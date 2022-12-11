«России лучше остаться в УЕФА, а не переходить в Азию». Помазун — об отпуске в Австралии, Гончаренко и ЧМ-2022
Нынешняя аренда — уже третья для Ильи Помазуна в «Урале». Воспитанник ЦСКА оказался в Екатеринбурге в летом 2020-го, но в феврале 2021-го досрочно вернулся в Москву из-за травмы Игоря Акинфеева. Прошлый сезон голкипер снова провел в «Урале», а этим летом подписал новый контракт, рассчитанный до лета 2023 года.
В интервью «СЭ» Помазун рассказал о любви к путешествиям, работе с Гончаренко и мечте оказаться в сборной России.
«Улетаю в Австралию! Любим с супругой бывать в разных странах»
— Где проведете отпуск?
— В Австралии. Предстоит интересное путешествие! Почему не Дубай или Мальдивы? Мы с супругой любим бывать в разных странах. Летали в Африку, Штаты... Теперь захотелось посмотреть Австралию. Пока детей нет, хочется поездить по различным локациям, увидеть мир. Потом будет сложнее это осуществить.
— В январе начнутся сборы. Это самое нелюбимое в футболе? Больше месяца — как день сурка.
— День сурка обычно наступает под конец сборов, когда полтора месяца перед глазами одна и та же картина. Утром тренировка, потом обед, сон, восстановление. Вечером опять тренировка. В свободное — снова восстановление, массажи. И так каждый день. Рутина, которая для спортсменов уже привычна — все-таки мы с детства ездим по сборам. Так что ко всему этому давно готовы.
— «Урал» завершил первую часть сезона на 10-м месте, хотя стартовал с 8 поражений в 10 матчах. Что это было?
— В начале сезона у нас выпало несколько игроков, которые составляли костяк команды. Олег Шатов получил травму, потом у Славы Подберезкина было повреждение. На проблемы с составом наложились и сложные выезды. В том же Оренбурге, как показала практика, всем тяжело играть. А мы еще и добирались туда шесть часов на автобусе, потому что в тот момент у них был закрыт аэропорт.
В каких-то моментах нам откровенно не везло — мяч просто не шел в ворота. Хорошо, что мы перестроились, усилились — и серия прервалась.
— В южных городах аэропорты до сих пор закрыты. Уже привыкли проводить так много времени в дороге?
— Поначалу было сложно, но со временем адаптировались. Я в поездках обычно смотрю сериалы. Один из последних — «Корона». Сейчас заканчиваю третий сезон.
— После четвертого тура «Урал» отправил в отставку Игоря Шалимова. Хотя с ним команда спаслась от вылета...
— Не могу сказать, что по сравнению с весенним отрезком что-то поменялось. Ну, за исключением того, что выпали важные игроки.
Повторюсь, в какие-то моменты нам просто не везло. Вспомните первую игру с ЦСКА: мы пропустили гол на 45-й минуте, не дотянули до перерыва буквально 10-15 секунд... Вышли на второй тайм — случилась моя ошибка. 0:2 — мы уже ничего не могли сделать. Хотя после перерыва было несколько шансов сравнять, переломить ход матча.
А в итоге все пошло как снежный ком: накапливалось и накапливалось.
— После Шалимова в «Урал» вернулся Виктор Гончаренко.
— Мы с ним работали в ЦСКА. Его требования я знал, поэтому адаптация прошла очень быстро. С приходом Виктора Михайлович мы основательно усилились — взяли качественных футболистов с хорошим бэкграундом, которые играли в еврокубках, в АПЛ.
Мы объединились одной целью, плюс Гончаренко сплотил команду: все друг за друга, независимо от того, кто выходит на поле. Когда выправили результаты, появилась вера в себя: мы даже ничьи в раздевалке воспринимали как поражения.
И если поначалу все настраивались на то, чтобы выбраться из подвала таблицы, то сейчас хотим поддерживать темп, который набрали.
— Какая у «Урала» задача на сезон?
— Забраться как можно выше. Понимаем, что будет непросто, особенно учитывая наш календарь во второй части сезона. Но у нас правда очень хорошая команда. Постараемся не опуститься ниже десятки, а по возможности улучшить текущий результат.
— С чемпионом в этом сезоне все понятно?
— Я бы не сказал. И «Спартак», и ЦСКА набрали неплохой ход. В футболе все случается! Однажды ЦСКА ушел на зимнюю паузу с 8-очковым отставанием от «Зенита». А в итоге выиграл все матчи, кроме одного, и стал чемпионом.
«Переход РФС в Азию? В Европе лучше»
— Кто сейчас лидер раздевалки в «Урале»?
— Это и Олег Шатов, и Юра Газинский, и Слава Подберезкин. У нас в принципе каждый может высказаться. В команде нет явного лидера — мы работаем все вместе.
Вот главный диджей у нас — Леша Каштанов. Раньше был Леша Евсеев, но он ушел.
— Шатов недавно сказал, что у него бессрочный контракт с «Уралом». И добавил, что он в плену у Иванова. Вы тоже?
— Я в аренде! После каждого сезона мы общаемся с Григорием Викторовичем — он спрашивает, нет ли у меня каких-то предпочтительных вариантов. И говорит, что если нет, то всегда рад меня видеть в Екатеринбурге.
Летом я его попросил немного подождать — чтобы рассмотреть варианты, если они появятся. Но предложений не поступило, и я ответил, что готов вылетать в Екатеринбург. Я знаю коллектив, знаю Григория Викторовича — мы быстро обо всем договорились.
