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Судьба поняла: полностью русскому «Краснодару» три очка нужнее. «Быки» в гостях победили «Спартак»

Дубль Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Спартаком» в РПЛ
Максим Никитин
Корреспондент
13 марта. Москва. «Спартак» — «Краснодар» — 1:2. Самуэль Жиго выбивает мяч в борьбе с Владимиром Ильиным. Сзади — Максимилиано Кофрие.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Клуб Сергея Галицкого выиграл не совсем логично, но заслуженно.

Перед игрой на «Открытие Банк Арене» «Спартак» и «Краснодар» казались командами разного уровня: клуб Сергея Галицкого потерял всех легионеров, а красно-белые, наоборот, всех сохранили. По сути, коллектив, укомплектованный под плей-офф Лиги Европы, встречался с соперником, почти полностью потерявшим атакующий потенциал. И это особенно важно в контексте комбинационной философии «быков». Ну и в запасе у москвичей находились люди из первой и молодежной сборных России, Швеции, а у гостей — мальчишки из «двойки».

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 21-й тур
13 мар, 19:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
1:2
Краснодар
Голы
Сперцян, 5 (0:1), Промес, 38 (1:1), Сперцян, 86 (1:2)
Спартак
Селихов Кофрие (Зобнин, 90) Жиго Айртон Джикия Мозес (Хлусевич, 64) Бакаев (Ларссон, 75) Мартинс Умяров (Соболев, 90) Николсон Промес
Краснодар
Сафонов Сорокин Мартынович Чернов Манелов (Газинский, 73) Петров Ионов (Якимов, 90+6) Черников Сперцян Кривцов Ильин (Попов, 90+1)
Предупреждения
Умяров 43’, Николсон 44’  -  Черников 31’
Судьи
Кукуляк (Калуга) Большаков (Санкт-Петербург) Иванов (Кострома)
ВАР
Москалев (Воронеж) Данченко (Уфа)

И даже в этих условиях «Спартак» начал, будто всю ночь не спал, а «Краснодар» выглядел собранным и настойчивым. А самым невыспавшимся у хозяев оказался Кофрие, который уже на 5-й минуте неуклюже встретил мяч рукой перед своей штрафной (арбитр Кукуляк назначил штрафной), и Сперцян идеально пробил под стенкой (как раз под прыгнувшим бельгийцем). Кстати, Эдуард забил уже 6-й гол со стандарта за карьеру, из них 3 — в ворота команд системы красно-белых: 2 — «Спартаку-2» и теперь основе. Удивительно, насколько плохо Селихов в который раз ставит «стенку». Это случилось в дерби с ЦСКА, когда в неудачно прикрытый угол забивал Языджи, это же случилось и сейчас, когда Селихов никого не положил под заграждение, а мяч ровно там и пролетел.

Впрочем, «Спартак» от этого не сильно расстроился. Бакаев и Николсон прекрасно взаимодействовали. Забили на двоих дважды и оба раза с пасов друг друга, но ВАР оба взятия ворот отменил. Зато не отменил гол Промеса с пенальти, назначенного за руку Ильина в штрафной.

Казалось, что во втором тайме «Спартак» дожмет, но не вышло. Кроме отмененного гола и штанги Промеса после рикошета от защитника «Краснодара» москвичи ничего не создали. Во-первых, потому что «Краснодар» хорошо прессинговал и контролировал мяч, во-вторых, из-за спорных замен Ваноли. Ни Ларссон, вышедший вместо Бакаева, ни Хлусевич (сменил Мозеса) игру вообще не усилили, а скорее ослабили. А Соболев и Зобнин, которые выскочили спасать красно-белых за пару минут до конца основного времени, вообще странная история. Что они могли за это время успеть? И если с Соболевым хотя бы логично, то Зобнин явно не та отмычка, которой легко отопрешь плотно закрытую дверь.

Правда, еще более странно — пенальти, который Кукуляк поставил за фол на Ильине, но пусть этот момент оценят эксперты. Мне показалось, что ни Мартинс, ни тем более Умяров на краснодарце не фолили. Правда, это патетика, потому что арбитр посчитал иначе, а Сперцян спокойно реализовал 11-метровый.

Вроде бы «Спартак» и не был плох. И вроде бы должен был выигрывать. Но как-то это слово «должен» не очень убедительно. «Краснодар» куда понятнее и конкретнее, хотя и его три очка нелогичны. Но, если уж быть честным, они «быкам» в это время даже нужнее. И будто бы судьба это тоже поняла.

Ну а «Спартаку» нужно разбираться в себе и в том, как лучше использовать свои же ресурсы. Они у красно-белых, в отличие от многих в РПЛ, есть.

13&nbsp;марта. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; 1:2. РПЛ: «Крылья» сыграли вничью с «Зенитом», «Спартак» проиграл «Краснодару» и другие матчи 21-го тура
Квинси Промес
Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Паоло Ваноли
Сергей Галицкий
27
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 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
13
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
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 Химки 21 2 9 10 18-37 15
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12.03 14:00
Уфа – Н. Новгород
 0 : 0
12.03 16:30
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 1 : 4
12.03 19:00
Локомотив – ЦСКА
 1 : 2
13.03 12:00
Урал – Ахмат
 0 : 0
13.03 14:00
Химки – Сочи
 0 : 0
13.03 16:30
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
13.03 19:00
Спартак – Краснодар
 1 : 2
14.03 19:00
Рубин – Ростов
 - : -
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