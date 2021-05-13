Захарян: начало. Его ценности в жизни, друзья, кумиры, отношение к деньгам

«СЭ» стартует с новым проектом. Уже на протяжении четырех лет британский журнал Tatler записывает интервью с американской певицей Билли Айлиш. Ей из года в год задают одни и те же вопросы, чтобы проследить за тем, как она меняется.

Мы перенесли это в спорт и записали первый выпуск с полузащитником «Динамо» Арсеном Захаряном. Говорили с 17-летним футболистом еще в начале года, но не могли публиковать, так как в начале весны клуб хотел оградить от давления молодого игрока, начавшего стабильно играть.

С тех пор игрок успел забить свои первые голы и отдать результативные передачи в РПЛ. Попасть в состав молодежной сборной России на чемпионат Европы и отличиться там в матче с Исландией, став самым юным автором гола в истории таких турниров. А во вторник Захарян попал в расширенный состав сборной России уже на взрослый Евро!

Тем интереснее посмотреть, как мыслил Арсен зимой. Через год мы планируем опять задать Захаряну те же самые вопросы. В режиме реального времени будем наблюдать за тем, как меняется один из главных футбольных талантов страны.

— Сколько у тебя подписчиков в Instagram?

— Ты считаешь себя звездой?

— Какие цели ставишь перед собой на ближайшие 12 месяцев?

— С кем бы ты хотел сделать селфи?

— Твоя самая дорогая покупка на данный момент?

— Приложение, которым ты чаще всего пользуешься?

— Сколько денег в месяц тебе нужно для комфортной жизни?

— Ты чувствуешь, что от тебя все чего-то ждут? Это мешает?

— Какой совет ты бы дал самому себе прошлогоднему?

— Какие свои спортивные и человеческие качества ты считаешь самыми сильными?

— Что бы ты хотел изменить в мире?

— Твой главный страх?

Ответы на эти и многие другие вопросы — в видеоверсии интервью.