В «Зените» назвали фантазиями новость об интересе к Садулаеву

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость об интересе сине-бело-голубых к вингеру «Ахмата» Лечи Садулаеву.

«Интересуемся ли мы Лечи Садулаевым? Это фантазии», — сказал Медведев «СЭ».

В текущем сезоне Садулаев провел 18 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.

Денис Сафронов