Азар может уехать к Роналду, «Краснодар» взял форварда из Словакии, «МЮ» готовится продать семерых игроков
Гайч уйдет из ЦСКА?
Как стало известно «СЭ», Адольфо Гайч может покинуть клуб в ходе зимнего трансферного окна. На нападающего ЦСКА претендуют три аргентинских клуба: «Эстудиантес», «Индепендьенте» и «Аргентинос Хуниорс», которые хотели бы заполучить Адольфо в преддверии важных матчей в кубке Либертадорес. 23-летний футболист играет в ЦСКА с августа 2020 года, его контракт с ЦСКА рассчитан до лета 2025. Трансферная стоимость игрока — 1,8 миллиона евро. В этом сезоне РПЛ он провел 8 матчей, забив 1 гол.
Уткин может уйти из «Ростова»
Агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы полузащитника «Ростова» Даниила Уткина, рассказал «СЭ» о будущем футболиста. «Если летом в «Ростов» поступит какое-то предложение по Даниилу, которое устроит клуб и устроит нас, то мы будем его рассматривать, как минимум. Сегодня «Ростов» борется за самые высокие места в нашем чемпионате. На сегодняшний день Даниил хочет принести пользу своему клубу, где он вырос и сейчас играет. Сегодня он думает о «Ростове». Интерес не равняется предложению. Когда поступит предложение, мы его рассмотрим. Если оно нас устроит, будем думать. Находятся ли клубы, проявляющие интерес к Даниилу в зоне еврокубков? В разных странах по-разному. В некоторых странах — да», — сказал Бердышев «СЭ». 23-летний россиянин выступает за «Ростов» с июля 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 22 матча, забил три гола и отдал девять результативных передач.
«Краснодар» взял Дэвида
Нападающий Мозес Кобнан Дэвид подписал контракт с «Краснодаром», информирует клубная пресс-служба. Срок соглашения с 20-летним нигерийцем — до 30 июня 2026 года. Несколько дней назад стороны достигли принципиального согласия, а в воскресенье, 15 января, были улажены последние формальности. Форвард будет выступать за «быков» под 90-м номером. Согласно сайту Transfermarkt, «Краснодар» заплатил за 20-летнего нападающего словацкому «Железниаре Подбрезова» 1 миллион евро. В нынешнем сезоне чемпионата Словакии Дэвид сыграл в 18 матчах и забил 9 мячей.
Хаджикадунич может перейти в «Ювентус»
По информации «РБ Спорт», защитник «Ростова» Деннис Хаджикадунич может продолжить карьеру в «Ювентусе». Как сообщает источник, 24-летний защитник не вернется в Россию после окончании аренды в «Мальме», воспользовавшись правилом ФИФА о приостановлении контрактов легионеров с российскими клубами. Соглашение Хаджикадунича с «Ростовом» действует до лета 2023. Одним из претендентов на боснийца является «Ювентус». Сообщается, что итальянский клуб может взять футболиста в аренду на полгода. В нынешнем сезоне Хаджикадунич провел за «Мальме» 12 матчей и не отметился результативными действиями.
Стали известны условия трансфера Шомуродова в «Торино»
По информации Tuttosport, «Торино» хочет арендовать нападающего Элдора Шомуродова у «Ромы». За аренду 27-летнего нападающего до конца сезона «Торино» предлагает 1 миллион евро с последующим правом выкупа за 12 миллионов. «Рома» рассчитывает на сделку с обязательным правом выкупа, поскольку Шомуродов не входит в планы главного тренера римлян Жозе Моуринью. В сезоне-2022/23 узбекский нападающий принял участие в 8 матчах «Ромы», провел на поле в сумме 151 минуту и забил 1 гол.
Азар может уехать в Саудовскую Аравию
«Реал» уступил «Барселоне» в финале Суперкубка Испании, но для Эдена Азара, не сыгравшего ни минуты, эта поездка может оказаться полезной. El Chiringuito сообщает, что бельгиец побывал в офисе «Аль-Насра», куда недавно перешел Криштиану Роналду, и пообщался с главным тренером Руди Гарсией. Пока о конкретных переговоров новостей есть, но намек понятен — кажется, большая карьера Азара близится к официальному завершению.
«МЮ» могут покинуть 7 игроков
По информации AS, уже летом «Манчестер Юнайтед» готов расстаться с семью игроками, чтобы обеспечить себе возможность провести качественное усиление летом. The Mirror сообщает, что в список на продажу попали Харри Магуайр, Аарон Ван-Биссака, Фред, Донни ван де Бек, Фил Джонс, Скотт Мактоминай и Факундо Пельистри.
«Барса» и «Интер» готовят обмен
По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, «Барселона» предложила «Интеру» произвести обмен полузащитниками — в Милан отправится 26-летний Франк Кессье, а в обратном направлении — 30-летний Марсело Брозович. «Барса» все еще находится в поисках потенциальной замены Серхио Бускетсу, ну а Кессье после переезда из «Милана» пока не смог освоиться в Испании.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2