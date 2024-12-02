«Спартак» отомстил «Краснодару» и прервал рекордную серию «быков»
Перед этой встречей беспроигрышная серия «быков» со старта чемпионата-2024/25 насчитывала 16 туров. В истории турнира только две команды избегали поражений дольше. В 2005 году «Локомотив» впервые уступил только в 20-й игре, а «Зенит» — 2010 не знал неудач еще дольше — 23 тура. Кстати, серию команды Лучано Спаллетти 14 лет назад тоже прервал «Спартак».
С учетом двух матчей прошлого сезона команда Мурада Мусаева не проигрывала в 18 турах подряд (+13=5-0, мячи 38-11) и была остановлена «Спартаком» на пороге попадания в десятку лучших результатов в истории чемпионатов России. Дольше всех неудач не знал «Локомотив» Юрия Семина и Владимира Эштрекова, результат которого не смог превзойти даже «Зенит» под руководством сначала Анатолия Давыдова, а затем сменившего его Лучано Спаллетти. Также отметка в 20 туров без поражений покорялась «Спартаку» (трижды) и ЦСКА.
В 32-й раз в истории чемпионатов России команде удалось ответить крупной победой на разгром в первом круге. Для «Спартака» нынешний случай оказался всего лишь третьим (и вторым за последний год). В 2010 году красно-белые дома забили три безответных мяча в ворота «Алании», ответив таким образом на гостевую неудачу со счетом 2:5, а в 2023-м обменялись победами с «Крыльями» (0:4, 3:0). Еще трижды соперники успешно мстили москвичам. И если «Динамо» — 2011/12 и «Арсенал» — 2016/17 ответили стандартно, то «Анжи» — 2011/12 повторил счет на том же самом стадионе «Лужники», но во второй части удлиненного чемпионата.
Кстати, «Спартак» совершил три из четырех разгромов «Краснодара» на его поле. Ранее красно-белые крупно побеждали в 2017 и 2022 годах. Еще раз «быков» прибил «Ахмат» (причем с рекордным счетом 5:0). На старой арене — стадионе «Кубань» — южане ничего не могли противопоставить «Локомотиву» и «Крыльям Советов».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|12
|3
|2
|36-10
|39
|
2
|Краснодар
|17
|11
|5
|1
|34-12
|38
|
3
|Спартак
|17
|10
|4
|3
|33-14
|34
|
4
|Локомотив
|17
|11
|1
|5
|33-26
|34
|
5
|Динамо
|16
|9
|4
|3
|32-18
|31
|
6
|ЦСКА
|17
|8
|4
|5
|27-14
|28
|
7
|Ростов
|17
|6
|5
|6
|26-27
|23
|
8
|Рубин
|17
|6
|5
|6
|22-24
|23
|
9
|Акрон
|17
|5
|4
|8
|20-33
|19
|
10
|Кр. Советов
|17
|5
|3
|9
|18-26
|18
|
11
|Динамо Мх
|17
|3
|8
|6
|9-14
|17
|
12
|Пари НН
|17
|4
|4
|9
|15-31
|16
|
13
|Химки
|17
|3
|7
|7
|21-31
|16
|
14
|Факел
|17
|2
|8
|7
|11-24
|14
|
15
|Ахмат
|16
|1
|6
|9
|14-31
|9
|
16
|Оренбург
|17
|1
|5
|11
|16-32
|8
|30.11
|14:00
|
Акрон – Оренбург
|1 : 0
|30.11
|16:30
|
ЦСКА – Рубин
|2 : 2
|30.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|4 : 0
|1.12
|14:00
|
Локомотив – Химки
|1 : 3
|1.12
|16:30
|
Зенит – Кр. Советов
|2 : 3
|1.12
|19:00
|
Динамо Мх – Факел
|0 : 0
|1.12
|19:30
|
Краснодар – Спартак
|0 : 3
|2.12
|19:00
|
Ахмат – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|14
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Бителло
Динамо
|6
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|8
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3