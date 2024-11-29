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Агент Сафонов о Федорищеве: «Только пришел и меняет правила игры в российском футболе»

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Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал заявления губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

«Будет интересно послушать, какие именно факты об агентских группах хочет озвучить Федорищев. Я примерно представляю, о чем пойдет речь. Видимо, при проведении ревизии были найдены какие-то неправильно выплаченные агентские. Но тут тогда вопрос к клубу и его руководителям — они же выплачивали. «Борьба» с агентами у нас ведется уже давно — при Толстых, если помните, тоже были попытки. При этом регламент меняется постоянно», — цитирует Сафонова «ВсеПроСпорт».

Он отметил, за свою деятельность не беспокоится. По его словам, он с 1999 года в агентском бизнесе и исправно платит налоги.

«Что касается Федорищева, пусть предоставят аргументы, ради Бога. А огульно утверждать, что все агенты воруют деньги, судьи берут взятки — неправильно. Опять же — если есть цифры, которые он хочет показать, то это вопросы к руководителям клубов. Если бы это говорил условный Колосков или кто-то еще, давно находящийся в футболе, отношение было бы иным. А тут человек только пришел, решил сразу поменять правила игры, что-то кому-то показать», — добавил Сафонов.

26 ноября глава Самарского региона Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола. Ранее Федорищев сообщил, что планирует в понедельник подать заявление в правоохранительные органы по поводу работы футбольных агентов.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Алексей Сафонов
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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Акрон – Оренбург
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Ростов – Пари НН
 - : -
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Локомотив – Химки
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