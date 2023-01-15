«Придем мы в Азию, а нам вдруг скажут: «Ребят, а мы вас тут не ждем». Интервью президента «Урала»
— Как оцените первую часть сезона для вашей команды?
— Если полностью проанализировать все 17 туров, то, пожалуй, на троечку. Может, чуть повыше. Но тут надо разделять. Отрезок до Гончаренко и после его прихода. За первый этап мы заслужили жирный кол! Неважно играли. В отдельных встречах удавалось показывать неплохой футбол, но постоянно теряли очки. А после приглашения Виктора Михайловича все, конечно, поменялось кардинальным образом. Здесь похвала вполне уместна.
— Кем из новичков особенно довольны? Стал ли состав сильнее или слабее по сравнению с прошлым сезоном?
— Я бы не хотел сейчас кого-то выделять. Это неправильно. Играет же вся команда. Стали ли мы сильнее? По сравнению с началом чемпионата, пожалуй, да. По ходу чемпионата удалось укрепить отдельные позиции. Хотя и перед стартом сезона взяли футболистов, которые сейчас играют в составе. Эмерсон, Каштанов. В целом, считаю, этот «Урал» посильнее той команды, которая была у нас в прошлом сезоне.
— Устраивает ли работа судей? ВАР?
— Болельщики же не зря кричат, что ВАР — убийца футбола. Я не раз высказывался на эту тему. Готов повторить. Каждый человек имеет право на ошибку. Футболисты же порой не попадают в ворота с двух метров, не забивают пенальти. Так и судья может принять неверное решение. Бывает... А сейчас у нас игра останавливается каждые 10 минут, и судьи идут к монитору. Вроде и так все понятно, а они смотрят, сверяются. Вот играли с «Торпедо». Я сразу понял, что пенальти. А арбитр слушает, смотрит, слушает, смотрит. Холодина! Ребята замерзают уже. А они так долго решение принять не могут... Все это замедляет наш футбол. В общем, я всегда был, есть и буду против ВАР!
— Нужны ли РПЛ какие-то организационные изменения (увеличивать или сокращать число команд, вводить плей-офф, возвращаться на систему «весна — осень», переходить в азиатскую конфедерацию и т. д.)?
— Что касается азиатской конфедерации, то это вопрос РФС. Понятно, что надо играть на международном уровне. Но есть и другие нюансы. Причем очень много.
— Какие?
— А ждут ли нас там — в Азии? Решение же принимает ФИФА. Ну выйдем мы из УЕФА, а если нам не разрешат играть в Азии? Никто гарантий не дает. Придем мы в Азию, а нам скажут: «Ребят, а мы вам не допускаем...» Сложный момент. Сейчас создана рабочая группа. Понятно, что надо двигаться как-то, но... Рано или поздно все это закончится. Я все-таки склоняюсь к тому, что нам в Азию не надо. Мы ориентированы на Европу, там собраны все сильнейшие клубы.
— Что тогда нужно менять в нашем футболе?
— Что касается реформ РПЛ, я неоднократно говорил, что надо расширять лигу. Хотя бы до 18 команд. Это обязательно. Мне возразят, что не хватит клубов. Как это не хватит? Посмотрите, какая рубка идет в первой лиге — «Рубин», «Балтика», «Алания», «Енисей». А так у нас шесть команд в Москве. У них, получается, на 10 выездов меньше, чем у нас. Разве я не прав?
— Как оцените новый формат проведения Кубка России?
— С коммерческой точки зрения это интересно. Да и нам надо в нынешних условиях больше играть. Посмотрим, что будет дальше. Пока мне этот формат нравится, хотя изначально скептически к нему относился.
— Три открытия и три разочарования первой части сезона.
— Опять же не хочу переходить на личности. Радует, что появляются молодые футболисты. Это самое главное. Кто-то прогрессирует. Тот же Пиняев. Но я боюсь кого-то забыть.
— За кого болели на ЧМ?
— Сначала желал успеха сборной Сербии. Ну и хотел, чтобы перед завершением карьеры Месси все-таки выиграл чемпионат мира. Он это заслужил своей карьерой!
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2