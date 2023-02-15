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Соперников ЦСКА и «Зенита» удаляют чаще всех, у «Спартака» — больше всего карточек в истории

Гоша Чернов
Корреспондент
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Фото Александр Федоров, «СЭ»
Вторая часть статистического исследования «СЭ».

Влияние ВАР

В недавнем исследовании пенальти мы отмечали заметное увеличение их числа после появления в РПЛ видеоарбитров летом 2019 года. Ситуация с удалениями аналогична. С сезона-2019/20 главные судьи получили возможность после просмотра повторов предъявлять красные карточки, и их число выросло. До 2019 года в среднем за чемпионат арбитры показывали около 50 красных карточек, после введения ВАР — намного больше.

Количество красных карточек в РПЛ за сезон.

В текущем сезоне тенденция сохраняется: если темп останется прежним, то число удалений по итогам 30 туров будет примерно равно 70. До эры ВАР лишь в двух чемпионатах России количество красных карточек было выше, причем один из них — удлиненный сезон-2011/12 с 44 турами. Впрочем, до рекорда позапрошлого чемпионата нынешний сезон вряд ли дотянет.

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«Спартак» — лидер по предупреждениям

Логично, что наибольшее число желтых карточек за всю историю чемпионатов должно быть у клуба, участвовавшего в каждом сезоне. Таких в России три — «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА, а среди всех лидируют по предупреждениям красно-белые. Они же находятся на первом месте и по совокупному числу карточек — 1988, хотя идущий следом «Локомотив» не так уж далеко — 1950. В таблице предупреждений эти клубы тоже рядом.

Общее число предупреждений в чемпионатах России.

Конечно, эта таблица искажает суть — чем больше у тебя матчей, тем выше шанс на первое место по предупреждениям. В пересчете на среднее число желтых карточек за игру «Спартак» был бы на 25-м месте в лиге, а «Локомотив» — на 29-м.

«Сибирь» провела в элите лишь один сезон-2010, зато захватила первое место по числу предупреждений в среднем за матч (2,67). На втором месте нижегородская «Волга» (2,59), которая еще и удерживает рекорд по предупреждениям за сезон — 119 за растянутый переходный чемпионат-2011/12.

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Гацкан и Шемберас — самые грубые

Только один футболист в истории ЧР получил трехзначное количество предупреждений — экс-опорник «Рубина», «Ростова» и «Крыльев Советов» Александр Гацкан. Он же лидирует по общему числу карточек, хотя даже не находится в топ-30 по количеству матчей в РПЛ. Но до рекорда лиги по удалениям молдаванин не добрался — его удерживает экс-полузащитник «Динамо» и ЦСКА Дейвидас Шемберас.

Игроки, которых чаще всего удаляли в матчах чемпионата России.

Литовский хавбек еще и лидирует в лиге по числу матчей среди иностранцев, но даже с учетом этой ремарки 11 удалений — это мощно. Хотя статистика бывшего полузащитника «Краснодара» Шарля Каборе выглядит даже круче: если Шемберас в среднем удалялся каждые 33 матча, то африканец — раз в 23 матча. Среди тех, кто провел в ЧР минимум 100 игр, чаще удалялся только экс-хавбек «Амкара» Фегор Огуде — 17,8 матча на каждую красную карточку.

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«Динамо» — лидер по удалениям

Рекорд лиги по числу удалений за сезон — у «Ростова»: в полуторагодичном сезоне-2011/12 желто-синие получили 12 красных карточек. У стандартных чемпионатов из 30 туров два «чемпиона»: «Локомотив» — 2010 и «Алания» — 2012/13 (по 10 удалений).

Общее число удалений в чемпионатах России.

Ну а за всю историю российских чемпионатов больше всего красных карточек нахватали футболисты «Динамо» — 113 штук. Бело-голубые пропустили один сезон, но это не помешало им стать первыми в этой таблице. Чуть позади расположился «Локомотив» со 112 удалениями. «Ростов» уже отметил в этом сезоне неприятный трехзначный юбилей, а «Спартак» наверняка сделает это позже.

Недисциплинированная «Алания»

В пересчете на среднее количество красных карточек за игру или за сезон «Динамо» тоже в топе — 11-я строчка. Любопытно, что на первых трех местах здесь «Тамбов» и две нижегородские команды — давно расформированная «Волга» (6,67 удаления за сезон) и действующий участник РПЛ «Нижний Новгород» (5). А если ограничить выборку клубами, которые провели в элите минимум 16 сезонов, то таблицу возглавит «Алания».

Среднее число удалений в чемпионатах России (минимум 16 сезонов).

Достаточно неожиданно видеть «Динамо» и «Локомотив» в тройке грубиянов. «Спартак» примерно посередине, а у «Зенита» и ЦСКА — меньше трех красных карточек за чемпионат. Выходит, бело-голубые и красно-зеленые в среднем за сезон получают на одно удаление больше, чем армейцы и петербуржцы.

Занятная деталь: игроки «Зенита» после перехода на систему «осень-весна» ни разу не получали больше четырех красных карточек за чемпионат. Все, кто провел хотя бы три сезона в элите за это время, преодолевали этот порог минимум один раз.

Чужие красные карточки

Еще интереснее взглянуть на статистику удалений противников. В исследовании пенальти мы выявили, что ЦСКА чаще всех в истории лиги исполняет 11-метровые. Но, как выясняется, армейцы еще и лидируют по числу красных карточек у команд-соперниц.

Общее и среднесезонное число удалений соперников клубов РПЛ.

В пересчете на удаления оппонентов за сезон лидер неожиданный — «Енисей». Красноярцы провели в элите лишь один год, но за 30 туров их соперников выгоняли с поля пять раз. На втором и третьем месте «Сочи» (4,75 удаления за чемпионат) и «Волга» (4,67), а замыкают пятерку старожилы — «Зенит» (4,25) и ЦСКА (4,16). «Спартак» — лишь на 14-м месте в истории (3,48).

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Армейцы и петербуржцы удаляются в полтора раза реже соперников

Теперь вы знаете, кто чаще всего получает красные карточки или численное большинство. Но давайте сравним эти цифры и поделим число удалений соперников на число своих удалений. Чтобы выборка была нагляднее, отсечем те клубы, что провели в чемпионате России меньше половины сезонов.

Соотношение своих удалений в ЧР к удалениям соперника (минимум 16 сезонов).

Сразу отметим низкое место «Локомотива». Игроки 15-кратных призеров ЧР видели перед собой красный свет чаще, чем их соперники, пусть разница и минимальна. А на первых двух местах идут «Зенит» и ЦСКА — игроков этих клубов удаляют в полтора раза реже их противников. Отметим, что еще пять лет назад у армейцев соотношение удалений было ближе к двойке, но в последние сезоны игроки ЦСКА получают красные карточки приблизительно так же часто, как и соперники.

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ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
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Спартак – Урал
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 - : -
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