Контрастный финиш сборов «Зенита»: пента-трик Сергеева и блеклая ничья с «Уралом»

Итоги месячной подготовки сине-бело-голубых к возобновлению сезона.

Эксперты по товарищеским матчам

Целый месяц лидеры чемпионата России тренировались и играли на полях Катара и ОАЭ. Сроки привычные: «Зенит», как и большинство клубов РПЛ, постоянно проводит длительные зимние сборы за рубежом. Правда, обычно сине-бело-голубые завершают их раньше и к этой дате уже находятся в Санкт-Петербурге, где целенаправленно готовятся к еврокубковому плей-офф. На этот раз все иначе: «Зенит» возобновит сезон только 25 февраля, а еще до этого успеет провести контрольную встречу в Иране.

На сборах сине-бело-голубые всегда выглядят мощно. При Сергее Семаке «Зенит» редко играет вничью в товарищеских матчах, а уступает — еще реже. Результаты этой зимы тоже впечатляют: восемь матчей, пять побед, включая четыре разгромные, и ни одного поражения. Разница мячей — 27:3.

Конечно, по результатам контрольных встреч глупо судить об истинной форме команды. К примеру, в начале 2013-го «Зенит» проиграл большинство матчей на сборах, а затем прошел «Ливерпуль» в Лиге Европы.

Зелимхан Бакаев. Фото ФК «Зенит»

Возрождение Бакаева и появление новой звезды

Статистику все равно не стоит игнорировать, особенно индивидуальную — она может говорить о доверии тренеров и состоянии игроков. У «Зенита» на сборах ярче всех выделялся Иван Сергеев — нападающий сине-бело-голубых забил восемь мячей и отдал три голевые передачи всего за 270 игровых минут. Да, соперники были точно не уровня «Зенита», но оформить пента-трик даже в контрольном матче довольно сложно. Сергееву это удалось — Иван забил пять мячей в ворота «Дубай Сити».

Другой безусловный герой сборов — 18-летний воспитанник «Зенита» Данила Козлов. Лидер молодежной команды сине-бело-голубых, которая идет первой в МФЛ, был впервые вызван на сбор с основой и сразу зажег. На счету Козлова — «2+3» по системе «гол плюс пас». Но гораздо важнее то, что Данила получил целых 330 игровых минут — на уровне с ключевыми футболистами «Зенита». Козлова давно считают мегаперспективным, и весной мы наверняка не раз увидим его в матчах РПЛ.

Хорош был Мостовой — трижды забил и трижды ассистировал партнерам, хотя одну игру пропустил из-за травмы. Прогрессирует Бакаев: у Зелимхана, как и у Козлова, «2+3» в товарищеских матчах.

Фото ФК «Зенит»

Кто будет капитаном?

При Семаке «Зенит» часто старается проводить по два товарищеских матча в день или с разницей в сутки. Это позволяет тренерскому штабу задействовать большее число игроков, предоставлять многим по 90 минут. Эти сборы не стали исключением: в ОАЭ «Зенит» трижды устраивал спаренные игры. Составы на матчи с более слабыми соперниками по большей части состояли из условных запасных, а с сильными командами играла условная основа.

Если делать выводы по стартовым составам, то можно заметить, что Семак предпочитал с Малкомом и Клаудиньо выпускать Кассьерру, в то время как Сергеев забивал представителям низших арабских лиг. Но Матео вообще не впечатлил, хоть и отличился трижды. Любопытно и то, что в двух последних встречах в паре с Родригао играл либо Алип, либо молодой Кирш. Вероятно, новый защитник «Зенита» и чемпион Южной Америки (U20) Роберт Ренан после приезда сразу же отправится в основу. Он, к слову, должен прилететь в Санкт-Петербург к концу недели.

Еще один важный вопрос о составе касается капитанской повязки. Должность ее носителя после перехода Ловрена в «Лион» остается вакантной, и мы до сих пор не знаем, кто же будет выводить команду на официальные матчи. На сборах это делали трое: Кузяев (4 раза), Кержаков (3) и Дуглас Сантос (1). Бразилец, правда, из-за повреждения пропустил почти весь сбор в ОАЭ, поэтому носил повязку всего раз. Хотя именно Дуглас осенью был вице-капитаном «Зенита» и считается фаворитом на место Ловрена.

Фото ФК «Зенит»

Ничья под присмотром Дзюбы

Главная радость для тренерского штаба — здоровая обойма. Сантос должен восстановиться к возобновлению чемпионата, его пока просто берегут. Когда Дуглас вернется в общую группу, а Ренан прилетит из Бразилии, то у Семака будет полностью доступный состав. Для тренерского штаба это гораздо важнее результатов товарищеских матчей. Хотя они слегка беспокоят: условная основа в играх с более сильными соперниками ни разу не смогла победить: две ничьи с «Уралом» и еще одна — с «Араратом-Арменией». Есть вопросы и к игре «Зенита» на стандартах: два из трех пропущенных мячей пришли после подач соперников со штрафных.

В финальном матче сборов сине-бело-голубые еще и долго не могли забить — новички «Локомотива» Дзюба и Смольников, наблюдавшие за игрой бывших одноклубников, вряд ли остались впечатлены их реализацией. Только неожиданный удар Кассьерры из-за штрафной на 71-й минуте позволил «Зениту» уйти от поражения.

Сборы в ОАЭ для сине-бело-голубых завершены, но в ближайшую пятницу они проведут еще одну товарищескую встречу — в Иране с местным «Сепаханом». А уже на следующей неделе «Зенит» возобновляет сезон кубковым матчем в Ульяновске.