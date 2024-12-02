Невероятный гол Лещука спас «Динамо» в Грозном! Шелия пропустил от коллеги из-за кошмарной ошибки
Тяжело складывается у «Динамо» первая часть сезона. Хотя статистически все выглядело прилично — команда провела лучший первый круг в XXI веке по количеству набранных очков, но лидирующая тройка ушла довольно далеко. А главное, болельщиков не радовало качество игры — все у бело-голубых получалось как-то натужно, без куража, без легкости.
А когда конкуренты давали шансы к себе приблизиться, то подопечные Марцела Лички нелепо их упускали. Скажем, как неделю назад, когда в Воронеже остались без победы на 99-й минуте.
Вот и сейчас «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив» дружно проиграли — отличная возможность приблизиться. Тем более что у «Динамо» встреча с «Ахматом» — 15-й командой лиги, у которой в последних пяти матчах пять поражений. Однако москвичи снова сыграли слабо, обнажив все свои проблемы, которые мы наблюдаем в течение первой половины сезон, — низкие скорости, отсутствие страсти, провалы в обороне, слабая реализация.
Уткин, конечно, отдал роскошную голевую передачу Самородову, перекинув мяч через защитника с лета и выведя партнера один на один. Но ведь тут и дезорганизация в оборонительных порядках гостей, которые при позиционной атаке умудрились оставить одного Фернандеса против двух оппонентов. И парагвайца отыграли.
И дальше именно «Ахмат» должен был увеличивать счет — в одном эпизоде спас Лещук и при ударе, и при добивании, в другом Самородов из выгоднейшей позиции не попал по мячу.
Лишь на 30-й минуте москвичи наконец придумали первый ответ — Тюкавин головой не попал в створ. И еще два момента у молодого форварда было со «второго этажа», но это никогда не было его сильной стороной. А кроме навесов «Динамо» ничего не могло предложить. Словно никаких других идей у бело-голубых не было. Что для претендента на медали выглядело удивительно.
Аутсайдер смотрелся куда более цельно, чем один из лидеров, лучше понимал, что делать на поле. О самоотдаче и говорить не приходится. Так что динамовцы сохраняли интригу в первую очередь за счет индивидуального мастерства футболистов.
В концовке москвичи навалились, какие-то моменты в штрафной начали возникать, но грозненцы бросались под удары вдвоем-втроем. И упустили победу из-за дикого невезения.
На 5-й добавленной минуте на угловой в штрафную хозяев пришел голкипер «Динамо» Лещук, ему удалось пробить головой, но не слишком удачно — мяч взмыл в воздух «свечкой». Однако Шелия грубо ошибся, пытаясь ликвидировать угрозу, не попал толком по мячу, и тот залетел в ворота. Фантастика.
Обиднейшая потеря двух очков для «Ахмата». «Динамо» же увозит из Грозного ничью, однако к качеству футбола москвичей у болельщиков большие вопросы. Как наверняка и у руководителей. До ухода на зимнюю паузу осталась домашняя встреча с «Химками», после которой первая часть сезона будет тщательно проанализирована.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|12
|3
|2
|36-10
|39
|
2
|Краснодар
|17
|11
|5
|1
|34-12
|38
|
3
|Спартак
|17
|10
|4
|3
|33-14
|34
|
4
|Локомотив
|17
|11
|1
|5
|33-26
|34
|
5
|Динамо
|17
|9
|5
|3
|33-19
|32
|
6
|ЦСКА
|17
|8
|4
|5
|27-14
|28
|
7
|Ростов
|17
|6
|5
|6
|26-27
|23
|
8
|Рубин
|17
|6
|5
|6
|22-24
|23
|
9
|Акрон
|17
|5
|4
|8
|20-33
|19
|
10
|Кр. Советов
|17
|5
|3
|9
|18-26
|18
|
11
|Динамо Мх
|17
|3
|8
|6
|9-14
|17
|
12
|Пари НН
|17
|4
|4
|9
|15-31
|16
|
13
|Химки
|17
|3
|7
|7
|21-31
|16
|
14
|Факел
|17
|2
|8
|7
|11-24
|14
|
15
|Ахмат
|17
|1
|7
|9
|15-32
|10
|
16
|Оренбург
|17
|1
|5
|11
|16-32
|8
|30.11
|14:00
|
Акрон – Оренбург
|1 : 0
|30.11
|16:30
|
ЦСКА – Рубин
|2 : 2
|30.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|4 : 0
|1.12
|14:00
|
Локомотив – Химки
|1 : 3
|1.12
|16:30
|
Зенит – Кр. Советов
|2 : 3
|1.12
|19:00
|
Динамо Мх – Факел
|0 : 0
|1.12
|19:30
|
Краснодар – Спартак
|0 : 3
|2.12
|19:00
|
Ахмат – Динамо
|1 : 1
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|14
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Бителло
Динамо
|7
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|8
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3