Обозреватель «СЭ» — о пятой подряд победе красно-белых, после которой в РПЛ не осталось команд без поражений.

Урок матча с «Локомотивом» был учтен

5:2 и 3:0 с «Локомотивом» и Краснодаром» — мощно выстрелил «Спартак» в двух последних турах против команд из первой тройки РПЛ, которым оглушительно проиграл в первом круге. А теперь — два разгрома с шестью (!) голами Манфреда Угальде, лишь одним небольшим провальным отрезком (начало второго тайма с «Локо») и извлеченным из того матча уроком и не упущенным ни на секунду контролем над ситуацией в Краснодаре. И, как правильно сказал в телеэфире Даниил Денисов, с предельной интенсивностью, которая была у красно-белых в двух этих встречах.

Причем «Спартаку», по сути, хватило основы — всего две замены, и то в последние десять минут! После пяти побед подряд красно-белые — на третьем месте, опережая «Локомотив» по личным встречам. А «Краснодар» в 17-м туре потерпел первое поражение в чемпионате, закрыв последний ноль в таблице РПЛ.

Важно, что стартовые составы обеих команд получились абсолютно предсказуемыми. Из-за дисквалификации Кристофера Мартинса на месте правой «восьмерки» Даниил Пруцев был безальтернативен, так что оставался, по сути, один вопрос — Алексис Дуарте или Руслан Литвинов в центре обороны рядом со Срджаном Бабичем. Отличная игра южноамериканца с «Локомотивом» наряду с неоднозначной россиянина в Кубке с «Ростовом» предопределили выход Дуарте, оказавшегося одним из главных героев матча.

У «Краснодара» потерь не оказалось вообще, все было ясно от первой до последней фамилии. Чем предсказуемее состав, тем более выстроено все у команды. Вот только ее готовность на определенный момент сезона может быть разной, что обе они вчера наглядно и продемонстрировали. Остается еще одна важнейшая составляющая — лавка, которая должна быть на одной волне с основой и не опускать руки, выпав из нее. Станкович после матча не зря говорил о балансе внутри команды, над которым штаб будет работать зимой. Уверен, это он и имеет в виду. Пока же удается одерживать яркие победы фактически без роли замен, что при возможности пяти перестановок по ходу матча, мягко говоря, непросто.

«Вот форвард, вот настоящий форвард!»

Перетерпев первые десять минут крутого прессинга «Краснодара», «Спартак» провел образцовую большую часть матча. Когда ничего еще не было ясно, феноменальный Угальде дважды все в этом матче и решил.

То, что костариканец сотворил при первом голе, можно охарактеризовать только формулой Юрия Розанова: «Вот форвард, вот настоящий форвард!» Какая обработка первым касанием. Какой уход на противоходе от двух защитников вторым. Какое завершение третьим. Некоторые читатели по аналогии тут же вспомнили легендарный гол Денниса Бергкампа в ворота сборной Аргентины в четвертьфинале ЧМ-1998. Действительно, многое похоже — длинная передача (тогда — от Франка де Бура, теперь — от Дуарте), а дальше — три касания нападающего: обработка, обыгрыш, удар. Разница лишь в том, что голландец все сделал правой ногой, причем пробив «шведкой». Ну и автор голевого паса тогда исполнил его с игры, а теперь — со штрафного. В любом случае — два шедевра.

При втором голе Угальде ведь не только классно, зряче пробил в условиях хаоса и суматохи в краснодарской обороне. Сперва он убежал от Диего Косты у боковой линии, а потом классно катнул мяч на Барко. Затем же, когда у ворот «быков» началось безумие, не выключился и спокойно завершил атаку после передачи Пруцева.

После первого тайма у меня возникло только два вопроса к красно-белым, причем в целом по сезону. Первый — Станковичу: зачем было столько времени мариновать Дуарте даже не в запасе, а вне заявки? Второй — клубу: а вы уверены в том, что правильно сделали, уволив спортивного директора Томаша Амарала, который менее чем за год работы привез Угальде и Эсекиэля Барко? Правда, и Виллиана Жозе с Миенти Абеной тоже, но последнего — по настоянию Станковича. И два лидера атаки за один год — разве этого мало? Не упомянуть о Барко, абсолютно в одиночку (перехват, проход, удар) сделавшем третий гол, тоже нельзя.

