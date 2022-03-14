«Спартак» движется поступательно. Умяров прибавляет, Промес оживает». Мнение Егора Титова

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов — о матче с «Краснодаром» (1:2).

— Можно в какой-то степени провести параллели со вчерашним дерби ЦСКА — «Локомотив», — говорит Титов. — Ведь многие заранее отдавали победу армейцам, однако железнодорожники полтора тайма смотрелись здорово, имели хорошие моменты.

Если говорить о матче «Спартак» — «Краснодар», то тут нужно отдать должное молодым игрокам гостей. Ребята ввиду отъезда легионеров получили такой шанс и, надо признать, им воспользовались. Сначала победили «Урал», теперь — «Спартак».

Я бы не назвал сегодняшний результат громкой сенсацией. Нынешний «Спартак» пока еще сам до конца не понимает, на что он способен. Мне очень понравился предыдущий матч с «Динамо». Классный футбол, отличная реализация моментов! Да, в какой-то степени после него у некоторых болельщиков закралась надежда, что теперь мы стабильно начнем набирать очки. Однако «Краснодар» доказал, что можно добиваться результата и без легионеров, только россиянами. Шесть очков из шести!

«Спартак», уверен, свои очки еще наберет, победы впереди. Думаю, сегодняшнее поражение станет некой отправной точкой. Хотел сказать, что красно-белые вряд ли попадут в еврокубки. Но сейчас на эту тему трудно рассуждать, всё в тумане... Поэтому остается верить, что команда будет показывать зрелищный, атакующий футбол. Предпосылки к этому прослеживаются.

Главное — есть мастеровитые исполнители. Рано говорить о том, какой футбол ставит Ваноли. Давайте все же подождем. Итальянец очень эмоционален, пытается зажечь подопечных. Нынешний «Спартак» играет по схеме 3-5-2. Новый тренер произвел перестановки в составе. Мы видим, что роль столба теперь выполняет не Соболев, а Николсон. Зобнин остается в запасе. То есть Ваноли строит игру вокруг других футболистов.

Меня радует, что он рассчитывает на Умярова, который, считаю, прибавляет. Единственная моя просьба к нему, чтобы он старался играть вполоборота и первым (максимум вторым) касанием двигал мяч вперед. Надеюсь, что и Бакаев продолжит прогрессировать. Они с Николсоном сотворили потрясающий гол! Жаль, что судьи усмотрели микроскопический офсайд.

Если проанализировать последние игры москвичей при Ваноли, то в целом видно, что команда двигается поступательно. Многие уже стали говорить, что «Спартак» начал тускнеть. Отнюдь! Красно-белые создают моменты, забивают. Не все голы засчитывают, но тем не менее. Промес начал оживать! Да, появляется всякая информация про него... Но он абстрагируется от нее на поле, выкладывается по полной. Молодец! Хорошо, что все легионеры остались.