Массалыга: «Я всего на полгода младше Ямаля. Это мотивирует играть сейчас, а не быть «подающим надежды»
Полузащитник «Спартака» Никита Массалыга рассказал, кто из молодых футбольных звезд впечатляет его больше всего.
«Ярче всех сейчас — Ямаль. Он как раз играет правым вингером, интересно за ним наблюдать. Дуэ из «ПСЖ» тоже крут. Это молодые ребята. Ямаль всего на полгода меня старше. Это дополнительно мотивирует стремиться играть больше уже сейчас, а не быть «подающим надежды». И пример Батракова, который забивает в Лиге чемпионов, тоже показывает, что все возможно даже в нынешних реалиях», — приводит слова Массалыги пресс-служба «Спартака».
В этом сезоне в активе Массалыги, которому в октябре исполнилось 19 лет, 3 матча во всех турнирах, один гол и одна результативная передача.
Источник: ФК «Спартак»
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|
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|21-12
|25
|
4
|Спартак
|12
|7
|2
|3
|21-10
|23
|
5
|Краснодар
|12
|6
|5
|1
|20-14
|23
|
6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
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|16
|
7
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|12
|4
|3
|5
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|15
|
8
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|6
|3
|17-17
|15
|
9
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|12
|3
|5
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|14
|
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|Динамо Мх
|12
|4
|1
|7
|16-23
|13
|
11
|Акрон
|12
|2
|6
|4
|15-21
|12
|
12
|Рубин
|12
|2
|6
|4
|12-18
|12
|
13
|Локомотив
|12
|2
|5
|5
|16-16
|11
|
14
|Ахмат
|12
|2
|5
|5
|15-17
|11
|
15
|Родина
|12
|2
|3
|7
|13-27
|9
|
16
|Факел
|12
|1
|3
|8
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|6
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30 тур
|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|- : -
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|- : -
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|- : -
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|- : -
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|- : -
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|- : -
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|- : -
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|10
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|11
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1
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