Джон Кордоба (слева) против Наиля Умярова в матче «Краснодар» — «Спартак» (0:3). Фото ФК «Спартак»

«Краснодар» провалился не на ровном месте. У него сели батарейки

Разумеется, не только их голы — залог победы красно-белых. «Спартак» выиграл борьбу. «Спартак» выиграл вторые мячи, подборы. «Спартак» после даже не одного, а двух забитых мячей хотел продолжать активную игру, не отпускал ситуацию на поле, не сел в оборону и в итоге не дал грозному сопернику на его поле создать хотя бы один чистый голевой момент. Пара ударов Кордобы головой да Мозес Кобнан, помешавший пробить Федору Смолову, — все, что можно вспомнить. Остальное сожрала спартаковская оборона во главе с блистательным в этот вечер Дуарте.

К перерыву я далеко не был уверен, что все кончено. Считал, если Мусаеву удастся охладить головы своим взвинченным, дымившимся в первом тайме игрокам (не исключено, впрочем, что эта взвинченность от тренера и пошла), а тем — быстро забить один мяч, все еще и может перевернуться. Но такого не произошло и близко, а умная и взвешенная реакция Мусаева на поражение во флеш-интервью дает надежду на то, что ситуацию удастся достаточно оперативно, к матчу с тоже находящимся в далеком от идеала состоянии «Локомотивом», поправить.

«Краснодар», конечно, провалился не на ровном месте — две ничьи с нетоповыми командами в двух предыдущих матчах показали, что он не в порядке. В противоположность «Спартаку», как раз к зиме набравшему роскошную функциональную форму, у «быков» сели батарейки. Повлияла ли это усталость, накопившаяся от усложненной по сравнению с остальными (кроме «Ростова») логистики, огромные перелеты легионеров в сборные и обратно или что-то другое? Наверное, все вместе. А может, просто ни одна команда в течение сезона не может обойтись без спадов, и вот сейчас таковой настиг краснодарцев.

Не уверен также, что Мусаев угадал с заменами — надо было что-то придумывать в созидании, а он выпустил кого угодно, кроме Козлова, который способен на нестандартный ход. Но в игре хозяев ничего принципиально не изменилось — а «Спартак» знал, что с ней делать. Понятно, что в первом тайме был вчистую проигран центр поля, но заменами вообще не прибавилось остроты ближе к чужим воротам — в частности, Мозес Кобнан был активен, но в этом оказалось гораздо больше суеты, чем толка.

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович поздравляет свою команду с победой в матче против «Краснодара» (0:3).. Фото ФК «Спартак»

Болельщикам «Спартака» должно быть тревожно за зимние сборы, в которых у Станковича нет опыта. Почему бы ему не проконсультироваться у Романцева?

Топовая на сегодня «физика» «Спартака» — главная причина двух этих побед. Мастерство Угальде — безусловно, тоже, но и оно проявилось благодаря его свежим ногам, то есть той же «физике». Спартаковский стартовый состав спокойно хватило на 90 минут, и всего две замены против пяти не позволили хозяевам перебегать красно-белых в концовке.

У команды Станковича в последний месяц появилась четкая структура — вернее, это усовершенствованная версия того, что было в первый месяц, а потом потерялось из-за экспериментов с составом. Теперь главное на зиму — создать такую обстановку конкуренции за место в составе, когда проигравший не опускает руки, а хочет быть быстрее победившего. И тогда «Спартак» станет еще сильнее и сможет претендовать на большее, чем третье место.

Единственная тревожная сейчас тема для болельщиков (ну помимо не работающей скамейки) — это предстоящие зимние сборы. Потому что Станкович, в отличие от тех же Сергея Семака, Мусаева и Михаила Галактионова, давно набивших на этом руку и обжигавшихся на ошибках, не имеет вообще никакого опыта.

И вот тут как раз надо, чтобы их взаимные симпатии с Олегом Романцевым материализовались в серьезные и предметные консультации. Потому что, как бы ни менялись времена, принципы закладки функционального фундамента на сборах — одни и те же.

Другое дело, что при Олеге Ивановиче чемпионат проходил по системе «весна-осень». Но в любом случае методика вывода команды на определенные кондиции в определенное время есть, и Деяну не стоит нащупывать ее методом проб и ошибок. Нужно консультироваться с тренерами разных поколений, которые через это проходили. На сборах обжигался Абаскаль, а вот Доменико Тедеско они, напротив, удались — при том же отсутствии опыта в РПЛ. Так что тут сербу будет важно, помимо интуиции (она в любом случае необходима), пообщаться с правильными людьми и сделать верные выводы.