По-прежнему сохраняется неясность вокруг возможного состава судейской бригады, которую назначат на игру года в Санкт-Петербурге

Если судить по назначениям на матчи ближайшего тура, из числа кандидатов на судейство игры сине-бело-голубых с красно-белыми точно выбыл Сергей Иванов. Он будет работать на матче «Зенит» — «Динамо» и не может обслуживать встречи зенитовцев два тура подряд.

В роли арбитров в воскресенье выйдут на поле Владимир Москалев, Николай Волошин и Алексей Сухой. Думаю, и их нужно исключить из списка претендентов. Потому что, как правило, в таких случаях их берегут — либо вообще не назначают, либо отправляют в московский ВАР-центр.

Именно так поступили с Виталием Мешковым и Сергеем Карасевым. Правда, в их случае свою роль сыграло и то, что в четверг оба работают в Лиге Европы.

Тем не менее сегодня именно этих рефери в кулуарах называют основными кандидатами на обслуживание матча года. Карасев — москвич, но для судьи ФИФА могут сделать исключение. Предположительно, ясность наступит к вечеру воскресенья.

Сохраняется вариант с Павлом Кукуяном, который в начале октября судил игру «Спартак» — «Зенит» (1:1). Но он еще полностью не вылечился от коронавируса.

Кукуян пока вообще не получает назначений. Без работы остался и Евгений Кукуляк, к которому были претензии по качеству судейства матча «Ростов» — «Уфа» (0:1), в ходе которого он не удалил вратаря хозяев Егора Бабурина и полузащитника Матиаса Норманна. Только в качестве резервного его включают в состав бригад Евгения Турбина.

В премьер-лиге дебютирует 36-летний рефери из Санкт-Петербурга Иван Сиденков. Лицензия для работы с видеоассистентами у него давно, но Виктор Кашшаи лишь сейчас дал ему назначение.

Полный список судей и инспекторов матчей 18-го тура выглядит так:

«Химки» — «Арсенал» — Сиденков, Жвакин, Березнов, резервный Турбин, ВАР С.С.Лапочкин, АВАР Болотенков, инспектор Эрзиманов;

«Ротор» — «Уфа» — Казарцев, Березнев, Абусуев, резервный Низовцев, ВАР Васильев, АВАР Калугин, инспектор Синер;

«Сочи» — «Спартак» — Панин, Милюченко, Хатуев, резервный Галимов, ВАР Любимов, АВАР Усачев, инспектор Енютин;

«Зенит» — «Динамо» — С.Иванов, Петросян, Мухтаров, резервный Жабченко, ВАР Амелин, АВАР Стипиди, инспектор Мартынов;

«Тамбов» — «Рубин» — К.Левников, Воронцов, Кобзев, резервный Буланов, ВАР А.Матюнин, АВАР Аверьянов, инспектор Колобаев;

«Краснодар» — «Локомотив» — Москалев, Кудрявцев, Богданов, резервный Фролов, ВАР Шадыханов, АВАР Лунев, инспектор Зуев;

«Ахмат» — «Ростов» — Волошин, Чельцов, Шаламберидзе, резервный Кошко, ВАР Мешков, АВАР Демешко, инспектор Н.Иванов;

ЦСКА — «Урал» — Сухой, Веретешкин, Мурашов, резервный Чебан, ВАР Карасев, АВАР Д.Сафьян, инспектор Куличенков.