Дзюба «Спартаку» сейчас не нужен. И он не Тихонов, чтобы звать его для красивого окончания карьеры
В полночь 25 сентября закрылось окно в РПЛ и для свободных агентов. Артем Дзюба как минимум на полгода — без клуба. По словам его представителя Леонида Гольдмана, был вариант со «Спартаком», но его заблокировал Франсис Кахигао.
Думаю, что в глазах фанатов красно-белых спортивный директор этим только набрал вистов.
Ну а если серьезно, то при текущей форме Угальде и после приобретения Даку, который спустя время обязательно освоится и подстроится под стиль, никакого футбольного смысла в приглашении Артема не было. Ни на какой прессинг и вообще оборонительную работу Дзюба сейчас не способен, а это — неотъемлемая часть игры Карседо и вообще требований современного футбола.
А для раздевалки и коллектива, атмосферы в нем... Это палка о двух концах. И вы это прекрасно знаете. Знает и Карседо, который в 2012 году был помощником у одного специалиста, названного Артемом тренеришкой.
Год назад Александр Кокорин, также сейчас оставшийся без клуба, во время нашего разговора на Кипре ответил на мой вопрос о гипотетическом возвращении в РПЛ по смыслу так: вряд ли, потому что куда я захочу — туда меня уже не позовут, а куда, может быть, захотят меня — туда не готов ехать я.
Та же ситуация, думаю, и с Дзюбой. В его возрасте по городам за небольшие деньги, уже прилично заработав, мотаться неохота — лучше закончить и открыть новую страницу.
Дзюба сделал для нашего футбола очень много и в конечном счете останется в нем одним из главных действующих лиц сборной на ЧМ-2018.
Но в «Спартаке» ему сейчас, уверен, делать нечего. И он для клуба, давайте объективно, — далеко не Андрей Тихонов, чтобы приглашать его красиво закончить карьеру.
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«Спартак» — третий фаворит РПЛ после девяти туров. На победу москвичей в турнире в букмекерской компании FONBET можно поставить с коэффициентом 4.50. Наилучшие шансы на успех у «Зенита» (2.30), следом идет «Краснодар» (4.00). В топ-5 также вошли ЦСКА и московское «Динамо» (по 9.00).
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1