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Сегодня, 13:55

Борис Ротенберг — о Батракове: «Мы очень гордимся тем, что у нас есть такой футболист»

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Заместитель генерального директора по развитию молодежного футбола «Локомотива» Борис Ротенберг поделился мнением о полузащитнике команды Алексее Батракове.

«Здесь, конечно, огромная заслуга Михаила Михайловича Галактионова (главный тренер московского «Локомотива». — Прим. «СЭ»), который помог Алексею почувствовать себя игроком основной команды. Понятно, что сейчас Батраков является игроком старта, но год назад у нас была ситуация, где Алексей уже тренировался с основной командой, но спускался в молодежную, чтобы получать необходимую игровую практику. Мы очень гордимся тем, что у нас есть такой футболист», — приводит слова Ротенберга пресс-служба «Локомотива».

«Здесь нет такого, что департамент появился и каким-то образом футболист сразу заиграл. Это большая работа всей Академии. Алексей является воспитанником нашего клуба, в системе он очень давно. Здесь нужно поблагодарить всех специалистов, которые с ним работали. Нельзя выделить одного или двух человек, которые помогли ему стать игроком главной команды», — добавил Ротенберг.

Он подчеркнул, важная цель департамента — не только передавать игроков в основную команду, но и чтобы воспитанниками становились лидерами российского футбола.

19-летний россиянин является воспитанником «Локомотива». Его контракт рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 5 миллионов евро.

Источник: ФК «Локомотив»
Алексей Батраков
Борис Ротенберг-младший
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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«Спартак» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 - : -
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 - : -
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
 - : -
1.12 19:30
Краснодар – Спартак
 - : -
2.12 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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Манфред Угальде

Спартак

 12
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 7 1 1
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Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

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