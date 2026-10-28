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Директор отделения Родина-Юнитра Бобров прокомментировал потасовку после матча с Торпедо

Директор «Родины-Юнитра» Бобров о потасовке после игры с «Торпедо»: «Осуждаем любое проявление насилия»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Директор отделения «Родина-Юнитра» Евгений Бобров прокомментировал инцидент, произошедший после матча 22-го тура Летнего Первенства Москвы с Ю.М. «Торпедо».

Ранее сообщалось, что после матча произошла потасовка с участием футболистов молодежной команды «Торпедо» и людей, находившихся на трибунах. По словам очевидцев, среди участников конфликта могли быть родители игроков «Родина-Юнитра».

«Мы осуждаем любое проявление насилия. Футбол существует для того, чтобы сближать людей, а не становиться причиной конфликтов, а футбольное поле — не место для провокаций и потасовок.

По инциденту, случившемуся после матча с «Торпедо», ведется внутреннее расследование, по итогам которого будут установлены причины произошедшего.

С нашей стороны с футболистами нашей академии и их родителями проводится работа в целях профилактики и избежания подобных инцидентов в будущем», — заявил Бобров.

После игры появилась информация, что во время встречи с трибун звучали провокационные выкрики в адрес «Торпедо». После жеста вратаря черно-белых в сторону болельщиков несколько человек выбежали на поле, после чего началась потасовка. Сообщалось, что несколько футболистов получили ушибы, а одного из игроков доставили в больницу.

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Источник: Telegram-канал «Родина-Юнитра»
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2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
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 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
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 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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