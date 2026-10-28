Массалыга: «Я всего на полгода младше Ямаля. Это мотивирует играть сейчас, а не быть «подающим надежды»

Полузащитник «Спартака» Никита Массалыга рассказал, кто из молодых футбольных звезд впечатляет его больше всего.

«Ярче всех сейчас — Ямаль. Он как раз играет правым вингером, интересно за ним наблюдать. Дуэ из «ПСЖ» тоже крут. Это молодые ребята. Ямаль всего на полгода меня старше. Это дополнительно мотивирует стремиться играть больше уже сейчас, а не быть «подающим надежды». И пример Батракова, который забивает в Лиге чемпионов, тоже показывает, что все возможно даже в нынешних реалиях», — приводит слова Массалыги пресс-служба «Спартака».

В этом сезоне в активе Массалыги, которому в октябре исполнилось 19 лет, 3 матча во всех турнирах, один гол и одна результативная передача.

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