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11 декабря, 19:00

«России лучше остаться в УЕФА, а не переходить в Азию». Помазун — об отпуске в Австралии, Гончаренко и ЧМ-2022

Мария Куцубеева
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Илья Помазун.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Илья Помазун с женой любит путешествовать.
Фото Соцсети
Илья Помазун.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Илья Помазун.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Криштиану Роналду.
Фото AFP
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«СЭ» поговорил с голкипером «Урала».

Нынешняя аренда — уже третья для Ильи Помазуна в «Урале». Воспитанник ЦСКА оказался в Екатеринбурге в летом 2020-го, но в феврале 2021-го досрочно вернулся в Москву из-за травмы Игоря Акинфеева. Прошлый сезон голкипер снова провел в «Урале», а этим летом подписал новый контракт, рассчитанный до лета 2023 года.

В интервью «СЭ» Помазун рассказал о любви к путешествиям, работе с Гончаренко и мечте оказаться в сборной России.

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— Где проведете отпуск?

— В Австралии. Предстоит интересное путешествие! Почему не Дубай или Мальдивы? Мы с супругой любим бывать в разных странах. Летали в Африку, Штаты... Теперь захотелось посмотреть Австралию. Пока детей нет, хочется поездить по различным локациям, увидеть мир. Потом будет сложнее это осуществить.

— В январе начнутся сборы. Это самое нелюбимое в футболе? Больше месяца — как день сурка.

— День сурка обычно наступает под конец сборов, когда полтора месяца перед глазами одна и та же картина. Утром тренировка, потом обед, сон, восстановление. Вечером опять тренировка. В свободное — снова восстановление, массажи. И так каждый день. Рутина, которая для спортсменов уже привычна — все-таки мы с детства ездим по сборам. Так что ко всему этому давно готовы.

— «Урал» завершил первую часть сезона на 10-м месте, хотя стартовал с 8 поражений в 10 матчах. Что это было?

— В начале сезона у нас выпало несколько игроков, которые составляли костяк команды. Олег Шатов получил травму, потом у Славы Подберезкина было повреждение. На проблемы с составом наложились и сложные выезды. В том же Оренбурге, как показала практика, всем тяжело играть. А мы еще и добирались туда шесть часов на автобусе, потому что в тот момент у них был закрыт аэропорт.

В каких-то моментах нам откровенно не везло — мяч просто не шел в ворота. Хорошо, что мы перестроились, усилились — и серия прервалась.

Илья Помазун с женой любит путешествовать. Фото Соцсети
Илья Помазун с женой любит путешествовать.
Фото Соцсети

— В южных городах аэропорты до сих пор закрыты. Уже привыкли проводить так много времени в дороге?

— Поначалу было сложно, но со временем адаптировались. Я в поездках обычно смотрю сериалы. Один из последних — «Корона». Сейчас заканчиваю третий сезон.

— После четвертого тура «Урал» отправил в отставку Игоря Шалимова. Хотя с ним команда спаслась от вылета...

— Не могу сказать, что по сравнению с весенним отрезком что-то поменялось. Ну, за исключением того, что выпали важные игроки.

Повторюсь, в какие-то моменты нам просто не везло. Вспомните первую игру с ЦСКА: мы пропустили гол на 45-й минуте, не дотянули до перерыва буквально 10-15 секунд... Вышли на второй тайм — случилась моя ошибка. 0:2 — мы уже ничего не могли сделать. Хотя после перерыва было несколько шансов сравнять, переломить ход матча.

А в итоге все пошло как снежный ком: накапливалось и накапливалось.

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— После Шалимова в «Урал» вернулся Виктор Гончаренко.

— Мы с ним работали в ЦСКА. Его требования я знал, поэтому адаптация прошла очень быстро. С приходом Виктора Михайлович мы основательно усилились — взяли качественных футболистов с хорошим бэкграундом, которые играли в еврокубках, в АПЛ.

Мы объединились одной целью, плюс Гончаренко сплотил команду: все друг за друга, независимо от того, кто выходит на поле. Когда выправили результаты, появилась вера в себя: мы даже ничьи в раздевалке воспринимали как поражения.

