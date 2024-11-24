«Спартак» разучился побеждать скучно! Его эмоций и мощи не хватает грандам РПЛ — в том числе «Зениту»
И все-таки «Спартак» уникален.
Только он может вонзить три гола к перерыву одному из лидеров, чуть все не испортить во втором тайме, собраться и снова обеспечить разгром.
Только в этом клубе форвард, которого весной многие списали (а спортивного директора, работавшего над его трансфером, уволили), оформляет 4+1 и становится лучшим бомбардиром.
Только здесь главного тренера критикуют за каждое решение, но именно он стабилизирует команду во время турбулентности и приближается к лидерам, несмотря на сложный календарь.
Дерби с «Локомотивом» — тот случай, когда у «Спартака» абсолютно все получалось, а все в клубе сработали, как нужно:
Медицинский штаб, успевший восстановить Срджана Бабича и не допустивший появления связки Абена-Дуарте в центре обороны.
Деян Станкович, который учитывает ошибки, минимизирует эксперименты с составом и в режиме реального времени безупречно реагирует на перекосы в игре.
Игроки, с первых секунд несущиеся в прессинг и стыки, что вынуждает соперника начинать дерби под максимальным давлением.
Наконец, Манфред Угальде, который выдал лучший индивидуальный перфоманс сезона — и, вероятно, всей карьеры. Если «Спартак» планирует заработать на продаже костариканца, достаточно прикрепить к профайлу игрока только нарезку матча с «Локо». Где каждое результативное действие — лучшее доказательство: на поле этот парень умеет все.
Включиться во время розыгрыша у чужих ворот, успеть накрыть Лантратова и занести мяч в сетку? Нет проблем.
Отклеиться от Монтеса и в касание замкнуть фланговый навес? Пожалуйста.
Забежать за спины защитникам, но не залезть в офсайд, и эстетично реализовать выход один на один? Вынимайте.
Грамотно открыться во вратарской и оформить покер, а после в касание ассистировать Барко? Поднимайте архивы в попытках вспомнить, кому подобное удавалось раньше.
Единственный отрезок «Спартака», к которому можно придраться, уместился с 55-й по 63-ю минуту. Понятно, что когда уходишь на перерыв при счете 3:0, сложно сохранить мотивацию и не допускать ошибок. Но я все равно не думаю, что на разборе матча Станкович предъявит игрокам из-за потери контроля. Да, это могло стоить победы в дерби, но команда не «поплыла», не отошла назад, упростив игру, а грамотно сбила темп паузами, вернула владение, собралась и добила оппонента. Это важнее восьмиминутного ступора.
На такое способны только ментально сильные топ-клубы — к которым «Спартак», правда, только стремится, но полноценно в эту касту еще не вошел. Ровно по одной причине: даже несмотря на ярчайший разгром и успешную серию (12 очков в 4 последних матчах), невозможно предсказать, как будет выглядеть команда Станковича в следующем туре. А там — выезд к «Краснодару», только лишившемуся лидерства в РПЛ.
Но есть и хорошая новость для Деяна: похожя,е, стабильных претендентов на титул в России просто не осталось.
Тот же «Краснодар» остановился в двух победах от рекордной серии чемпионата (ЦСКА побеждал в 13 матчах подряд) и снова теряет очки: сначала — в Казани, а теперь в Химках.
«Локомотив» проваливает второй большой матч в сезоне. И это неудивительно, учитывая молодость и неопытность состава, а также цели, на которые клуб неожиданно стал претендовать.
ЦСКА играет так, будто и не менял тренера: снова кошмарный второй тайм, голы в концовке и упущенная победа. Причем от «Ростова», который последние две недели работал не только без сборников, но и без главного тренера.
А «Зенит» возвращается на первое место, хотя провел один из своих худших матчей в сезоне. Спасибо Ерохину, который снова вытаскивает команду при живых Кассьерре, Соболеве и Лусиано с Глушенковым. На его счету уже три результативных действия, два из которых — победные. И все это — за 130 минут на поле.
Да, трудовые победы вопреки качеству игры, как в Оренбурге, важны в ментальном плане, но вряд ли доставляют эстетическое удовольствие болельщикам, тренерам и игрокам.
Если красно-белым не хватает стабильности и умения брать свои очки, как у «Зенита», то тому же Питеру — эмоций и игровой мощи, которыми банда Станковича все это компенсирует.
«Спартак» не только нащупал игру, но и разучился побеждать скучно: очки у ЦСКА выгрызает в драках и игре 10 на 9, в следующем туре куражится над «Акроном» и не замечает Артема Дзюбу, а после паузы на сборные устраивает главное шоу — с сюжетом-триллером, семью голами и разгромом «Локо».
Такого драйва не хватает многим в РПЛ — особенно топ-клубам.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|12
|3
|1
|34-7
|39
|
2
|Краснодар
|16
|11
|5
|0
|34-9
|38
|
3
|Локомотив
|16
|11
|1
|4
|32-23
|34
|
4
|Спартак
|16
|9
|4
|3
|30-14
|31
|
5
|Динамо
|15
|9
|3
|3
|31-17
|30
|
6
|ЦСКА
|16
|8
|3
|5
|25-12
|27
|
7
|Рубин
|16
|6
|4
|6
|20-22
|22
|
8
|Ростов
|16
|5
|5
|6
|22-27
|20
|
9
|Акрон
|16
|4
|4
|8
|19-33
|16
|
10
|Пари НН
|15
|4
|3
|8
|15-27
|15
|
11
|Динамо Мх
|15
|3
|6
|6
|9-14
|15
|
12
|Химки
|16
|2
|7
|7
|18-30
|13
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|3
|9
|13-23
|12
|
14
|Факел
|15
|2
|6
|7
|10-23
|12
|
15
|Ахмат
|15
|1
|6
|8
|13-29
|9
|
16
|Оренбург
|16
|1
|5
|10
|16-31
|8
|22.11
|19:00
|
Рубин – Акрон
|3 : 0
|23.11
|12:00
|
Оренбург – Зенит
|0 : 1
|23.11
|14:15
|
ЦСКА – Ростов
|1 : 2
|23.11
|16:30
|
Химки – Краснодар
|2 : 2
|23.11
|18:00
|
Спартак – Локомотив
|5 : 2
|24.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|24.11
|16:30
|
Факел – Динамо
|- : -
|24.11
|19:00
|
Пари НН – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|12
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Бителло
Динамо
|6
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|6
|1
|0
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3