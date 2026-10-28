Директор «Родины-Юнитра» Бобров о потасовке после игры с «Торпедо»: «Осуждаем любое проявление насилия»

Директор отделения «Родина-Юнитра» Евгений Бобров прокомментировал инцидент, произошедший после матча 22-го тура Летнего Первенства Москвы с Ю.М. «Торпедо».

Ранее сообщалось, что после матча произошла потасовка с участием футболистов молодежной команды «Торпедо» и людей, находившихся на трибунах. По словам очевидцев, среди участников конфликта могли быть родители игроков «Родина-Юнитра».

«Мы осуждаем любое проявление насилия. Футбол существует для того, чтобы сближать людей, а не становиться причиной конфликтов, а футбольное поле — не место для провокаций и потасовок.

По инциденту, случившемуся после матча с «Торпедо», ведется внутреннее расследование, по итогам которого будут установлены причины произошедшего.

С нашей стороны с футболистами нашей академии и их родителями проводится работа в целях профилактики и избежания подобных инцидентов в будущем», — заявил Бобров.

После игры появилась информация, что во время встречи с трибун звучали провокационные выкрики в адрес «Торпедо». После жеста вратаря черно-белых в сторону болельщиков несколько человек выбежали на поле, после чего началась потасовка. Сообщалось, что несколько футболистов получили ушибы, а одного из игроков доставили в больницу.

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