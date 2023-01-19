«Гимн Лиги чемпионов не хотелось бы менять ни на что». Акинфеев — о переходе в Азию, ЧМ-2022 и главной звезде ЦСКА

Интервью капитана армейцев.

Корреспонденты «СЭ» встретились на сборе в ОАЭ со звездой ЦСКА и всего российского футбола Игорем Акинфеевым.

— Следили за эпопеей с переходом РФС в Азиатскую конфедерацию? Как вам такая идея?

— Такие глобальные вопросы — не прерогатива футболистов. Нельзя уверенно говорить «давайте подождем» или «давайте перейдем»... Не могу ответить на вопрос, потому что не знаю всей ситуации изнутри: примут нас обратно или нет — это немаловажный фактор.

Игорь Акинфеев. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Было бы интересно сыграть в Азии или гимн Лиги чемпионов лучше ни на что не менять?

— Гимн Лиги чемпионов, конечно, не хотелось бы ни на что менять. Желательно только там пропускать поменьше. (Смеется.) Конечно европейские чемпионаты и еврокубки — более сильные турниры. Ладно еще я — поиграл и в ЛЧ, и в ЛЕ, и даже в Кубке УЕФА. Жалко ребят, которые сейчас попали в такую ситуацию, став ее заложниками. Будем надеяться, что как-то все нормализуется, и наши парни услышат и гимн Лиги чемпионов, и гимн Лиги Европы.

— Смотрели ли вы ЧМ-22? Победа Аргентины справедлива?

— Да, смотрел турнир. Очень хотел, чтобы аргентинцы выиграли. Не скажу, что болел за них — не болею за иностранные команды, тем более за сборные. Только за сборную России. Но хотелось, чтобы Месси стал чемпионом мира. На турнире они и правда неплохо играли: убегали быстро в контратаки, показали классный футбол.

— Месси теперь величайший футболист в истории?

— Я думаю, он всегда им и был. Не мне судить, но на протяжении всего времени, что он выступает на высочайшем уровне, Месси делал результат в невероятном стиле и в «Барселоне», и в «ПСЖ». Был небольшой отрезок, когда Лео только переехал в Париж, и начали глумиться, что у него ничего не получается... Хотя он отлично играл даже тогда, и углубленная статистика это подтвердит. А сейчас он показывает и доказывает, что является легендарным футболистом. И его очень трудно остановить.

Кубок мира в руках Лионеля Месси. Фото Reuters

— Финал ЧМ-2022 — лучший матч в истории футбола?

— Думаю, и финалы Евро были лучше... Тот же 2000 год. Бывает финал или яркий, или когда ты ждешь чего-то сверхъестественного, а в итоге Гетце забивает на 148-й минуте, и счет 1:0. Ну, вот сейчас финал получился ярким.

— На турнире было на удивление много компенсированного времени...

— Я вообще против этого. Сразу представил: ты играешь 0:0, а тебе забивают на 18-й минуте компенсированного времени. Знаете, как обидно это все. Тем более судьи сами смотрят повторы по шесть-семь минут, а на замены на этом чемпионате мира, наверное, по полторы минуты закладывали. Мне кажется, это уже какой-то абсурд.

— Кто, на ваш взгляд, стал главной звездой ЦСКА в первой части сезона?

— Ну, вообще Кирилл Анатольевич Набабкин. А так, наверное, Хорхе [Карраскаль]. Это яркий игрок. Все, конечно, ждут от него прямо чего-то такого, но чудес не бывает — у всех бывают спады. Однако если брать по технике и мастерству, конечно, это Карраскаль.