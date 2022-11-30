«В ЦК заявили — в воротах должен быть только Яшин!» Матч, за который затравили легендарного вратаря

С тем, что он был виноват в поражении от Чили, согласны не все.

На чемпионате мира-1962 в Чили наша сборная уступила в четвертьфинале хозяевам турнира — 1:2. Этот матч едва не поставил крест на карьере Льва Яшина. Именно его, пропустившего два мяча, признали главным виновником поражения. Потом почти год он за сборную не играл да и вообще подумывал об уходе из футбола.

Но ошибся в той встрече Яшин или нет? Вот, например, что рассказал в 2022-м в «Разговоре по пятницам» очевидец тех событий знаменитый журналист Валерий Винокуров.

— В 1962-м в Чили Яшин ведь навалил?

— Не-е-ет! Вы пересмотрите голы — все есть в интернете. Сначала Санчес со штрафного в ближнюю «девятку» шарахнул. Затем Рохас пробил в нижний угол так, что Яшин не дотянулся до мяча. Причем тут всех собак повесили даже не на него, а на Вальку Иванова, которого обокрали на чужой половине поля, и пошла контратака. Но знаете, что для меня главный показатель?

— Что же?

— На следующий год Фернандо Риера, тренер чилийцев, возглавил сборную ФИФА. И на матч с Англией пригласил Яшина! Пошел бы на это, если бы Лев Иванович на чемпионате мира, как вы говорите, «навалил»? Да никогда!

— Почему же наши журналисты, откомандированные в Чили, сделали Яшина крайним?

— Пишущих там было трое. Стародуб представлял ТАСС, Мержанов — «Футбол», Киселев — «Комсомолку». Когда сборная вылетела, им велели найти виновных. Вот и нашли — Иванова с Яшиным. А репортаж о четвертьфинальном матче опубликовали под тремя фамилиями.

О том, что предшествовало роковой игре, рассказал в интервью «СЭ» легендарный форвард Виктор Понедельник, который на ЧМ-1962 участвовал во всех четырех матчах нашей команды и забил два гола:

— Перед четвертьфиналом тренеры погрузились в раздумья. Дело в том, что Яшин получил два сотрясения мозга — сначала в игре с Колумбией, а затем и с Уругваем. Вместо Льва планировали выпустить Сергея Котрикадзе, который, судя по тренировкам, находился в отличной форме. Но требовалось заручиться согласием Москвы — такие были времена. Андрей Петрович Старостин, начальник команды, позвонил в отдел пропаганды ЦК. Там заявили категорично: никакого Котрикадзе, в воротах должен играть только Яшин! Об этом Старостин по секрету рассказал нам уже по возвращении домой. Ну а от чилийцев Лева пропустил два несложных мяча после дальних ударов. Будь он в оптимальной форме, среагировать на них, уверен, ему бы не составило труда.

Помимо Яшина, вину за поражение в четвертьфинале списали на Валентина Иванова, который, между прочим, стал лучшим бомбардиром турнира! Правда, вместе с бразильцами Вавой и Гарринчей, югославом Ерковичем, чилийцем Санчесом и венгром Альбертом — все забили по четыре мяча.

По словам Понедельника, в Советском Союзе в причинах неудачи сборной не разбирались, анализа в газетах не было. Нашли крайних — и ладно. Дальше вновь предоставим слово Виктору Владимировичу:

— Когда началась травля Яшина, моему отцу-журналисту позвонил в Ростов друг — главный редактор «Огонька» писатель Анатолий Софронов. Он был болельщиком московского «Динамо», безумно переживал за Яшина и неожиданно предложил: «Попроси Витю написать материал о чемпионате мира в Чили. Пусть расскажет все, что там происходило». Статья получилась огромная — на целый разворот в «Огоньке». Там я впервые поведал о двух сотрясениях мозга Яшина. Написал, что в поражении виновата вся команда, а не отдельные игроки. Никто, кроме Софронова, конечно, не рискнул бы это опубликовать. Боялись! Софронов же дружил с зятем Хрущева — Алексеем Аджубеем, был членом ЦК и вообще достаточно влиятельной фигурой. Публикация в «Огоньке» произвела эффект разорвавшейся бомбы. И обстановка вокруг ребят постепенно смягчилась...

Весной 1963-го Константин Бесков, возглавивший сборную после отставки Гавриила Качалина, вновь пригласил Яшина в команду. Возвращение получилось триумфальным. В этот год Льва Ивановича признали лучшим футболистом Европы и вручили «Золотой мяч». На двух следующих турнирах он был основным вратарем сборной. На Евро-1964 завоевал серебро, а на ЧМ-1966 — бронзу. Кроме того, попал в заявку на ЧМ-1970, став единственным советским участником четырех чемпионатов мира.