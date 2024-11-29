Агент Сафонов о Федорищеве: «Только пришел и меняет правила игры в российском футболе»

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал заявления губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

«Будет интересно послушать, какие именно факты об агентских группах хочет озвучить Федорищев. Я примерно представляю, о чем пойдет речь. Видимо, при проведении ревизии были найдены какие-то неправильно выплаченные агентские. Но тут тогда вопрос к клубу и его руководителям — они же выплачивали. «Борьба» с агентами у нас ведется уже давно — при Толстых, если помните, тоже были попытки. При этом регламент меняется постоянно», — цитирует Сафонова «ВсеПроСпорт».

Он отметил, за свою деятельность не беспокоится. По его словам, он с 1999 года в агентском бизнесе и исправно платит налоги.

«Что касается Федорищева, пусть предоставят аргументы, ради Бога. А огульно утверждать, что все агенты воруют деньги, судьи берут взятки — неправильно. Опять же — если есть цифры, которые он хочет показать, то это вопросы к руководителям клубов. Если бы это говорил условный Колосков или кто-то еще, давно находящийся в футболе, отношение было бы иным. А тут человек только пришел, решил сразу поменять правила игры, что-то кому-то показать», — добавил Сафонов.

26 ноября глава Самарского региона Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. Ранее Федорищев сообщил, что планирует в понедельник подать заявление в правоохранительные органы по поводу работы футбольных агентов.