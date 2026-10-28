Судьи чаще ошибаются против «Спартака» и в пользу ЦСКА

12-й тур чемпионата России внес существенные изменения в статистику ошибок судей. По версии эксперта «СЭ», теперь больше всего неверных решений принято «против» «Спартака» — шесть. Ранее по этому показателю лидировали «Зенит» и «Краснодар». А чаще всего арбитры по-прежнему ошибаются в пользу ЦСКА: баланс решений +6 (7-1).

А вот если учитывать общее число ошибок в пяти последних чемпионатах, выяснится, что в целом баланс у красно-белых, наоборот, положительный: +11 (41-30). Тут «Спартак» уступает только «Ахмату», в чью пользу ошибались чаще: +22 (42-20). В нижней части таблицы — «Зенит»: -20 (12-32).

Хуже всего в нынешнем турнире дела складываются у арбитров Никиты Новикова и Антона Фролова. Оба провели по шесть матчей в качестве судей и приняли по шесть неверных решений — в среднем по одному в каждой игре.

В 96 матчах чемпионата-2026/27 зафиксировано 45 ВАР-вмешательств, в 44 случаях первоначальные решения судей изменялись (не считая отмененных угловых ударов).