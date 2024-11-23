Что за развязку устроил «Зенит»! Час играл в большинстве, но еле выгрыз победу в Оренбурге

Тяжелейшие три очка чемпиона.

Возвращение Глушенкова

В последнее время матчи против «Оренбурга» для «Зенита» стали чрезвычайно нервными. Причем проблемы начались внезапно: семь игр подряд сине-бело-голубые побеждали уральцев, а в сентябре 2022-го и вовсе разгромили их 8:0, но потом что-то сломалось. Ничья 2:2, поражение 1:3 и две тяжелейшие минимальные победы дома в этом году — не таких результатов ждали болельщики «Зенита» в матчах с командой, которую хейтеры брезгливо называют «фарм-клубом» петербуржцев.

На этот раз сине-бело-голубые рассчитывали на спокойные три очка, ведь «Оренбург» с первого тура обходится без побед и по разным причинам недосчитался ряда лидеров. А у гостей появилась отличная подпитка в лице Глушенкова — один из лучших бомбардиров лиги наконец-то восстановился после травмы и вышел в стартовом составе. В основе оказались и Соболев, а также пропустивший выезд к «Фенербахче» Клаудиньо. На правом фланге защиты неожиданно появился Эракович, а не Мантуан или Караваев. При этом Вендел вообще не прилетел в Оренбург, а Лусиано и Кассьерра остались в запасе — может быть, из-за искусственного поля.

Удаление Коваленко

Синтетика действительно сказалась на игре. В первом тайме было очень много стыков и фолов, которые тормозили и уродовали матч. Особенно сильно доставалось футболистам «Зенита». В середине тайма Мостовой рухнул на газон после болезненного удара; Педро получил рассечение на щеке от шипов Марина; Алип начинал хромать дважды за тайм; Эракович вообще не дотянул до перерыва — ушел с поля, держась за поясницу.

В позиционной игре у чемпиона мало что получалось как раз потому, что хозяева умело ее разрушали. Впервые что-то внятное «Зенит» смог показать только на исходе получаса, когда Соболев создал момент для Клаудиньо, но тот не попал в створ. А на 34-й минуте бразилец смастерил первый и единственный голевой эпизод тайма: после углового в касание послал мяч в угол, однако Сысуев эффектно выручил «Оренбург».

Однако ключевой момент тайма был другим. За семь минут до перерыва проданный летом в уральский клуб Коваленко получил красную карточку. И если первую желтую можно хоть как-то оправдать — Александр толкнул Глушенкова, пытаясь сорвать атаку, — то второе предупреждение труднообъяснимо. Коваленко срубил Педро достаточно далеко от штрафной, хотя ничем острым там и не пахло. Справедливая вторая желтая для экс-зенитовца.

Автобус Слишковича

До перерыва команда Семака большинство не реализовала, да и рисунок игры толком не поменялся. Но у болельщиков «Зенита» была надежда, что тренерский штаб укажет, как именно играть против десятерых соперников. Однако и Владимир Слишкович в раздевалке явно не молчал — «Оренбург» значительно опустил линию обороны и запарковал классический автобус.

Половину второго тайма тактика хозяев работала идеально. Более того, за этот отрезок «Оренбург» даже мог забить — Адамов не позволил отличиться Марину, а Сидоров после углового послал мяч выше.

А после часа игра стала раскрываться: Клаудиньо, Дуглас Сантос, Глушенков, Лусиано в течение нескольких минут могли открывать счет, но всякий раз мяч отказывался залетать в ворота. Неожиданно в игру на встречных курсах втянулся и «Оренбург»: на 69-й минуте Марин устремился в контратаку и попал в перекладину.

Следом отличный момент получил Педро — не спас даже Сысуев, зато Касимов вынес мяч с линии. Постепенно остыл и «Оренбург», которому открытая игра была совсем не выгодна — хозяева же больше тайма действовали в меньшинстве.

Фантастическая развязка

На 88-й минуте «Зенит» вновь близко подобрался к голу: в результате затяжной атаки Мантуан отправил мяч рядом со штангой. А в добавленное время петербуржцы все-таки добились своего — после феноменального сейва Сысуева Лусиано прошил голкипера «Оренбурга». Однако долгий просмотр повтора судьями определил офсайд у аргентинца, так что «Зениту» пришлось начинать все сначала. А времени уже почти не оставалось.

После такого разочарования трудно взять себя в руки и устроить полноценный финальный штурм. Но сине-бело-голубые сделали это и в первой же атаке сочинили новый гол — на этот раз легальный. Алип навесил с позиции Дугласа, и Ерохин в своем стиле вылетел из толпы и головой принес «Зениту» невероятно трудную и эмоциональную победу!

Эти три очка позволили команде Семака временно обойти «Краснодар». Но куда важнее психологический эффект: петербуржцы даже при тяжелой игре сумели добиться победы.