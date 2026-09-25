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Агент Дзюбы рассказал о срыве возвращения игрока в Спартак: почему нападающий не нужен клубу — мнение Рабинера

Дзюба «Спартаку» сейчас не нужен. И он не Тихонов, чтобы звать его для красивого окончания карьеры

Игорь Рабинер
Обозреватель
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Игорь Рабинер — о возможном возвращении Артема в «Спартак».

В полночь 25 сентября закрылось окно в РПЛ и для свободных агентов. Артем Дзюба как минимум на полгода — без клуба. По словам его представителя Леонида Гольдмана, был вариант со «Спартаком», но его заблокировал Франсис Кахигао.

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Думаю, что в глазах фанатов красно-белых спортивный директор этим только набрал вистов.

Ну а если серьезно, то при текущей форме Угальде и после приобретения Даку, который спустя время обязательно освоится и подстроится под стиль, никакого футбольного смысла в приглашении Артема не было. Ни на какой прессинг и вообще оборонительную работу Дзюба сейчас не способен, а это — неотъемлемая часть игры Карседо и вообще требований современного футбола.

А для раздевалки и коллектива, атмосферы в нем... Это палка о двух концах. И вы это прекрасно знаете. Знает и Карседо, который в 2012 году был помощником у одного специалиста, названного Артемом тренеришкой.

Артем Дзюба и Унаи Эмери.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Год назад Александр Кокорин, также сейчас оставшийся без клуба, во время нашего разговора на Кипре ответил на мой вопрос о гипотетическом возвращении в РПЛ по смыслу так: вряд ли, потому что куда я захочу — туда меня уже не позовут, а куда, может быть, захотят меня — туда не готов ехать я.

Та же ситуация, думаю, и с Дзюбой. В его возрасте по городам за небольшие деньги, уже прилично заработав, мотаться неохота — лучше закончить и открыть новую страницу.

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Дзюба сделал для нашего футбола очень много и в конечном счете останется в нем одним из главных действующих лиц сборной на ЧМ-2018.

Но в «Спартаке» ему сейчас, уверен, делать нечего. И он для клуба, давайте объективно, — далеко не Андрей Тихонов, чтобы приглашать его красиво закончить карьеру.

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«Спартак» — третий фаворит РПЛ после девяти туров. На победу москвичей в турнире в букмекерской компании FONBET можно поставить с коэффициентом 4.50. Наилучшие шансы на успех у «Зенита» (2.30), следом идет «Краснодар» (4.00). В топ-5 также вошли ЦСКА и московское «Динамо» (по 9.00).

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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