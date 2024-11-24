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Сегодня, 08:00

«Спартак» разучился побеждать скучно! Его эмоций и мощи не хватает грандам РПЛ — в том числе «Зениту»

«Спартак» обыграл «Локомотив» в матче РПЛ
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
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Манфред Угальде в матче РПЛ «Спартак» — «Локомотив» (5:2). 23 ноября 2024.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Угальде — новый король лиги.
Россия. Премьер-лига. 16-й тур
23 нояб, 18:00. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
5:2
Локомотив

И все-таки «Спартак» уникален.

Только он может вонзить три гола к перерыву одному из лидеров, чуть все не испортить во втором тайме, собраться и снова обеспечить разгром.

Только в этом клубе форвард, которого весной многие списали (а спортивного директора, работавшего над его трансфером, уволили), оформляет 4+1 и становится лучшим бомбардиром.

Только здесь главного тренера критикуют за каждое решение, но именно он стабилизирует команду во время турбулентности и приближается к лидерам, несмотря на сложный календарь.

Игроки &laquo;Спартака&raquo; радуются первому голу Манфреда Угальде в&nbsp;матче РПЛ с &laquo;Локомотивом&raquo; (5:2). 23&nbsp;ноября 2024 года.. Станкович провел работу над ошибками, Угальде прибил «Локомотив» покером! У «Спартака» четвертая победа подряд

Дерби с «Локомотивом» — тот случай, когда у «Спартака» абсолютно все получалось, а все в клубе сработали, как нужно:

Медицинский штаб, успевший восстановить Срджана Бабича и не допустивший появления связки Абена-Дуарте в центре обороны.

Деян Станкович, который учитывает ошибки, минимизирует эксперименты с составом и в режиме реального времени безупречно реагирует на перекосы в игре.

Игроки, с первых секунд несущиеся в прессинг и стыки, что вынуждает соперника начинать дерби под максимальным давлением.

Манфред Угальде с футболистами «Спартака».
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Наконец, Манфред Угальде, который выдал лучший индивидуальный перфоманс сезона — и, вероятно, всей карьеры. Если «Спартак» планирует заработать на продаже костариканца, достаточно прикрепить к профайлу игрока только нарезку матча с «Локо». Где каждое результативное действие — лучшее доказательство: на поле этот парень умеет все.

Включиться во время розыгрыша у чужих ворот, успеть накрыть Лантратова и занести мяч в сетку? Нет проблем.

Отклеиться от Монтеса и в касание замкнуть фланговый навес? Пожалуйста.

Забежать за спины защитникам, но не залезть в офсайд, и эстетично реализовать выход один на один? Вынимайте.

Грамотно открыться во вратарской и оформить покер, а после в касание ассистировать Барко? Поднимайте архивы в попытках вспомнить, кому подобное удавалось раньше.

Нападающий &laquo;Спартака&raquo; Манфред Угальде (№ 9) празднует гол с&nbsp;одноклубником Маркиньосом в&nbsp;матче РПЛ с &laquo;Локомотивом&raquo; (5:2). 23&nbsp;ноября 2024 года. У Угальде — первый спартаковский покер в XXI веке. Он лучший бомбардир РПЛ прямо сейчас

Единственный отрезок «Спартака», к которому можно придраться, уместился с 55-й по 63-ю минуту. Понятно, что когда уходишь на перерыв при счете 3:0, сложно сохранить мотивацию и не допускать ошибок. Но я все равно не думаю, что на разборе матча Станкович предъявит игрокам из-за потери контроля. Да, это могло стоить победы в дерби, но команда не «поплыла», не отошла назад, упростив игру, а грамотно сбила темп паузами, вернула владение, собралась и добила оппонента. Это важнее восьмиминутного ступора.

На такое способны только ментально сильные топ-клубы — к которым «Спартак», правда, только стремится, но полноценно в эту касту еще не вошел. Ровно по одной причине: даже несмотря на ярчайший разгром и успешную серию (12 очков в 4 последних матчах), невозможно предсказать, как будет выглядеть команда Станковича в следующем туре. А там — выезд к «Краснодару», только лишившемуся лидерства в РПЛ.

Но есть и хорошая новость для Деяна: похожя,е, стабильных претендентов на титул в России просто не осталось.

Тот же «Краснодар» остановился в двух победах от рекордной серии чемпионата (ЦСКА побеждал в 13 матчах подряд) и снова теряет очки: сначала — в Казани, а теперь в Химках.

Сергей Пиняев и Эсекьель Барко.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Локомотив» проваливает второй большой матч в сезоне. И это неудивительно, учитывая молодость и неопытность состава, а также цели, на которые клуб неожиданно стал претендовать.

ЦСКА играет так, будто и не менял тренера: снова кошмарный второй тайм, голы в концовке и упущенная победа. Причем от «Ростова», который последние две недели работал не только без сборников, но и без главного тренера.

А «Зенит» возвращается на первое место, хотя провел один из своих худших матчей в сезоне. Спасибо Ерохину, который снова вытаскивает команду при живых Кассьерре, Соболеве и Лусиано с Глушенковым. На его счету уже три результативных действия, два из которых — победные. И все это — за 130 минут на поле.

Да, трудовые победы вопреки качеству игры, как в Оренбурге, важны в ментальном плане, но вряд ли доставляют эстетическое удовольствие болельщикам, тренерам и игрокам.

Если красно-белым не хватает стабильности и умения брать свои очки, как у «Зенита», то тому же Питеру — эмоций и игровой мощи, которыми банда Станковича все это компенсирует.

«Спартак» не только нащупал игру, но и разучился побеждать скучно: очки у ЦСКА выгрызает в драках и игре 10 на 9, в следующем туре куражится над «Акроном» и не замечает Артема Дзюбу, а после паузы на сборные устраивает главное шоу — с сюжетом-триллером, семью голами и разгромом «Локо».

Такого драйва не хватает многим в РПЛ — особенно топ-клубам.

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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
13
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
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22.11 19:00
Рубин – Акрон
 3 : 0
23.11 12:00
Оренбург – Зенит
 0 : 1
23.11 14:15
ЦСКА – Ростов
 1 : 2
23.11 16:30
Химки – Краснодар
 2 : 2
23.11 18:00
Спартак – Локомотив
 5 : 2
24.11 14:00
Кр. Советов – Ахмат
 - : -
24.11 16:30
Факел – Динамо
 - : -
24.11 19:00
Пари НН – Динамо Мх
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 12
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 6 1 0
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

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 11 1 3
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