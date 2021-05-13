Футбол
Тинькофф РПЛ
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Статьи   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Захарян: начало. Его ценности в жизни, друзья, кумиры, отношение к деньгам

Отдел футбола «СЭ»
Отдел футбола «СЭ»
-
Сегодня, 12:10
Арсен Захарян. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Арсен Захарян. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
«СЭ» стартует с новым проектом. Уже на протяжении четырех лет британский журнал Tatler записывает интервью с американской певицей Билли Айлиш. Ей из года в год задают одни и те же вопросы, чтобы проследить за тем, как она меняется.

Мы перенесли это в спорт и записали первый выпуск с полузащитником «Динамо» Арсеном Захаряном. Говорили с 17-летним футболистом еще в начале года, но не могли публиковать, так как в начале весны клуб хотел оградить от давления молодого игрока, начавшего стабильно играть.

С тех пор игрок успел забить свои первые голы и отдать результативные передачи в РПЛ. Попасть в состав молодежной сборной России на чемпионат Европы и отличиться там в матче с Исландией, став самым юным автором гола в истории таких турниров. А во вторник Захарян попал в расширенный состав сборной России уже на взрослый Евро!

Тем интереснее посмотреть, как мыслил Арсен зимой. Через год мы планируем опять задать Захаряну те же самые вопросы. В режиме реального времени будем наблюдать за тем, как меняется один из главных футбольных талантов страны.

— Сколько у тебя подписчиков в Instagram?
— Ты считаешь себя звездой?
— Какие цели ставишь перед собой на ближайшие 12 месяцев?
— С кем бы ты хотел сделать селфи?
— Твоя самая дорогая покупка на данный момент?
— Приложение, которым ты чаще всего пользуешься?
— Сколько денег в месяц тебе нужно для комфортной жизни?
— Ты чувствуешь, что от тебя все чего-то ждут? Это мешает?
— Какой совет ты бы дал самому себе прошлогоднему?
— Какие свои спортивные и человеческие качества ты считаешь самыми сильными?
— Что бы ты хотел изменить в мире?
— Твой главный страх?

Ответы на эти и многие другие вопросы — в видеоверсии интервью.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Свежие инсайды КХЛ: «Магнитку» не устраивают самые дорогие игроки, а Ткачев едет в НХЛ
Пятая команда РПЛ сыграет в Лиге конференций
Мбаппе раскритиковал «Лилль», который может выиграть чемпионат Франции
Гильерме и Смолов по-спортивному отвечают Черчесову. Парни Осинькина влюбляют в себя Россию

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Отдел футбола «СЭ» все материалы автора
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ сезон 2020 / 2021. 30-й тур. Расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр
Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры