Захарян: начало. Его ценности в жизни, друзья, кумиры, отношение к деньгам
Мы перенесли это в спорт и записали первый выпуск с полузащитником «Динамо» Арсеном Захаряном. Говорили с 17-летним футболистом еще в начале года, но не могли публиковать, так как в начале весны клуб хотел оградить от давления молодого игрока, начавшего стабильно играть.
С тех пор игрок успел забить свои первые голы и отдать результативные передачи в РПЛ. Попасть в состав молодежной сборной России на чемпионат Европы и отличиться там в матче с Исландией, став самым юным автором гола в истории таких турниров. А во вторник Захарян попал в расширенный состав сборной России уже на взрослый Евро!
Тем интереснее посмотреть, как мыслил Арсен зимой. Через год мы планируем опять задать Захаряну те же самые вопросы. В режиме реального времени будем наблюдать за тем, как меняется один из главных футбольных талантов страны.
— Сколько у тебя подписчиков в Instagram?
— Ты считаешь себя звездой?
— Какие цели ставишь перед собой на ближайшие 12 месяцев?
— С кем бы ты хотел сделать селфи?
— Твоя самая дорогая покупка на данный момент?
— Приложение, которым ты чаще всего пользуешься?
— Сколько денег в месяц тебе нужно для комфортной жизни?
— Ты чувствуешь, что от тебя все чего-то ждут? Это мешает?
— Какой совет ты бы дал самому себе прошлогоднему?
— Какие свои спортивные и человеческие качества ты считаешь самыми сильными?
— Что бы ты хотел изменить в мире?
— Твой главный страх?
Ответы на эти и многие другие вопросы — в видеоверсии интервью.
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