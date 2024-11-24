Орлов раскритиковал Соболева и похвалил «Спартак»

Комментатор Геннадий Орлов — о яркой победе «Спартака», осечке «Краснодара» и лидерстве «Зенита».

— Дерби «Спартак» — «Локомотив» — настоящий праздник голов. Зрители получили удовольствие. Нужно признать, что Станкович выстроил игру красно-белых в атаке. А вот в обороне... Как были проблемы, так и остались. Что и показало начало второго тайма. Но счет на табло. Спартаковцы превзошли железнодорожников в настрое. Вышли на поле с диким желанием победить! С горящими глазами! Потому и превосходили подопечных Галактионова в движении, до перерыва забили аж три мяча.

«Локо» мне показался каким-то поблекшим. Но мы, в принципе, и предполагали, что молодая команда не застрахована от спадов. Нестабильность. Явно не лучший матч в исполнении Батракова, которого много хвалили.

Виртуозная игра Угальде? Он в принципе вышел на определенный уровень, адаптировался. В субботу ему, возможно, немного повезло. Но четыре мяча в одной встрече дорогого стоит! Да еще и передачу голевую отдал. Рад за него! Хорошее приобретение москвичей.

«Краснодар» не смог одолеть «Химки». Перерыв на игры сборных отрицательно сказался на команде Мусаева. Длительные перелеты... Тот же Кордоба сегодня не смог показать все, на что он способен. Пенальти в ворота «быков»? Не берусь судить, надо еще пересмотреть повторы. Но раз арбитры так решили, то, видимо, основания были. Повторюсь, против «Химок» мы увидели какой-то другой «Краснодар». Как будто душу из футболистов вытащили... Ну не хватило им запала, задора, страсти. Той страсти, с которой «Спартак» вышел на дерби против «Локомотива». А на выходе — южане потеряли очень важные очки.

Чем воспользовалась команда Сергея Семака, выйдя на первое место. Хотя победа-то в Оренбурге — трудная. Может быть, это прозвучит слишком громко, но «Зенит» — мазохисты футбола! Вы понимаете в чем дело... Наверное, тренеры сине-бело-голубых рассчитывали на то, что многое в этой игре решит борьба, единоборства. И поэтому отрядили на острие атаки Соболева...

Борьбы действительно хватало. А точнее — грубости со стороны хозяев! Ну что творил Марин?! Его можно было удалять еще в первом тайме. Он все время специально цеплял футболистов «Зенита». Умышленно! А Карасев почему-то не реагировал. Бедный Педро! Ему порвали лицо! Порвали! Молодого бразильца выключили из игры... Ну как же так?! В кровь разбить лицо... Хозяева устроили за ним настоящую охоту. Да и не только за ним. В момент приема мяча — сразу удар по ноге. Моментальный фол! Такая вот тактика. Коваленко в итоге удалили. Он слишком хотел проявить себя против своей бывшей команды. А в итоге подвел «Оренбург».

При этом хозяевам нужно отдать должное. Они были близки к тому, чтобы набрать очко в матче против чемпиона страны. Воспользовались просчетами тренерского штаба сине-бело-голубых. И вот тут мы опять подходим к фигуре Соболева...

В запасе остались Кассьерра и Лусиано, а с первых минут играл россиянин. Сколько голов Соболев забил в этом сезоне в РПЛ? Сколько передач отдал? Мы не берем Кубок, а говорим только о чемпионате. 0+0! Ни-че-го. Так за какие же заслуги он играет с первых минут? Семак рассчитывал, что Александр будет бороться, цепляться за мяч... Но, извините. Так играют на первенстве завода или водокачки! Современный футбол — быстрый, скоростной! И атаки надо строить не на каких-то скидках мяча... Это все уже устарело! Ну сравните Соболева с Угальде. Он же невысокий, а забил четыре!

Все вокруг недоумевают: зачем взяли в «Зенит» Соболева. Вот, правда! Я еще ни от одного специалиста футбольного не слышал, что этот нападающий поможет питерцам. Ни от одного!

И вы же видели, как ожила игра сине-бело-голубых с выходом на замену Кассьерры и Лусиано. Они техничнее, умнее Соболева по-футбольному. Я просто не могу понять логики. Но ведь колумбиец и аргентинец забили по шесть! А играет Соболев. Чудеса...

Поэтому я и говорю — мазохизм. Сами себя испытают. Победы добились лишь на 96-й минуте. А если бы Лусиано и Кассьерра играли с первых минут? Они бы до перерыва все вопросы сняли. Результат надо делать сразу!

Пожалейте болельщиков! Спасибо Ерохину. Он выступил джокером. Но зачем до этого доводить-то? Человек с нулем в графе «голы и передачи» получает место в составе... Ну я не знаю. Семак же сам черный ходит возле поля. Не может понять, почему так много потерь мяча... Как будто кто-то заставляет Сергея Богданыча обязательно делать ставку на экс-форварда «Спартака». Ну ему не хватает скорости, не бежит он навстречу мячу, ждет все время.

Мне запомнился один эпизод. Вернувшийся в строй Глушенков покатил мяч за спины защитникам хозяев. А Соболев стоит на месте! Разный футбольный интеллект. Увы...

Мне болельщики звонят и спрашивают: за какие заслуги Соболев попадает в старт? Не могу им ответить. Нет объяснения.