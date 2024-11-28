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Сегодня, 11:45

Нападающий «Факела» Каштанов: «70 процентов зарплаты уходит на ипотеку»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Нападающий «Факела» Алексей Каштанов в интервью «СЭ» рассказал о том, как тратит деньги.

— А как, пробившись из любителей в РПЛ, сделать так, чтобы голову не снесло от личного контракта? Ведь уровень вашего дохода вырос в разы.

— Я знаю цену деньгам. Не покупаю каких-то нереальных вещей, курток и так далее. Самая дорогая штука — борсетка Louis Vuitton, которую мне Эрик Бикфалви привез из Венгрии. Она стоит 60 или 70 тысяч рублей. А в остальном все довольно просто. Сейчас вот в ипотеку влез. 70 процентов зарплаты уходит на нее.

— Ого.

— Ну да. Такой вот период в жизни. Ничего страшного. Живем копейка в копейку. Все-таки первые платежи довольно большие. Поговорили с детьми, объяснили, что вот сейчас у нас такая жизнь. Сын с дочкой нормально отреагировали. У нас с супругой от них секретов нет. Понятно, что уровень дохода тоже вырос. Есть те же премиальные. Но голова у меня точно никуда не улетела! Футбол всегда будет для меня на первом месте. Футбол надо любить больше, чем деньги — и всё будет хорошо, я в это верю.

Алексей Каштанов и&nbsp;Джемал Табидзе в&nbsp;матче РПЛ &laquo;Факел&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo; Махачкала (1:1). «Когда работал в «Пятерочке», весил 115 кг». Каштанов — о «Факеле», Гончаренко и ипотеке

Иван Каштанов
Футбол
ФК Факел (Воронеж)
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Агент Лельчук заявила, что первые ощутимые деньги получила через два года карьеры
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 - : -
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 - : -
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
 - : -
1.12 19:30
Краснодар – Спартак
 - : -
2.12 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 12
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 7 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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