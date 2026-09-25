Дзюба «Спартаку» сейчас не нужен. И он не Тихонов, чтобы звать его для красивого окончания карьеры

Игорь Рабинер — о возможном возвращении Артема в «Спартак».

В полночь 25 сентября закрылось окно в РПЛ и для свободных агентов. Артем Дзюба как минимум на полгода — без клуба. По словам его представителя Леонида Гольдмана, был вариант со «Спартаком», но его заблокировал Франсис Кахигао.

Думаю, что в глазах фанатов красно-белых спортивный директор этим только набрал вистов.

Ну а если серьезно, то при текущей форме Угальде и после приобретения Даку, который спустя время обязательно освоится и подстроится под стиль, никакого футбольного смысла в приглашении Артема не было. Ни на какой прессинг и вообще оборонительную работу Дзюба сейчас не способен, а это — неотъемлемая часть игры Карседо и вообще требований современного футбола.

А для раздевалки и коллектива, атмосферы в нем... Это палка о двух концах. И вы это прекрасно знаете. Знает и Карседо, который в 2012 году был помощником у одного специалиста, названного Артемом тренеришкой.

Артем Дзюба и Унаи Эмери. Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Год назад Александр Кокорин, также сейчас оставшийся без клуба, во время нашего разговора на Кипре ответил на мой вопрос о гипотетическом возвращении в РПЛ по смыслу так: вряд ли, потому что куда я захочу — туда меня уже не позовут, а куда, может быть, захотят меня — туда не готов ехать я.

Та же ситуация, думаю, и с Дзюбой. В его возрасте по городам за небольшие деньги, уже прилично заработав, мотаться неохота — лучше закончить и открыть новую страницу.

Дзюба сделал для нашего футбола очень много и в конечном счете останется в нем одним из главных действующих лиц сборной на ЧМ-2018.

Но в «Спартаке» ему сейчас, уверен, делать нечего. И он для клуба, давайте объективно, — далеко не Андрей Тихонов, чтобы приглашать его красиво закончить карьеру.

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