация про него... Но он абстрагируется от нее на поле, выкладывается по полной. Молодец! Хорошо, что все легионеры остались.

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Паоло Ваноли
11
34
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
13
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 21 2 9 10 18-37 15
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12.03 14:00
Уфа – Н. Новгород
 0 : 0
12.03 16:30
Арсенал – Динамо
 1 : 4
12.03 19:00
Локомотив – ЦСКА
 1 : 2
13.03 12:00
Урал – Ахмат
 0 : 0
13.03 14:00
Химки – Сочи
 0 : 0
13.03 16:30
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
13.03 19:00
Спартак – Краснодар
 1 : 2
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Рубин – Ростов
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Гамид Агаларов

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 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

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Федор Смолов

Динамо

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Реми Кабелла

Краснодар

 6
Себастьян Шиманьски

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Зенит

 6
И К Ж
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Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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Александр Соболев

Спартак

 18 1 7
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