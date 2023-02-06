Слуцкий заканчивает с футболом? Путь от любимчика до изгоя
Леонид Слуцкий долгое время был чуть ли не идеальной моделью тренера. Успешная работа в детском футболе, «Москве» и «Крыльях», три золота и два Кубка в ЦСКА, вывод в финальную часть Евро-2016 сборной России. Добавим к этому артистичность и медийность, доброжелательность и открытость. Слуцкому на определенном этапе мог позвонить, кажется, любой журналист и получить интересный ответ.
Однако затем произошел перелом. Я помню, когда у меня лично — встреча с Уэльсом на том самом Евро. Тогда с точки зрения тактики случилась катастрофа. На поле вышли в полузащите и нападении одни созидатели: Мамаев, Широков, Глушаков, Кокорин, Смолов и Дзюба. Еще и крайний защитник Смольников добегал до чужого углового флажка. Естественно, соперник с Бэйлом и Рэмзи по полной программе наказал за такое пренебрежение обороной — 0:3. Плюс разваленная атмосфера в коллективе у тренера, который как раз славился своим умением создать позитивный настрой.
А дальше только — под гору. В «Халле», «Витессе» и «Рубине» на один успех приходилось где-то пять провалов. Все закончилось вылетом казанцев в ФНЛ и бесславным выступлением в «лучшей лиге мира» с составом, возможности которой — минимум крепкого середняка РПЛ.
На фоне футбольных поражений Слуцкий становился все более и более закрытым и обидчивым, постепенно исключив из своего круга общения почти всех спортивных журналистов. Регулярными остались только походы на «Коммент.Шоу», где, как говорят, его гонорар во время Евро-2020 исчислялся суммой едва ли не с семью нулями. Впрочем, даже там Леонид Викторович недавно отказывался говорить о своей работе в «Рубине». Выступления же на пресс-конференциях после матчей больше всего запомнились истериками по поводу ужасной работы судей.
Сейчас Слуцкий предпочитает не рассуждать на футбольные темы. Для него куда интереснее сняться в юмористической программе «Плюшки» в каких-то странных одеяниях, что тренер честно объяснил в подкасте на Первом канале, вышедшем в эфир в три часа в ночь на понедельник: «Мне гораздо приятнее, что мой поход на рынок — это больше трех миллионов просмотров, огромное количество лайков, комментариев от обычных людей, чем минимальная негативная реакция от каких-то футбольных болельщиков».
Футбольные фанаты явно не в почете. Досталось и журналистам: «Казанская пресса писала чудовищные по своей глупости вещи... Ну там одна, собственно говоря, газета, которая работает, которую читают три человека, один из них — главный редактор, второй — его жена».
Или такое: «Ни одно спортивное издание не написало, не сняло сюжет про «Бомбонеру» — стадион, который я построил лично за собственные деньги, потратив сто тридцать пять миллионов рублей, честно заработанных — я же их не где-то там украл-своровал или что-то еще. Это никому не интересно».
Поисковый запрос только в «СЭ» дает 15 ссылок на новости и статьи о «Бомбонере», включая интервью Слуцкого о его школе и большой материал после открытия, который тренер точно читал. Коллеги, естественно, тоже писали о новом прекрасном стадионе в Волгограде.
А когда СМИ присылали заявки на аккредитацию на открытие «Бомбонеры» с участием Дзюбы, Акинфеева и Головина, то получили отказ.
В целом интервью Слуцкого на Первом канале вызвало волну негативной реакции у представителей спортивных медиа. Удивительно, как добродушный позитивный специалист за семь лет проделал путь от всеобщего любимчика до фактически изгоя. Который проваливается во всех командах и при этом критикует направо и налево: Мостовой у него фрик, судьи — клоуны, журналисты — непрофессионалы, а как относятся болельщики — «это их проблемы».
Не собираюсь мазать Слуцкого исключительно черной краской. Только его детская футбольная школа в Волгограде — такое большое дело, которое извинит многие высказывания и поражения. Был и выход в еврокубки с «Рубином» в совсем недавней истории. Однако очевидно, что общий тренд в последние годы — негативный. И складывается ощущение, что тренер все дальше от футбола и все ближе к шоу-бизнесу.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
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Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
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Квинси Промес
Спартак
|14
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Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
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Александр Соболев
Спартак
|7
|
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Квинси Промес
Спартак
|6
|
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Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
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Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
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Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
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Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2