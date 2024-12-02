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Невероятный гол Лещука спас «Динамо» в Грозном! Шелия пропустил от коллеги из-за кошмарной ошибки

«Динамо» сыграло вничью с «Ахматом» благодаря голу Лещука
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Николас Маричаль, Вячеслав Грулев и Игорь Лещук радуются голу в матче РПЛ «Динамо» — «Ахмат» (1:1) в Грозном.
Фото ФК «Динамо»
Бело-голубые сыграли с «Ахматом» вничью — 1:1.
Россия. Премьер-лига. 17-й тур
02 дек, 19:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
1:1
Динамо

Тяжело складывается у «Динамо» первая часть сезона. Хотя статистически все выглядело прилично — команда провела лучший первый круг в XXI веке по количеству набранных очков, но лидирующая тройка ушла довольно далеко. А главное, болельщиков не радовало качество игры — все у бело-голубых получалось как-то натужно, без куража, без легкости.

А когда конкуренты давали шансы к себе приблизиться, то подопечные Марцела Лички нелепо их упускали. Скажем, как неделю назад, когда в Воронеже остались без победы на 99-й минуте.

Вот и сейчас «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив» дружно проиграли — отличная возможность приблизиться. Тем более что у «Динамо» встреча с «Ахматом» — 15-й командой лиги, у которой в последних пяти матчах пять поражений. Однако москвичи снова сыграли слабо, обнажив все свои проблемы, которые мы наблюдаем в течение первой половины сезон, — низкие скорости, отсутствие страсти, провалы в обороне, слабая реализация.

Сергей Ташуев и&nbsp;Марцел Личка. «Динамо» и «Ахмат» сыграли вничью. Онлайн-трансляция матча РПЛ

Уткин, конечно, отдал роскошную голевую передачу Самородову, перекинув мяч через защитника с лета и выведя партнера один на один. Но ведь тут и дезорганизация в оборонительных порядках гостей, которые при позиционной атаке умудрились оставить одного Фернандеса против двух оппонентов. И парагвайца отыграли.

И дальше именно «Ахмат» должен был увеличивать счет — в одном эпизоде спас Лещук и при ударе, и при добивании, в другом Самородов из выгоднейшей позиции не попал по мячу.

Лишь на 30-й минуте москвичи наконец придумали первый ответ — Тюкавин головой не попал в створ. И еще два момента у молодого форварда было со «второго этажа», но это никогда не было его сильной стороной. А кроме навесов «Динамо» ничего не могло предложить. Словно никаких других идей у бело-голубых не было. Что для претендента на медали выглядело удивительно.

Аутсайдер смотрелся куда более цельно, чем один из лидеров, лучше понимал, что делать на поле. О самоотдаче и говорить не приходится. Так что динамовцы сохраняли интригу в первую очередь за счет индивидуального мастерства футболистов.

В концовке москвичи навалились, какие-то моменты в штрафной начали возникать, но грозненцы бросались под удары вдвоем-втроем. И упустили победу из-за дикого невезения.

На 5-й добавленной минуте на угловой в штрафную хозяев пришел голкипер «Динамо» Лещук, ему удалось пробить головой, но не слишком удачно — мяч взмыл в воздух «свечкой». Однако Шелия грубо ошибся, пытаясь ликвидировать угрозу, не попал толком по мячу, и тот залетел в ворота. Фантастика.

Обиднейшая потеря двух очков для «Ахмата». «Динамо» же увозит из Грозного ничью, однако к качеству футбола москвичей у болельщиков большие вопросы. Как наверняка и у руководителей. До ухода на зимнюю паузу осталась домашняя встреча с «Химками», после которой первая часть сезона будет тщательно проанализирована.

РПЛ
ФК Ахмат
ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 1 : 0
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 2 : 2
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 4 : 0
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 1 : 3
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 2 : 3
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
 0 : 0
1.12 19:30
Краснодар – Спартак
 0 : 3
2.12 19:00
Ахмат – Динамо
 1 : 1
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 14
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 7
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 8 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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