И если поначалу все настраивались на то, чтобы выбраться из подвала таблицы, то сейчас хотим поддерживать темп, который набрали.

— Какая у «Урала» задача на сезон?

— Забраться как можно выше. Понимаем, что будет непросто, особенно учитывая наш календарь во второй части сезона. Но у нас правда очень хорошая команда. Постараемся не опуститься ниже десятки, а по возможности улучшить текущий результат.

— С чемпионом в этом сезоне все понятно?

— Я бы не сказал. И «Спартак», и ЦСКА набрали неплохой ход. В футболе все случается! Однажды ЦСКА ушел на зимнюю паузу с 8-очковым отставанием от «Зенита». А в итоге выиграл все матчи, кроме одного, и стал чемпионом.

Илья Помазун. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Илья Помазун.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

«Переход РФС в Азию? В Европе лучше»

— Кто сейчас лидер раздевалки в «Урале»?

— Это и Олег Шатов, и Юра Газинский, и Слава Подберезкин. У нас в принципе каждый может высказаться. В команде нет явного лидера — мы работаем все вместе.

Вот главный диджей у нас — Леша Каштанов. Раньше был Леша Евсеев, но он ушел.

— Шатов недавно сказал, что у него бессрочный контракт с «Уралом». И добавил, что он в плену у Иванова. Вы тоже?

— Я в аренде! После каждого сезона мы общаемся с Григорием Викторовичем — он спрашивает, нет ли у меня каких-то предпочтительных вариантов. И говорит, что если нет, то всегда рад меня видеть в Екатеринбурге.

Летом я его попросил немного подождать — чтобы рассмотреть варианты, если они появятся. Но предложений не поступило, и я ответил, что готов вылетать в Екатеринбург. Я знаю коллектив, знаю Григория Викторовича — мы быстро обо всем договорились.

Дмитрий Баринов, Даниил Хлусевич, Далер Кузяев, Николай Комличенко, Даниил Уткин, Максим Глушенков. Россия все ближе к переходу в Азию. Как там все устроено и что нам это даст?

— Этот сезон — первый без еврокубков и официальных матчей сборной. В последнее время все больше говорят о переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола. Вы за?

— Неизвестно, сколько продлится наше отстранение. Но, думаю, всем хочется играть на самом высоком уровне. А это еврокубки, особенно Лига чемпионов. Молодые футболисты наверняка мечтают прочувствовать это на себе. Поэтому, как мне кажется, лучше остаться в УЕФА.

— У вас есть цель играть за сборную России?

— Мне кажется, такая цель есть у любого футболиста. Все стремятся попасть в национальную команду — и я не исключение. Приложу все усилия, чтобы реализовать это.

— Верите, что в текущих условиях реально попасть из РПЛ в Европу?

— Я был свидетелем, как Саша Головин переходил в «Монако». Да, из-за того, что нас отстранили, теперь сложнее себя проявить. Но если Арсена Захаряна реально хотел «Челси», то, надеюсь, в ближайшее трансферное окно у него получится перейти. Все за него будут только рады.

Илья Помазун. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Илья Помазун.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Топ-3 вратаря России: Сафонов, Акинфеев, Селихов»

— Кто прямо сейчас входит в тройку лучших вратарей РПЛ?

— Матвей Сафонов. Игорь Акинфеев, который продолжает удерживать свой уровень. И Саша Селихов — он очень уверенно провел эту часть сезона и заслуженно попал в сборную.

— А в мире?

— На первом месте для меня Алиссон. Потом — Куртуа и Нойер.

— Готовы играть так же долго, как Акинфеев? Или Буффон!

— Игорю 36 лет — по вратарским меркам это самый расцвет. Вот Буффону 42 года — и до сих пор играет! Конечно, тоже так хотелось бы... Но многое зависит от здоровья. Если оно будет позволять, то почему не играть?

— Есть вратарь, на которого вы равняетесь?

