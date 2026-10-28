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Полузащитник Спартака Массалыга назвал Ламина Ямаля примером для себя

Массалыга: «Я всего на полгода младше Ямаля. Это мотивирует играть сейчас, а не быть «подающим надежды»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Полузащитник «Спартака» Никита Массалыга рассказал, кто из молодых футбольных звезд впечатляет его больше всего.

«Ярче всех сейчас — Ямаль. Он как раз играет правым вингером, интересно за ним наблюдать. Дуэ из «ПСЖ» тоже крут. Это молодые ребята. Ямаль всего на полгода меня старше. Это дополнительно мотивирует стремиться играть больше уже сейчас, а не быть «подающим надежды». И пример Батракова, который забивает в Лиге чемпионов, тоже показывает, что все возможно даже в нынешних реалиях», — приводит слова Массалыги пресс-служба «Спартака».

В этом сезоне в активе Массалыги, которому в октябре исполнилось 19 лет, 3 матча во всех турнирах, один гол и одна результативная передача.

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Источник: ФК «Спартак»
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Ламин Ямаль
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Никита Массалыга
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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