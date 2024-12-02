Орлов восхищен голом Угальде и критикует Клаудиньо.

Комментатор Геннадий Орлов — о победе «Спартака» над «Краснодаром» и поражении «Зенита» от «Крыльев».

Гол Угальде? Так забивает Роналду!

Первое, что хочется сказать по итогам тура: сейчас лидер по игре в РПЛ — «Спартак». В последних матчах красно-белые показывают лучший футбол в лиге. Отставание от «Зенита» — всего пять очков. Так что команда Станковича — претендент на золотые медали. В какой москвичи сейчас игровой форме! Постоянный прессинг, все прекрасно готовы физически. Мобильные, энергичные. «Краснодар» же забуксовал. Пропала какая-то уверенность. «Быкам» не хватило настроя. «Спартак» побеждает за счет страсти, горящих глаз!

А какой гол забил Угальде! Как он обыграл двух защитников? Поймал мяч на подъем после длинной передачи и мягко его убрал так, что два игрока «Краснодара» друг с другом лбами столкнулись. Потрясающее исполнение! Такие голы может забивать Криштиану Роналду. Раньше так действовали Пеле, Марадона. Это высший пилотаж! На таком участке обыграть двух соперников и направить мяч в цель. Невероятно. Наверное, пока это лучший гол сезона. Три касания — и мяч в сетке. Причем когда Угальде ловил этот мяч после заброса из глубины, он уже знал, что будет делать дальше. Решение было в голове. Красота!

А гол Барко? Под таким прессом, давлением разобрался и довел счет до разгромного! Все точно, хладнокровно. Видна работа Станковича. Помните, как красно-белые уступили «Локомотиву» в первом круге? Я тогда их еще пожурил за медлительность. Мол, тяжеловатые. А теперь они быстрее всех в лиге! Прогресс очевиден.

Сергеев обрел себя, а Соболев «Зениту» не помощник

Теперь о сенсации в Питере.

Футболисты «Зенита» — просто академики. Что они себе позволяют? Особо никуда не торопятся. Пропускают три и думают, что обязательно отыграются. Один раз повезло, когда Ерохин забил «Оренбургу». Теперь же — нет. Это игра без души!

Раньше нас приятно удивлял Клаудиньо. Своими решениями, техникой. Но какой у него сейчас брак! И в передачах, и при ударах. Ну хоть раз-то можно попасть по воротам? Увы, так происходит в каждом туре. Значит, в какой-то момент бразилец себя запустил в тренировочном процессе, потерял чувство мяча. Вендел и Глушенков пока не в форме. Они все-таки восстанавливались после повреждений. Это объективные трудности. А Клаудиньо — субъективный случай. Все зависит только от него.

Он приехал сюда как настоящий бразильский игрок, творил чудеса. Но постепенно превратился в среднего, обычного российского футболиста. Что с ним произошло... Печально.

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев. Фото ФК «Крыльев Советов»

А что происходило в защите в матче с «Крыльями»? Второй мяч Сергеева — ошибка Адамова. Зачем же ты так далеко выходишь из ворот? Оказался в полупозиции. Сергееву же надо отдать должное. Браво! Два замечательных мяча. Молодец. Хотя и к обороне сине-бело-голубых хватает вопросов в этих эпизодах. Все как-то безучастно. Ну проиграли в борьбе, скорости — ну и ладно. И так сойдет... А еще один гол? Да, Олейников все исполнил четко, но как же вы ему дали пробить с 16 метров? Беспечность! Другого слова и не подобрать. Надеялись, что отыграются? Не отыгрались.

У Сергея Семака не получается заставить подопечных включаться с первой секунды и держать темп весь матч. Вчера они забили первыми и остановились. И вырисовывается нехорошая тенденция: несильные первые таймы. Ну посмотрите на «Спартак». Подопечные Станковича начинают прессинговать со стартовым свистком и давят всю игру. Идет настоящая драка за мяч! Таков наш российский футбол. На грани фола.

«Зенит» зря отпустил Сергеева? Сложно сказать... Все-таки Иван в какой-то момент опустил здесь руки. Возможно, ему нужен был новый вызов. В «Крыльях» же он не сразу обрел себя, какое-то время все равно понадобилось. Но вот сейчас выходит на свой прежний уровень.

В то же время питерцы приобрели Соболева. Ну вышел он против «Крыльев» на замену... Не помощник он команде Семака, не помощник. Статистика — вещь упрямая. 0 голов. 0 передач. Однако его выпускают на замену раньше, чем Ерохина. Почему? Почему Лусиано опять не попал в старт? Один из самых забивных исполнителей не играет с первых минут... Его опять оставили на закуску? Но было уже поздно. Почему в старте вышел Кассьерра, а не Лусиано? Вопрос Семаку.

У «Зенита» пропали быстрые атаки. Все как-то позиционно. Игроки «Крыльев» успевали перестроиться и перекрыть зоны. В итоге мы видели катание мяча в центре поля. Какие-то подходы. Через фланги мало действовали.

Лидерство питерцев очень зыбкое. «Краснодар» рядом. И «Спартак» представляет реальную угрозу.