— Раньше мне нравился Нойер. Я даже пытался заимствовать его манеру игры высоко за линией ворот. Но сейчас, когда смотрю матчи Лиги чемпионов или чемпионата мира, то просто наблюдаю за топ-вратарями и пытаюсь взять лучшее от каждого из них; слежу, как они действуют в разных ситуациях.

Виктор Гончаренко и&nbsp;Григорий Иванов. «Хочу, чтобы Гончаренко работал у нас долго! Но вдруг его позовут в «Реал» или в «Зенит»?» Интервью президента «Урала»

— Игра ногами — реально важное качество для вратаря?

— Очень! Помните, раньше была позиция либеро? Сейчас ее занимает вратарь, и здесь игра ногами выходит на первый план. Это реально важно. В России в этом очень хорош Песьяков — он начинает много атак, действует как пятый защитник. И в последнее время только прибавил в этом компоненте.

— За чемпионатом мира следите?

— Да, так как сейчас отпуск, стараюсь смотреть все матчи. Особых предпочтений нет — как я уже сказал, в основном слежу за действиями вратарей. Пытаюсь почерпнуть для себя что-то.

— Как вам новые правила с добавленным временем?

— Очень странно. Понимаю, в ФИФА хотят, чтобы было больше чистого времени. Но я смотрел Медиалигу, где уже есть чистое время, как в хоккее. Так у них тайм длится час! Мне кажется, это перебор.

— ЧМ в Катаре — последний для Месси и Роналду.

— Хотелось бы, чтобы кто-то из них выиграл золото и собрал все трофеи в футболе (интервью состоялось до вылета Португалии. — Прим. «СЭ»). Раньше мне больше импонировал Криштиану. Если Месси многое дано от природы, то Роналду — суперпрофи и атлет, который сделал себя сам. Сергей Овчинников рассказывал: когда он был в «Спортинге», молодой Роналду тренировался по четыре раза в день!

Криштиану Роналду. Фото AFP
Криштиану Роналду.
Фото AFP

«Не хотел бы работать в одном клубе с отцом»

— Ваш отец сейчас учится на тренера. Хотели бы однажды поработать с ним в одном клубе?

— Точно нет! Мне кажется, это сложно, когда отец тебя тренирует.

— А в детстве брали с него пример? Он ведь тоже вратарь.

— Думаю, из-за него я и стал голкипером. В детстве ходил на его матчи, смотрел, как он играет. Мама брала меня на стадион, даже когда я был совсем маленьким. Еще в коляске!

Запомнился полный стадион «Балтики», когда папа играл за этот клуб в премьер-лиге. На подсознательном уровне такие вещи отложились, поэтому мне тоже хотелось стать вратарем. К тому же отец тренировал меня, подсказывал какие-то моменты. Да и до сих пор дает советы после игр.

Илья Помазун. «Хорошо, что Илюха уходил в аренду в «Урал». Вы же помните мою историю». Чепчугов о возвращении Помазуна в ЦСКА

— Помните день, когда решили стать футболистом?

— Когда мне было четыре или пять лет, мы шли со стадиона, и я сказал: хочу играть в футбол. Начал тренироваться — сначала был нападающим, но меня все время тянуло в ворота. Мне сказали: «Ну, вперед». И все — после этого я из ворот уже не уходил.

— Год назад вы признались, что в ЦСКА переняли систему питания Акинфеева. До сих пор соблюдаете?

— Первым эту диету начал соблюдать Овчинников. Сейчас я не то чтобы сижу на ней... Просто мой организм уже привык, что у меня один или максимум два приема пищи — завтрак и ужин. Кто-то ест маленькими порциями по шесть-семь раз за день, кто-то — один, но сразу много. У каждого свой организм — к нему просто нужно прислушаться.

— Есть ли продукты, которые вы исключаете во время сезона?

— Все как у всех — нельзя сладкое, мучное. После игры, конечно, можно позволить себе что-то такое съесть, но во время тренировочного цикла надо максимально готовить организм.

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Основные источники исследования

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Торпедо М

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