— Этот сезон — первый без еврокубков и официальных матчей сборной. В последнее время все больше говорят о переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола. Вы за?
— Неизвестно, сколько продлится наше отстранение. Но, думаю, всем хочется играть на самом высоком уровне. А это еврокубки, особенно Лига чемпионов. Молодые футболисты наверняка мечтают прочувствовать это на себе. Поэтому, как мне кажется, лучше остаться в УЕФА.
— У вас есть цель играть за сборную России?
— Мне кажется, такая цель есть у любого футболиста. Все стремятся попасть в национальную команду — и я не исключение. Приложу все усилия, чтобы реализовать это.
— Верите, что в текущих условиях реально попасть из РПЛ в Европу?
— Я был свидетелем, как Саша Головин переходил в «Монако». Да, из-за того, что нас отстранили, теперь сложнее себя проявить. Но если Арсена Захаряна реально хотел «Челси», то, надеюсь, в ближайшее трансферное окно у него получится перейти. Все за него будут только рады.
«Топ-3 вратаря России: Сафонов, Акинфеев, Селихов»
— Кто прямо сейчас входит в тройку лучших вратарей РПЛ?
— Матвей Сафонов. Игорь Акинфеев, который продолжает удерживать свой уровень. И Саша Селихов — он очень уверенно провел эту часть сезона и заслуженно попал в сборную.
— А в мире?
— На первом месте для меня Алиссон. Потом — Куртуа и Нойер.
— Готовы играть так же долго, как Акинфеев? Или Буффон!
— Игорю 36 лет — по вратарским меркам это самый расцвет. Вот Буффону 42 года — и до сих пор играет! Конечно, тоже так хотелось бы... Но многое зависит от здоровья. Если оно будет позволять, то почему не играть?
— Есть вратарь, на которого вы равняетесь?
— Раньше мне нравился Нойер. Я даже пытался заимствовать его манеру игры высоко за линией ворот. Но сейчас, когда смотрю матчи Лиги чемпионов или чемпионата мира, то просто наблюдаю за топ-вратарями и пытаюсь взять лучшее от каждого из них; слежу, как они действуют в разных ситуациях.
— Игра ногами — реально важное качество для вратаря?
— Очень! Помните, раньше была позиция либеро? Сейчас ее занимает вратарь, и здесь игра ногами выходит на первый план. Это реально важно. В России в этом очень хорош Песьяков — он начинает много атак, действует как пятый защитник. И в последнее время только прибавил в этом компоненте.
— За чемпионатом мира следите?
— Да, так как сейчас отпуск, стараюсь смотреть все матчи. Особых предпочтений нет — как я уже сказал, в основном слежу за действиями вратарей. Пытаюсь почерпнуть для себя что-то.
— Как вам новые правила с добавленным временем?
— Очень странно. Понимаю, в ФИФА хотят, чтобы было больше чистого времени. Но я смотрел Медиалигу, где уже есть чистое время, как в хоккее. Так у них тайм длится час! Мне кажется, это перебор.
— ЧМ в Катаре — последний для Месси и Роналду.
— Хотелось бы, чтобы кто-то из них выиграл золото и собрал все трофеи в футболе (интервью состоялось до вылета Португалии. — Прим. «СЭ»). Раньше мне больше импонировал Криштиану. Если Месси многое дано от природы, то Роналду — суперпрофи и атлет, который сделал себя сам. Сергей Овчинников рассказывал: когда он был в «Спортинге», молодой Роналду тренировался по четыре раза в день!
«Не хотел бы работать в одном клубе с отцом»
— Ваш отец сейчас учится на тренера. Хотели бы однажды поработать с ним в одном клубе?
— Точно нет! Мне кажется, это сложно, когда отец тебя тренирует.
— А в детстве брали с него пример? Он ведь тоже вратарь.
— Думаю, из-за него я и стал голкипером. В детстве ходил на его матчи, смотрел, как он играет. Мама брала меня на стадион, даже когда я был совсем маленьким. Еще в коляске!
Запомнился полный стадион «Балтики», когда папа играл за этот клуб в премьер-лиге. На подсознательном уровне такие вещи отложились, поэтому мне тоже хотелось стать вратарем. К тому же отец тренировал меня, подсказывал какие-то моменты. Да и до сих пор дает советы после игр.
— Помните день, когда решили стать футболистом?
— Когда мне было четыре или пять лет, мы шли со стадиона, и я сказал: хочу играть в футбол. Начал тренироваться — сначала был нападающим, но меня все время тянуло в ворота. Мне сказали: «Ну, вперед». И все — после этого я из ворот уже не уходил.
— Год назад вы признались, что в ЦСКА переняли систему питания Акинфеева. До сих пор соблюдаете?
— Первым эту диету начал соблюдать Овчинников. Сейчас я не то чтобы сижу на ней... Просто мой организм уже привык, что у меня один или максимум два приема пищи — завтрак и ужин. Кто-то ест маленькими порциями по шесть-семь раз за день, кто-то — один, но сразу много. У каждого свой организм — к нему просто нужно прислушаться.
— Есть ли продукты, которые вы исключаете во время сезона?
— Все как у всех — нельзя сладкое, мучное. После игры, конечно, можно позволить себе что-то такое съесть, но во время тренировочного цикла надо максимально готовить организм.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2