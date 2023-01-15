«Придем мы в Азию, а нам вдруг скажут: «Ребят, а мы вас тут не ждем». Интервью президента «Урала»

Президент «Урала» Григорий Иванов подвел итоги первой части сезона и порассуждал о реформах в нашем футболе.

— Как оцените первую часть сезона для вашей команды?

— Если полностью проанализировать все 17 туров, то, пожалуй, на троечку. Может, чуть повыше. Но тут надо разделять. Отрезок до Гончаренко и после его прихода. За первый этап мы заслужили жирный кол! Неважно играли. В отдельных встречах удавалось показывать неплохой футбол, но постоянно теряли очки. А после приглашения Виктора Михайловича все, конечно, поменялось кардинальным образом. Здесь похвала вполне уместна.

— Кем из новичков особенно довольны? Стал ли состав сильнее или слабее по сравнению с прошлым сезоном?

— Я бы не хотел сейчас кого-то выделять. Это неправильно. Играет же вся команда. Стали ли мы сильнее? По сравнению с началом чемпионата, пожалуй, да. По ходу чемпионата удалось укрепить отдельные позиции. Хотя и перед стартом сезона взяли футболистов, которые сейчас играют в составе. Эмерсон, Каштанов. В целом, считаю, этот «Урал» посильнее той команды, которая была у нас в прошлом сезоне.

— Устраивает ли работа судей? ВАР?

— Болельщики же не зря кричат, что ВАР — убийца футбола. Я не раз высказывался на эту тему. Готов повторить. Каждый человек имеет право на ошибку. Футболисты же порой не попадают в ворота с двух метров, не забивают пенальти. Так и судья может принять неверное решение. Бывает... А сейчас у нас игра останавливается каждые 10 минут, и судьи идут к монитору. Вроде и так все понятно, а они смотрят, сверяются. Вот играли с «Торпедо». Я сразу понял, что пенальти. А арбитр слушает, смотрит, слушает, смотрит. Холодина! Ребята замерзают уже. А они так долго решение принять не могут... Все это замедляет наш футбол. В общем, я всегда был, есть и буду против ВАР!

Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Нужны ли РПЛ какие-то организационные изменения (увеличивать или сокращать число команд, вводить плей-офф, возвращаться на систему «весна — осень», переходить в азиатскую конфедерацию и т. д.)?

— Что касается азиатской конфедерации, то это вопрос РФС. Понятно, что надо играть на международном уровне. Но есть и другие нюансы. Причем очень много.

— Какие?

— А ждут ли нас там — в Азии? Решение же принимает ФИФА. Ну выйдем мы из УЕФА, а если нам не разрешат играть в Азии? Никто гарантий не дает. Придем мы в Азию, а нам скажут: «Ребят, а мы вам не допускаем...» Сложный момент. Сейчас создана рабочая группа. Понятно, что надо двигаться как-то, но... Рано или поздно все это закончится. Я все-таки склоняюсь к тому, что нам в Азию не надо. Мы ориентированы на Европу, там собраны все сильнейшие клубы.

— Что тогда нужно менять в нашем футболе?

— Что касается реформ РПЛ, я неоднократно говорил, что надо расширять лигу. Хотя бы до 18 команд. Это обязательно. Мне возразят, что не хватит клубов. Как это не хватит? Посмотрите, какая рубка идет в первой лиге — «Рубин», «Балтика», «Алания», «Енисей». А так у нас шесть команд в Москве. У них, получается, на 10 выездов меньше, чем у нас. Разве я не прав?

— Как оцените новый формат проведения Кубка России?

— С коммерческой точки зрения это интересно. Да и нам надо в нынешних условиях больше играть. Посмотрим, что будет дальше. Пока мне этот формат нравится, хотя изначально скептически к нему относился.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

— Три открытия и три разочарования первой части сезона.

— Опять же не хочу переходить на личности. Радует, что появляются молодые футболисты. Это самое главное. Кто-то прогрессирует. Тот же Пиняев. Но я боюсь кого-то забыть.

— За кого болели на ЧМ?

— Сначала желал успеха сборной Сербии. Ну и хотел, чтобы перед завершением карьеры Месси все-таки выиграл чемпионат мира. Он это заслужил своей карьерой!